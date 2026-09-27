Una adulta mayor junto a su nieto en un centro de distribución de alimentos gratis en San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una adulta mayor junto a su nieto en un centro de distribución de alimentos gratis en San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

La situación económica en Estados Unidos está cada vez más difícil para muchas personas, a quienes incluso no les alcanza el dinero para comprar víveres y preparar sus comidas. Si estás atravesando una crisis financiera, no te desanimes: en diferentes puntos de distribución del 28 de septiembre hasta el 1 de octubre. Las despensas incluyen verduras, frutas, proteínas, lácteos, productos enlatados, condimentos y otros artículos básicos. A continuación, te damos a conocer las direcciones exactas y horarios para que puedas acercarte.

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Recuerda llevar tu identificación, ya que en algunos puntos podrían pedirte algún documento para completar el registro.

Una pareja de adultos mayores están contentos tras recibir alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores están contentos tras recibir alimentos gratis en un punto de distribución de San Francisco (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN SAN FRANCISCO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE

A continuación, te presentamos varios cuadros con algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en San Francisco, del lunes 28 de septiembre de 2026 al jueves 1 de octubre:

ENTREGA LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 28 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services (Chinatown) – Groceries518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812:00 p.m. – 2:30 p.m.Residentes de los códigos postales 94133 o 94108 con hijos de 0 a 17 años
District 10 Community Market (Bayview) – Groceries5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241:00 p.m. – 6:00 p.m.Revisar los requisitos de elegibilidad en distrito10market.com/eligibility
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Dirigido a residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 29 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
Chinatown YMCA – Groceries855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811:00 a.m. – 1:00 p.m.Dirigido a residentes de los códigos postales 94108 o 94133
Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center) – Meals690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941025:00 p.m. – 7:00 p.m.Se requiere recomendación de organizaciones asociadas
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 30 de septiembre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341:00 p.m. – 3:00 p.m.Para residentes del código postal 94134 con hijos de 0 a 17 años
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mission Action: Casa Colibrí (Excelsior) – Groceries5630 Mission Street, San Francisco, CA 941129:00 a.m. – 12:00 p.m.No se especifican requisitos en la información proporcionada
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
Self-Help for the Elderly (Excelsior) – Groceries5050 Mission Street, San Francisco, CA 941121:30 p.m. – 4:30 p.m.Se requiere prueba de domicilio en el código postal 94112
Self-Help for the Elderly (Sunset) – Groceries3133 Taraval Street, San Francisco, CA 941161:30 p.m. – 4:30 p.m.Se realiza cada dos semanas. Se requiere prueba de domicilio en el código postal 94116
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

ENTREGA JUEVES 1 DE OCTUBRE

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 1 de octubre:

Organización / punto de entregaDirecciónHorarioRequisitos o notas
APA Family Support Services (Visitacion Valley) – Groceries50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412:00 p.m. – 2:00 p.m.Para residentes del código postal 94134 y familias con hijos de 0 a 17 años
Bayanihan Equity Center (SoMa) – Groceries616 Minna Street, San Francisco, CA 941033:00 p.m. – 4:30 p.m.Para residentes de San Francisco, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades
Chinatown YMCA – Meals855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410812:00 p.m. – 1:00 p.m.Para residentes de los códigos postales 94108 o 94133
Curry Senior Center (Tenderloin) – Groceries520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes del código postal 94102
Glide Foundation (Tenderloin) – Meals330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:30 a.m. – 1:00 p.m.
4:00 p.m. – 5:00 p.m.		Todos son bienvenidos
Mother Brown’s Dining Room (Bayview) – Meals2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247:00 a.m. – 9:00 a.m.
5:00 p.m. – 7:00 p.m.		Todos son bienvenidos
San Francisco Housing Development Corporation (SFHDC)4439 3rd Street, San Francisco, CA 9412411:00 a.m. – 1:00 p.m.Para residentes de Western Addition y Fillmore recomendados por organizaciones asociadas
St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin) – Meals121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 941027:00 a.m. – 8:00 a.m.
10:00 a.m. – 1:30 p.m.
2:00 p.m. – 3:00 p.m.		Todos son bienvenidos

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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