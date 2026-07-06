El sur de California se prepara para enfrentar elevadas temperaturas que pondrá a prueba a sus residentes durante esta semana. Con este pronóstico, las autoridades competentes ya activaron alertas debido al riesgo que ocasiona una intensa ola de calor para la salud y las actividades cotidianas; por esa razón, es necesario tomar precauciones desde este momento. En esta nota, te revelaré hasta qué fecha se mantendrá esta advertencia y qué zonas del estado están bajo riesgo.

TE PUEDE INTERESAR Confirmado: Gavin Newsom lanza un plan contra las estafas virtuales para proteger a los adultos mayores en California

La razón de esta ola de calor se debe a la temporada veraniega que está ocurriendo en Estados Unidos. Según Telemundo 52 , todas las zonas —a excepción de áreas costeras— estarán bajo advertencia de altas temperaturas.

El medio especificó que, durante este lunes 6 de julio, los valores térmicos se situaron en niveles moderados; sin embargo, la advertencia comenzará desde el martes 7, ya que las temperaturas se situarán en 80 °F en el centro de Los Ángeles, pero esto solo sería el inicio.

La advertencia entrará en vigencia desde el martes 7 de julio. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Hasta qué fecha se mantendrá vigente la advertencia de calor en el sur de California

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esta advertencia de intenso calor en el estado mencionado se mantendrá hasta horas de la tarde del jueves 9 de julio.

Es más, especificaron que los días miércoles 8 y jueves 9 de julio se perfilan como las jornadas más sofocantes de la semana en el sur de California; se espera que el termómetro alcance registros máximos de hasta 90 °F en las zonas de valles y temperaturas de tres dígitos en partes del Valle de Antílope.

Para complementar este pronóstico, se prevén que las temperaturas mínimas durante la noche registren valores más elevados en comparación con los meses anteriores; se trata de un comportamiento térmico que se alinea con la progresión de la actual temporada de verano en EE.UU.

Esta preocupante tendencia se mantendrá hasta la próxima semana. Según los expertos en climatología, caerán los niveles de humedad, ocasionando que se existan riesgos crítico de incendio.

En los días miércoles 8 y jueves 9 de julio se registrarán altas temperaturas en el sur de California. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo mantenerte fresco durante una ola de calor

Trata de mantenerte hidratado durante gran parte del día, aunque no tengas sed.

Come frutas y verduras de manera frecuente.

Evita el ejercicio a mitad del día o al aire libre.

Lleva contigo toallas húmedas para que te refresques manos, cara y cuello.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!