Una excelente noticia llega para los residentes de San Francisco. Desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre, cientas de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos gratis. Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica que presenta gran parte de la ciudad en la actualidad. Para conocer los horarios, los puntos de distribución y otros detalles importantes, sigue leyendo este artículo informativo.

San Francisco es una de las ciudades de EE. UU. que representa un alto costo de vida. Si bien existen familias que pueden sobrellevar este gasto económico, la realidad es distinta para otra parte.

Hay adultos que cuentan con dos puestos laborales o realizan horas extras para obtener más ingresos de lo que reciben cada mes. Es así que no dudarían en aprovechar algún beneficio que brinden ciertas comunidades benéficas.

Ante esta realidad, distintos bancos de alimentos distribuirán alimentos nutritivos a cientas de despensas para que éstas puedan repartir a los residentes interesados. Es posible que cada visitante reciba distintos productos nutritivos, tales como proteínas, legumbres, lácteos, verduras, frutas, entre otros.

Se espera que ciertas despensas de San Francisco también repartan comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 23 al 25 de octubre

Viernes 23 de octubre

DESPENSA UBICACIÓN HORARIO Booker T. Washington 800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115 3:30 a 6:30 p.m. District 10 Community Market 5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124 1 a 6 p.m. Farming Hope: Refettorio San Francisco 690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102 2 a 4:30 p.m. Glide Foundation 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102 8 a 9 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

4 a 5 p.m. Mother Brown’s Dining Room 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124 7 a 9 a.m.

5 a 7 p.m. St. Anthony’s Dining Room 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.

10 a.m. a 1:30 p.m.

2 a 3 p.m.

Sábado 24 de octubre

DESPENSA UBICACIÓN HORARIO Glide Foundation 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102 8 a 9 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

4 a 5 p.m. Mission Action: The Little Market 1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110 12 a 4 p.m. Mother Brown’s Dining Room 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124 7 a 9 a.m.

4 a 6 p.m. St. Anthony’s Dining Room 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.

10 a.m. a 1:30 p.m.

2 a 3 p.m.

Domingo 25 de octubre

DESPENSA UBICACIÓN HORARIO Glide Foundation 330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102 8 a 9 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

4 a 5 p.m. Mother Brown’s Dining Room 2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124 7 a 9 a.m.

4 a 6 p.m. St. Anthony’s Dining Room 121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.

10 a.m. a 1:30 p.m.

2 a 3 p.m.

Las despensas repartirán cajas con distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si estas despensas señaladas en las listas quedan lejanas a tu ubicación, puedes ingresar al portal de San Francisco-Marin Food Bank . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará las opciones más factibles para que ahorres lo que conlleve trasladarte.

Es una gran oportunidad para que organices mejor tus ingresos económicos. Eso sí, acude antes de los horarios pactados, pues es una gran posibilidad de que se registren filas en estos lugares.