Se trata de una iniciativa que ayudará a cientas de familias que residen en San Francisco. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una iniciativa que ayudará a cientas de familias que residen en San Francisco. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Una excelente oportunidad de ayuda llega para los residentes de San Francisco. Sucede que, desde el 12 al 15 de octubre, una gran cantidad de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos totalmente gratis. Se trata de una oportunidad que beneficiará a cada hogar; por esa razón, te comparto los horarios, los puntos de entrega y otros detalles importantes en los siguientes párrafos.

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Distintos estudios han confirmado que el estado de California representa un alto costo de vida, lo que obliga a sus habitantes a contar con buenos ingresos económicos para mantener un estilo de vida estable, sin embargo, no todos cumplen con estos requisitos.

Existen familias que tienen complicaciones para lograr que sus ingresos económicos alcancen hasta fin de mes. Esto se debe a que necesitan pagar cuentas o deudas. Es una realidad que viven decenas de hogares.

Con esta realidad, los bancos de alimentos de San Francisco han realizado una iniciativa para aliviar, en cierta parte, esta carga y qué mejor con la entrega de alimentos gratis en las fechas señaladas.

Decenas de voluntarios estarán realizando labores para entregar a los habitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Decenas de voluntarios estarán realizando labores para entregar a los habitantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 12 al 15 de octubre

  • Lunes 12 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812 a 2:30 p.m.
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241 a 6 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Martes 13 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Miércoles 14 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341 a 3 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: Casa Colibri5630 Mission Street, San Francisco, CA 941129 a.m. a 12 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Jueves 15 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134​​12 a 2 p.m.
Curry Senior Center520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Cada familia recibirá una caja de alimentos que le puede durar aproximadamente una semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada familia recibirá una caja de alimentos que le puede durar aproximadamente una semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

¿No encontraste una despensa cercana en las listas brindadas? En ese caso, te recomiendo ingresas a la para realizar la consulta. Toma en cuenta que cada punto de entrega tiene sus propias reglas o consideraciones que es necesario tomar en cuenta.

Existe la posibilidad de que accedas a distintos productos nutritivos, tales como proteínas, frutas, verduras, enlatados, lácteos, entre otras opciones. Recuerda acudir antes de la hora pactada para evitar contratiempos.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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