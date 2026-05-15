Muchas familias que solicitan asilo en Estados Unidos lo hacen bajo un mismo caso, donde el esposo, esposa o hijos aparecen como derivados del aplicante principal. Sin embargo, la situación puede complicarse cuando la persona principal decide abandonar el proceso, regresar a su país o incluso separarse de su pareja. Esa duda es más común de lo que parece, especialmente entre quienes temen quedarse sin protección migratoria de un momento a otro. Sobre este escenario, los abogados de inmigración explicaron que el caso derivado puede verse afectado directamente y que, en algunos casos, será necesario presentar una nueva solicitud individual para intentar mantener el proceso de asilo activo en EE.UU.

El abogado de inmigración Haim Vásquez explicó el caso de una persona cuya esposa pidió asilo en 2024, pero luego decidió regresar a Honduras mientras él permaneció en Estados Unidos.

“Mi esposa pidió asilo en 2024 y yo estoy en el caso. Pero ella se regresó a Honduras y me quedé ¿Sigue pendiente mi caso de asilo? No, no necesariamente, al revés, ese caso al momento de la persona retirarse ha abandonado el caso de asilo y por consiguiente si usted fue derivado ahora tiene que pensar en la posibilidad y si es elegible de hacer su caso como principal”, señaló el experto a N+ Univision.

Esto significa que cuando el solicitante principal abandona el proceso o sale de EE.UU., el caso derivado de su familia podría perder validez automáticamente. En otras palabras, el beneficio migratorio dependía de la aplicación principal, por lo que los derivados deben analizar si califican para presentar una petición propia.

Expertos advierten que el asilo familiar en EE.UU. no siempre protege automáticamente a los derivados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Se puede presentar un nuevo caso de asilo?

El abogado de inmigración Jonathan Shaw indicó que sí existe la posibilidad de enviar una nueva solicitud de asilo, incluso si ya pasó el plazo de un año que normalmente exige la ley.

“Que el aplicante principal se fue del país o se fue del matrimonio y se llevó el caso, ¿qué se hace? Se manda otro caso de asilo, otro I-589. Pero es que ya pasó el año. Sí, y una de las formas de evitar que nieguen un caso por lo de un año, una de las excusas bajo la ley de asilo, es precisamente que hubo un cambio de circunstancias fuera de tu control”, explicó.

Según el abogado, un divorcio legítimo, una separación válida o la salida inesperada del aplicante principal pueden considerarse cambios de circunstancias fuera del control del derivado. Eso permitiría presentar una nueva solicitud de asilo aunque haya vencido el plazo regular.

El tiempo es clave para evitar problemas con el asilo

Shaw también advirtió que la nueva solicitud debe presentarse dentro de un tiempo razonable desde que ocurrió el cambio. Por ejemplo, si hubo divorcio, separación o abandono del caso principal, el derivado debe actuar rápidamente para demostrar que intentó regularizar su situación migratoria apenas ocurrió el problema.

Además, los expertos recomiendan buscar asesoría legal antes de presentar una nueva aplicación de asilo, ya que cada caso puede tener diferencias importantes dependiendo del historial migratorio, el tiempo en EE.UU. y las razones por las que la persona solicita protección.

Conocer las reglas del asilo familiar en EE.UU. es clave para evitar problemas migratorios inesperados. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué deben hacer los familiares derivados en el caso de asilo?

Si el aplicante principal salió de Estados Unidos, abandonó el caso o terminó la relación matrimonial, los derivados deberían revisar inmediatamente su situación migratoria. En algunos casos podrían:

Presentar un nuevo caso de asilo como aplicantes principales.

de asilo como aplicantes principales. Demostrar un cambio de circunstancias fuera de su control.

de circunstancias fuera de su control. Buscar otra alternativa migratoria si no califican para asilo.

si no califican para asilo. Consultar con un abogado de inmigración antes de enviar documentos a USCIS o a la corte.

Para muchas familias, entender cómo funciona el asilo derivado puede marcar la diferencia entre continuar protegidos en EE.UU. o quedar expuestos a un proceso migratorio complicado.

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