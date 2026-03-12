Aunque un grupo de beneficiarios ya recibió su pago del Seguro Social correspondiente al mes de marzo el pasado miércoles 11, el resto aún está a la expectativa de saber cuándo tendrá en sus manos el dinero que le corresponde. Muchos consultan a diario sus cuentas bancarias o la aplicación de su entidad financiera para confirmar si el depósito ya se hizo efectivo, sobre todo quienes dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos como alquiler, servicios o medicamentos. Teniendo en cuenta que, según el cronograma, el próximo día de pago es el 18, revisa si estás en la lista y verifica qué grupo de beneficiarios cobra en esa fecha para saber con mayor precisión cuándo deberías recibir tu abono.
¿QUIÉNES COBRAN EL SEGURO SOCIAL EL 18 DE MARZO?
Los pagos del Seguro Social suelen depositarse los miércoles a sus beneficiarios, pero dependerá de su fecha de nacimiento. Entonces, ¿quiénes cobran el 18 de marzo? Los que nacieron entre el 11 y 20 del mes.
¿Y el resto de los beneficiarios?
El último grupo que estaría pendiente de recibir sus pagos del Seguro Social son los que nacieron entre el 21 y el 31 del mes. A ellos les corresponde recibir su dinero el miércoles 25 de marzo.
Por lo tanto, el cuadro de pagos de marzo queda así:
|FECHA DE MARZO
|¿A QUIÉNES LES PAGAN?
|ESTADO
|Miércoles 11 de marzo
|A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes
|Ya procesado
|Miércoles 18 de marzo
|A quienes nacieron entre el 11 y el 20 del mes
|Pendiente
|Miércoles 25 de marzo
|A quienes nacieron entre el 21 y el 31 del mes
|Pendiente
Vale precisar que los beneficiarios que reciben Seguro Social e Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como aquellos que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deben tener sus fondos disponibles; toda vez que a estos grupos les depositaron el día 1 (SSI) y el día 3 (Seguro Social) de cada mes.
BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%
Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.
En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.
Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.
