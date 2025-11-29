Ante la proximidad de los días festivos por Navidad y Año Nuevo, los delincuentes están haciendo de las suyas en una importante vía que conecta México con Texas, donde vienen asaltando y secuestrando a los viajeros que se movilizan en autos con placas extranjeras. Debido a esta situación, las autoridades estadounidenses emitieron un comunicado en la que dieron a conocer una serie de recomendaciones. Conócelas a continuación.

La peligrosa ruta México–Texas: qué está pasando en la autopista 85D y qué recomiendan las autoridades de EE.UU. (Foto referencial: Gonzalo Córdova / GEC) / GONZALO CîRDOVA

ALERTA DE SEGURIDAD POR ASALTOS

El Consulado General de Estados Unidos en Monterrey lanzó una alerta de seguridad ante la ola de asaltos registrados en la autopista a Laredo, también conocida como la 85D, donde delincuentes armados obligan a los conductores para despojarlos de sus pertenencias.

Aunque quienes están al volante saben que no deben detenerse, las víctimas informaron que los facinerosos usan un vehículo con luces intermitentes para simular una parada de tráfico autorizada. Una vez que la unidad seleccionada se detiene, bajan con sus armas.

Como esta vía es una de las más transitadas por viajeros nacionales y extranjeros, las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones, en especial a las personas que viajan en unidades con placas extranjeras, ya que han sido sus principales blancos.

A raíz de que la mayoría de las víctimas han sido ciudadanos estadounidenses, el gobierno de EE.UU. emitió un comunicado pidiendo que viajen durante el día, aunque también se reportaron asaltos a media mañana. Por ello, algunas de las recomendaciones del consulado son:

Evitar paradas innecesarias.

Planear viajes durante el día, pero estar alertas en todo momento.

Limitar trayectos no esenciales por esta carretera.

No llevar grandes sumas de dinero en efectivo ni artículos de valor.

Monitorear medios locales.

Compartir a sus familiares sobre sus rutas y horarios.

Preferir carreteras de cuota sobre vías libres.

Obedecer instrucciones en retenes o puntos de revisión.

En caso de emergencia llama al 911.

Si quieres asistencia consular, los viajeros pueden comunicarse al (55) 5080 2000 desde México. Si se encuentran en Estados Unidos llamar al 011 52 55 5080 2000. Asimismo, están disponibles los números del Departamento de Estado: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444.

