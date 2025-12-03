Una estudiante de la Universidad de Nueva York fue arrojada al suelo mientras se dirigía a clases en Lower Manhattan el lunes por la mañana. El ataque, que fue repentino y sin provocación, quedó registrado por una cámara de seguridad.

Amelia Lewis, de 20 años, contó que caminaba por Broadway poco antes de las 9:30 a.m., con sus audífonos puestos, cuando un hombre se le acercó por detrás y la golpeó de forma repentina.

“Mientras camino, con mis audífonos puestos escuchando música, siento que algo me golpea tan fuerte, literalmente en el trasero,” relató la joven en un video publicado en TikTok tras la agresión.

Al inicio, la estudiante creyó que era una broma de un amigo: “Y pensé: ‘Oh Dios mío, esto me dolió muchísimo’. Pensé que era uno de mis amigos. Iba a darme la vuelta para decir: ‘Eso dolió mucho, ¿por qué lo hiciste?’”.

Pero al voltear vio a un desconocido. “Cuando me di la vuelta, vi a este hombre blanco mayor. Y justo cuando me volteé, él agarró mi maldito cabello así y me jaló, y me tiró al suelo. Mis audífonos salieron volando”, contó entre lágrimas.

La joven, Amelia Lewis, contó que el agresor la golpeó, le jaló el cabello y la lanzó al suelo antes de escapar. (Foto: Eyewitness News ABC7NY / YouTube)

“Y yo estaba en el suelo y lo vi correr por Waverly. Y pensé: ‘¿Qué demonios acaba de pasar?’”, agregó.

El video muestra al agresor acercándose por detrás antes del ataque y huyendo mientras Lewis permanecía en el suelo. Tras el incidente, la joven recibió la ayuda de varios transeúntes, quienes estaban sorprendidos por lo ocurrido.

Horas después, la estudiante publicó otro mensaje en la red social X expresando su indignación.

Tras el incidente, la joven publicó un video expresando su preocupación por lo ocurrido. (Foto: @AmeliaLewi33832 / TikTok)

“Realmente quiero enfatizar que esto no está bien,” dijo. “Todavía estoy en shock, pero estoy más enfadada porque cosas así pueden pasar en esta ciudad, y necesitamos hacer algo al respecto porque es inaceptable”.

La universidad también se pronunció. Un vocero indicó que NYU “está profundamente perturbada por el ataque a una de sus estudiantes ocurrido ayer por la mañana en una acera de Broadway”, asegurando que están brindando apoyo a Lewis mientras colaboran con la policía en la investigación.

Los antecedentes de James Rizzo, el hombre acusado de la agresión

El hombre acusado del ataque, identificado como James Rizzo, un indigente de 45 años, fue detenido y tiene un extenso historial de agresiones, especialmente contra mujeres.

En el pasado, la policía lo acusó de abuso sexual persistente, tocamiento forzoso y agresión, según el New York Post.

Rizzo cuenta con 16 arrestos anteriores, incluidos cargos por abuso sexual, tocamiento forzoso e incluso una acusación de asesinato en 1997. Fue vinculado al ataque después de que la policía lo “captó en el acto” intentando robar un apartamento cerca de Washington Square Park el martes.

La policía arrestó a James Rizzo, un hombre de 45 años con 16 antecedentes por delitos sexuales, agresiones y robos. (Foto: Eyewitness News ABC7NY / YouTube)

Además, fue acusado de cuatro robos adicionales en el mismo edificio, tres de ellos mientras los residentes dormían.

El sujeto había sido liberado de prisión estatal en septiembre después de cumplir dos años por una condena de abuso sexual persistente. Llevaba solo unos meses en libertad antes de atacar a la estudiante en Manhattan.

El historial de Rizzo también incluye un incidente en diciembre de 2023, cuando presuntamente agarró los pechos de una mujer de 33 años en Green Street y le dijo: “Oh, ¿quieres más?”, según fuentes policiales.

Su historial violento y repetitivo reavivó la preocupación sobre la seguridad en la ciudad.

