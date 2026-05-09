Cada vez falta menos para el puntapié inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y eso ya se siente en Nueva York, una ciudad donde el fútbol no solo se mira: también se vive en la calle, en los barrios, en los bares y hasta en los escaparates de Manhattan. Y uno de los espacios que más expectativa está generando es el Rockefeller Center, que se prepara para convertirse en una especie de epicentro alterno del torneo con pantallas gigantes, tiendas oficiales, actividades interactivas y experiencias pensadas para recibir a miles de aficionados, tanto turistas como residentes. Para la comunidad hispana que sigue de cerca este tipo de eventos en la Gran Manzana, la propuesta no suena menor: será una mezcla de fútbol, turismo, tecnología y ambiente festivo en pleno corazón de New York City.

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Lo que más llama la atención es que no se trata solo de instalar pantallas para ver partidos. El llamado Fan Village, impulsado por NYNJ World Cup 26 y Telemundo, busca transformar una de las zonas más visitadas de Manhattan en una experiencia inmersiva, con programación en español, espacios temáticos y propuestas que apuntan a convertir cada visita en algo más que una simple parada turística. En una ciudad donde el flujo de visitantes es constante y donde la comunidad latina tiene una presencia enorme, la apuesta tiene todo para generar conversación.

El Rockefeller Center es una de las más grandes atracciones turísticas de Nueva York (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

UN FAN VILLAGE PENSADO PARA VIVIR EL MUNDIAL TODO EL DÍA

Entre el 6 y el 19 de julio de 2026, el complejo será uno de los puntos más atractivos para quienes quieran seguir de cerca la Copa Mundial sin salir del centro de Manhattan. La idea es que el lugar funcione como una especie de festival futbolero con transmisiones en vivo, zonas temáticas, dinámicas para el público y espacios interactivos apoyados en herramientas de inteligencia artificial.

Uno de los atractivos principales será “El Campo”, una cancha instalada en la famosa pista del complejo, que normalmente en invierno se convierte en una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. Esta vez, el espacio dejará el hielo de lado para dar paso al fútbol, en una transformación que seguramente llamará la atención de visitantes y neoyorquinos por igual.

También estará el “Champions’ Garden”, una zona temática dedicada a las selecciones campeonas del mundo, pensada como un recorrido visual e interactivo para quienes quieran revivir grandes momentos de la historia del torneo.

Lo que tendrá el Fan Village en Rockefeller Center:

Atracción Qué ofrecer Pantallas gigantes Transmisión en vivo de partidos y programación especial El Campo Cancha instalada para actividades y dinámicas futboleras Champions’ Garden Espacio temático dedicado a campeones mundiales Zonas interactivas Experiencias con tecnología e inteligencia artificial Cobertura de Telemundo Programas en español y presencia de figuras televisivas Tiendas oficiales Venta de camisetas y artículos exclusivos

TRES TIENDAS OFICIALES PARA LOS AFICIONADOS

Otro de los puntos más fuertes del proyecto será la parte comercial. Rockefeller Center contará con tres espacios de venta de productos oficiales relacionados con el Mundial, algo que sin duda atraerá a fanáticos que suelen buscar camisetas, recuerdos y artículos exclusivos en fechas especiales.

Las tiendas estarán ubicadas de manera estratégica dentro y alrededor del complejo:

Una tienda principal sobre la calle 51, cuya apertura está prevista para mediados de mayo.

Un local dentro de Top of the Rock desde el 11 de junio.

Un espacio temporal en Rockefeller Plaza a partir del 6 de julio.

En esos puntos se podrán conseguir camisetas oficiales, accesorios, objetos de colección y otros artículos vinculados con la FIFA. Y aunque parezca una simple experiencia de compra, en realidad forma parte de algo más grande: convertir la visita en un recuerdo que quede ligado al Mundial, algo que muchos latinos en Nueva York suelen valorar cuando se trata de eventos grandes y de ambiente familiar.

TOP OF THE ROCK SERÁ EL MIRADOR OFICIAL DEL MUNDIAL

Uno de los anuncios que más destaca es la designación de Top of the Rock como el “NYNJ World Cup 2026 Viewpoint”. En otras palabras, el famoso observatorio se integrará de forma oficial a la experiencia del torneo como uno de los puntos panorámicos asociados al Mundial.

Y la elección no es casual. Desde allí se obtiene una vista de 360 grados de New York City, con lugares emblemáticos como Central Park, el Empire State Building y buena parte del skyline de Manhattan. Para muchos visitantes, especialmente quienes llegan desde América Latina para vivir la Copa Mundial, será uno de esos lugares que sí o sí quieren conocer durante su estadía.

Además, quienes visiten el mirador desde mediados de mayo tendrán un beneficio adicional: un descuento del 10% en productos oficiales dentro de las tiendas del complejo.

FECHAS IMPORTANTES DEL PROYECTO

Fecha Actividad Mediados de mayo Apertura de la tienda principal y activaciones iniciales 11 de junio Apertura de tienda en Top of the Rock 6 de julio Inicio oficial del Fan Village y apertura del espacio temporal 6 al 19 de julio Funcionamiento completo del Fan Village

TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA

Otro elemento que diferencia este proyecto es el uso de inteligencia artificial dentro de las actividades del Fan Village. La intención de los organizadores es que la experiencia sea más dinámica, más personalizada y también más práctica para quienes se acerquen al complejo.

La tecnología servirá para optimizar recorridos, facilitar la interacción en tiempo real y ayudar a los visitantes a moverse entre las distintas actividades sin complicaciones. En una ciudad como New York, donde durante un evento global pueden coincidir millones de personas, este tipo de herramientas también puede ayudar a ordenar mejor el flujo de público y reducir esperas innecesarias.

MANHATTAN QUIERE SER PUNTO CLAVE DEL MUNDIAL

Más allá del fútbol, lo que se está construyendo alrededor del Rockefeller Center refleja una estrategia turística más amplia. La meta es aprovechar el impacto económico de un evento de esta magnitud y posicionar a Manhattan como una parada obligada para quienes viajen a Estados Unidos durante el torneo.

Y si se toma en cuenta la mezcla de entretenimiento, comercio, experiencias urbanas y programación en español, todo indica que el Rockefeller Center no será solo un lugar para ver partidos. La apuesta es que el Mundial también se viva ahí, en pleno estilo neoyorquino, con ese ambiente que mezcla turistas, trabajadores, familias latinas y aficionados que hacen de la ciudad una experiencia única.

Nueva York será una de las capitales de la Copa el Mundo 2026. Allí se vivirán 8 partidos, incluyendo la final del certamen en en New York New Jersey Stadium (Foto: AFP)

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