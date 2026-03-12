Aunque un grupo de beneficiarios ya recibió su pago del Seguro Social correspondiente al mes de marzo el pasado miércoles 11, el resto aún está a la expectativa de saber cuándo tendrá en sus manos el dinero que le corresponde. Muchos consultan a diario sus cuentas bancarias o la aplicación de su entidad financiera para confirmar si el depósito ya se hizo efectivo, sobre todo quienes dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos como alquiler, servicios o medicamentos. Teniendo en cuenta que, según el cronograma, el próximo día de pago es el 18, revisa si estás en la lista y verifica qué grupo de beneficiarios cobra en esa fecha para saber con mayor precisión cuándo deberías recibir tu abono.

Todos los jubilados cobran mensualmente su Seguro Social (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES COBRAN EL SEGURO SOCIAL EL 18 DE MARZO?

Los pagos del Seguro Social suelen depositarse los miércoles a sus beneficiarios, pero dependerá de su fecha de nacimiento. Entonces, ¿quiénes cobran el 18 de marzo? Los que nacieron entre el 11 y 20 del mes.

¿Y el resto de los beneficiarios?

El último grupo que estaría pendiente de recibir sus pagos del Seguro Social son los que nacieron entre el 21 y el 31 del mes. A ellos les corresponde recibir su dinero el miércoles 25 de marzo.

Por lo tanto, el cuadro de pagos de marzo queda así:

FECHA DE MARZO ¿A QUIÉNES LES PAGAN? ESTADO Miércoles 11 de marzo A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 del mes Ya procesado Miércoles 18 de marzo A quienes nacieron entre el 11 y el 20 del mes Pendiente Miércoles 25 de marzo A quienes nacieron entre el 21 y el 31 del mes Pendiente

Vale precisar que los beneficiarios que reciben Seguro Social e Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), así como aquellos que se jubilaron antes de mayo de 1997, ya deben tener sus fondos disponibles; toda vez que a estos grupos les depositaron el día 1 (SSI) y el día 3 (Seguro Social) de cada mes.

BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Kansas (Foto: Google Maps)

