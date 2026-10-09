El terremoto registrado en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026 también se convirtió en noticia por una escena televisiva: una presentadora queda sorprendida durante una transmisión en vivo en el noticiero Telemetro.

Cabe señalar que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reporta un sismo de magnitud 7,6, localizado a 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, con una profundidad de 10 kilómetros . El registro oficial sitúa el evento a las 17:56:06 UTC, equivalentes a las 12:56:06 del mediodía en Panamá. Estos parámetros corresponden a la información disponible al momento de la consulta y pueden actualizarse.

Presentadores sorprendidos en vivo por terremoto de 7.6 en Panamá

Un noticiero normalmente relata lo que ocurre fuera del estudio, pero un sismo puede convertir a sus conductores en protagonistas de la noticia. En el siguiente video se puede observar a una periodista narrando en vivo cómo ocurre el terremoto de 7.6 en Panamá en Telemetro.

#LoÚltimo | Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.0 remeció la ciudad de Panamá. https://t.co/bf1qC32d1B — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

Magnitud, epicentro y profundidad: los datos oficiales del terremoto en Panamá

La referencia técnica utilizada en esta nota es la notificación publicada por el USGS. Identificar expresamente la fuente permite que el lector sepa de dónde proceden los parámetros y evita mezclar estimaciones de organismos diferentes como si fueran un único boletín.

Dato Información consultada en el USGS Fecha 9 de octubre de 2026 Hora UTC 17:56:06 Hora en Panamá 12:56:06 p. m. Magnitud 7,6 Ubicación 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba Profundidad 10 kilómetros

¿Por qué los primeros reportes sísmicos pueden cambiar?

Durante una emergencia pueden circular cifras diferentes de magnitud, ubicación o profundidad. El USGS explica que sus estimaciones se refinan a medida que recibe y procesa más datos, y que las actualizaciones pueden producirse durante las horas o incluso los días posteriores al evento.

La razón es técnica: las primeras soluciones utilizan los registros disponibles con mayor rapidez. Otras ondas sísmicas tardan más en llegar a estaciones distantes y permiten ampliar el análisis. Incorporar esos datos puede modificar la estimación inicial sin que ello signifique que el terremoto cambió de tamaño después de ocurrir. Lo que cambia es su caracterización científica.

En consecuencia, una cobertura rigurosa debe indicar qué organismo proporciona cada cifra y cuándo fue consultada. Para este artículo se utiliza magnitud 7,6 porque es el valor mostrado en la notificación oficial recuperada del USGS. Esa atribución es especialmente relevante cuando otros reportes mantienen estimaciones anteriores o emplean datos de redes distintas.

Qué recomienda Sinaproc durante un sismo y en zonas costeras

La prioridad durante el movimiento es protegerse. El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) recomienda conservar la calma, ubicarse en un lugar de protección sísmica y resguardarse bajo un elemento firme, cubriendo cabeza y cuello. Su orientación preventiva también resume la respuesta en tres acciones: agacharse, cubrirse y sujetarse hasta que termine la sacudida.

Si la persona está en la calle, debe alejarse de edificios, postes y cables eléctricos. Después del movimiento, Sinaproc aconseja utilizar linternas en lugar de velas o encendedores y comprobar que no existan fugas de gas antes de restablecer los suministros. Para comunicarse con familiares, recomienda mensajes de texto y seguir únicamente reportes oficiales.

En la costa existe una indicación específica: si el sismo dificulta mantenerse en pie, se debe evacuar inmediatamente hacia las zonas de seguridad. Esta recomendación preventiva no equivale a confirmar una alerta de tsunami para este evento. La magnitud y las imágenes televisivas no sustituyen un boletín oficial sobre ese peligro; ante instrucciones de emergencia, corresponde seguir las disposiciones de las autoridades.