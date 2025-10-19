El sueño de todo inmigrante que reside en Estados Unidos es obtener la Green Card . Este documento te permite vivir y trabajar en este país de manera indefinida. Por esa razón, muchos extranjeros no dudan en aprovechar cada oportunidad para adquirir dicha tarjeta; sin embargo, debido a las actuales políticas migratorias, existe una alta posibilidad de que terminen bajo custodia de ICE si asisten a sus citas para tramitarla, como ocurrió en el caso de Mohamed Shama.

Esta historia fue contada por Maggie Shama, esposa del hombre detenido, a NC Newsline. Según sus palabras, ambos habían acudido a sus entrevistas para conseguir la tarjeta de residencia permanente. Ella fue la primera en intentarlo, teniendo éxito, y luego, debía ingresar el inmigrante, pero no todo salió como planearon.

Unos minutos después de que Mohamed había ingresado a su entrevista, descubrió que terminó arrestado por agentes de ICE sin explicación alguna. Esto provocó mucha tristeza y dudas en Maggie.

“Me quedé pasmada. Me seguía preguntando: ‘¿Pero nos aprobaron?’. No entiendo lo que está pasando", dijo la mujer inmigrante.

Mohamed fue arrestado cuando realizaba su entrevista para conseguir su Green Card. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Debo mencionarte que Mohamed Shama es originario de Egipto. Hace más de una década que reside en Estados Unidos, específicamente en el estado de Carolina del Norte. Él se encarga del cuidado de su esposa, quien padece de estenosis espinal.

Ambos se propusieron un objetivo cuando se casaron en el 2017: obtener la Green Card . Después de muchos años de intentos, parecía que en dicha ocasión se les cumpliría esa posibilidad, pero ICE destruyó dicho plan.

Exsite una alta posibilidad de que Mohamed sea deportado a su país de origen, Egipto. (Foto referencial: IPGGutenbergUKLtd / iStock) / IPGGutenbergUKLtd

Sería expulsado de Estados Unidos

La situación no es alentadora para este inmigrante africano. Sucede que ya posee una orden de deportación previa y se podría efectuar en tiempos recientes. Por el momento, su esposa y comunidad pretender obtener una moción de suspensión (stay).