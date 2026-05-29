Si eres extranjero, vives en Estados Unidos y necesitas acceder a información que tengan sobre ti agencias federales —como tu historial migratorio, datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), así como procesos y solicitudes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)—, no te preocupes: puedes pedirla mediante una solicitud FOIA (por sus siglas en inglés, Freedom of Information Act o Ley de Libertad de Información). ¿No sabes cómo hacerlo ni cómo enviarla a USCIS? En los siguientes párrafos te lo explicamos paso a paso.

Antes de enviar la FOIA, USCIS recomienda revisar su Sala de Lectura Electrónica y pedir solo los documentos necesarios, para que el proceso sea más rápido y fácil de manejar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ES UNA SOLICITUD FOIA?

Una solicitud FOIA es una petición formal a una agencia del gobierno de EE.UU. para acceder a registros, documentos o expedientes oficiales que dicha institución mantiene en sus archivos.

Aunque sirve para pedir cualquier documento gubernamental, mayormente se solicita para trámites migratorios con el fin de obtener el historial completo: copias de las peticiones o visas anteriores, notas de los oficiales de inmigración, informes de inspección fronteriza o detenciones previas, etc.

Bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y la Ley de Privacidad (PA), un ciudadano extranjero puede solicitar:

Sus propios expedientes de inmigración.

Expedientes de inmigración de alguien más, siempre y cuando tengas el permiso escrito de esa persona.

Políticas, datos y comunicaciones de la agencia, así como otros registros.

En el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración publicaron un aviso que debe ser tomado en cuenta por quienes van a pedir documentación. “A partir del 22 de enero de 2026, todas las solicitudes de registros de USCIS bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA)/Privacidad deben presentarse en línea. Para garantizar un procesamiento oportuno, usted debe presentar su solicitud bajo FOIA en línea en first.uscis.gov luego de crear una cuenta de USCIS en línea”, se lee.

Desde enero de 2026, todas las solicitudes FOIA de registros de USCIS deben hacerse en línea (Foto: Jason Redmond / AFP) / JASON REDMOND

¿CÓMO ENVIAR UNA SOLICITUD FOIA EN LÍNEA?

Antes de presentar una solicitud FOIA en línea, confirma que los expedientes que necesitas no hayan sido publicados. Para verificar esa información, solo ingresa a la Sala de Lectura Electrónica de USCIS o haz clic aquí.

Una vez que revises todo, solicita solamente los documentos específicos que necesitas, ya que pueden procesar solicitudes específicas de expedientes más rápido que un expediente completo. Ahora, si solicitas expedientes de inmigración de varias personas, incluso si están relacionadas, debes presentar una solicitud por separado del expediente de cada persona.

Pasos para enviar la solicitud

Crea o ingresa a tu cuenta en el portal de USCIS (la misma que se usa para casos y formularios electrónicos). Dentro de tu cuenta, ve a la sección de FOIA/Freedom of Information Act y elige que haces la solicitud “para mí mismo” (si es tu propio expediente). Completa el formulario electrónico FOIA, donde te pedirán: nombre completo, otros nombres usados, fecha y país de nacimiento, A‑Number (si tienes), datos de contacto y, si aplica, números de recibo de casos previos. Especifica qué tipo de registros necesitas (por ejemplo, “mi expediente completo de inmigración con USCIS” o un caso concreto si ya lo conoces). Firma electrónicamente la certificación de identidad y envía la solicitud.

Con el sistema en línea puedes seguir el estado de tu FOIA, recibir notificaciones por correo electrónico y descargar los documentos cuando estén listos.

IMPORTANTE: muchos abogados recomiendan consultar con un profesional antes de pedir FOIA si hay procesos abiertos o riesgos de detención/remoción porque el contenido del expediente puede revelar problemas (fraude, entradas, salidas) que conviene analizar.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!