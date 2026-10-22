Se acerca la temporada navideña, una de las épocas de mayor movimiento comercial del año, y diversas compañías buscan reforzar sus equipos. Si quieres generar ingresos durante este periodo, Amazon anunció la contratación de más de 300,000 personas para puestos temporales, de tiempo parcial y de tiempo completo en sus principales operaciones en Estados Unidos. ¿Cuánto pagan los empleos temporales y cómo postular? A continuación, te lo contamos.

¿Buscas ingresos durante la temporada navideña? Amazon anunció nuevas contrataciones en Estados Unidos. Estos son los detalles del pago y la postulación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNTO PAGA AMAZON POR SUS EMPLEOS TEMPORALES PARA NAVIDAD 2026?

El salario promedio de los empleados temporales es de US$20 por hora, pero no es una tarifa fija garantizada para todas las vacantes. El monto específico depende del puesto, la ubicación y el turno disponible; por ello, se recomienda revisar este punto en cada oferta, precisa el sitio web de Amazon.

A continuación, las cifras que presentó en su anuncio:

Tipo de empleo Remuneración anunciada Temporal o de temporada Promedio de US$20 por hora. Regular de tiempo completo en operaciones Salario inicial mínimo de US$20 por hora. Conjunto de trabajadores de su red principal de operaciones Salario promedio cercano a US$24 por hora.

Cabe precisar que el promedio de casi US$24 por hora no debe presentarse como el sueldo de todos los trabajadores temporales.

¿CÓMO POSTULAR A LAS VACANTES?

1. Ingresa a amazon.com/localjobs o a hiring.amazon.com/search/seasonal-jobs.

2. Busca las oportunidades disponibles en tu zona y selecciona una vacante de temporada.

3. Revisa el salario, la ubicación, los horarios y los requisitos del puesto antes de completar la solicitud.

4. Sigue las instrucciones del portal para presentar tu postulación. Amazon indica que sus empleos de almacén cuentan con un proceso simplificado, sin necesidad de currículum ni entrevista.

Si no encuentras una vacante que se ajuste a tu disponibilidad, puedes registrarte para recibir alertas locales en o enviar la palabra NEWJOB al 31432.

¿LOS TRABAJADORES TEMPORALES TENDRÁN SEGURO MÉDICO?

Amazon anunció una ampliación de cobertura para empleados temporales que trabajen al menos 30 horas semanales, pero entrará en vigor el 1 de enero de 2027, no durante toda la campaña navideña de 2026.

Los empleados elegibles contratados antes de esa fecha podrán acceder a la cobertura a partir de ese día; quienes ingresen después podrán hacerlo desde su primer día de trabajo. La empresa anunció planes desde US$5 semanales y copagos de US$5.

“A partir del 1 de enero de 2027, nos complace extender este beneficio, líder en el sector, a los empleados temporales que trabajen al menos 30 horas semanales. Esto significa que cualquier persona que se incorpore a nuestra empresa en estos puestos temporales, ya sea ahora o en el futuro, tendrá acceso a la cobertura médica, tanto si se une a nosotros durante las fiestas como en cualquier otro momento del año, ya que contratamos empleados temporales durante todo el año”, se lee en su web.

¿EN QUÉ ESTADOS HAY MÁS VACANTES?

Entre los estados con mayores cifras de contratación anunciadas figuran California, con más de 34,000 puestos; Texas, con aproximadamente 26,500; y Florida, con más de 21,000. Las oportunidades incluyen empleos temporales, de tiempo parcial y de tiempo completo.

Para consultar la disponibilidad actual, los interesados pueden ingresar a amazon.com/localjobs y buscar por ciudad o código postal. La oferta cambia conforme se publican y cubren los puestos.

Los empleos temporales ofrecen un salario promedio de US$20 por hora (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)