El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sigue dando de qué hablar con las estrategias que está aplicando contra los inmigrantes que considera “ilegales”. Ahora, estos agentes tienen la potestad para intervenir y revisar los aparatos electrónicos que tiene consigo el extranjero. Si bien puedes considerar que se trata de un acto que vulnera tu privacidad, hay acciones que puedes realizar para que no resultes perjudicado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fue quien implementó esta estrategia en los puntos fronterizos del país. Entonces, todos los viajeros y sus pertenencias están sujetos a inspección por las autoridades migratorias.

Por consecuente, los agentes de ICE también tienen la autorización para cumplir con este procedimiento. Es así que pueden inspeccionar teléfonos celulares, computadoras portátiles, tablets, relojes inteligentes, tarjetas SIM y otros dispositivos.

Pese a que la CBP señala que los aparatos electrónicos se devuelven tras completar la revisión, es posible que en ciertos caso se retengan o confisquen si las autoridades consideran que es necesario llevar una investigación más exhaustiva.

En caso eres un extranjero que planea viajar desde algún punto de los Estados Unidos, estás expuesto a que pases esta revisión. Lo ideal es que estés preparado para que tu información sensible no sea manejada por estos agentes fronterizos.

Para las comunidades inmigrantes, se trata de una medida que vulnera la privacidad. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Qué hacer si un agente de ICE pretende revisar mis dispositivos electrónicos

En esta situación, es indispensable que entregues tus dispositivos electrónicos a los agentes para que realicen la inspección correspondiente; sin embargo, debes realizar unas acciones previas para evitar cualquier inconveniente.

Como primer punto, las autoridades migratorias no deben acceder a los datos guardados que tienes en la nube de tus aparatos electrónicos; solo pueden visualizar los archivos almacenados. Entonces, procura que tu información sea trasladada a servidores remotos.

Posteriormente, cierra las sesiones activas en tu móvil, laptop o cualquier otro dispositivo. De esa manera, impides que tu información privada también sea visualizada por los agentes de ICE.

Es posible que los agentes puedan retener los aparatos electrónicos para realizar más investigaciones al respecto. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer si ICE retiene mis dispositivos

En caso te toque afrontar esta situación, tienes que tener evidencia sobre la retención de tus aparatos electrónicos. En ese caso, puedes tomar fotos de tus artículos y registrar qué agente te está realizando la detención.

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