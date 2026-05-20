Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos publicó el esperado Boletín de Visas de junio 2026, un documento clave del Departamento de Estado (DOS) que indica la disponibilidad de visas de inmigrante para extranjeros que buscan obtener la residencia permanente o Green Card por patrocinio familiar o empleo. Sabiendo que miles de inmigrantes esperan avanzar en sus procesos, no solo es importante entender qué significa esta guía oficial y cómo usarla a tu sabor, sino aquellos detalles que para muchos parecen sin importancia, pero que marcarán el éxito de tu solicitud. Si eres de los que presentó una petición I-130 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), no debes pasar por alto un dato vital: ubicar tu fecha de prioridad. Aquí te explico qué significa y por qué es algo que no puedes obviar ya que cada año el número de visas disponibles es limitado y los casos de procesan por orden cronológico.

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¿Qué es tu fecha de prioridad en una petición I-130 con USCIS?

Se trata de la fecha exacta en que el Gobierno de Estados Unidos recibió una petición a tu nombre. Esa fecha marca tu turno dentro del sistema migratorio: a partir de ese momento, entras en una lista de espera junto con otros solicitantes de la misma categoría y país.

En resumen, USCIS te emitió un recibo cuando ingresas tu solicitud que tiene una fecha, por ejemplo, 10 de mayo de 2025. Esa será tu fecha de prioridad, no cuando aprueben la petición, sino cuando la agencia federal recibió y te emitió el comprobante.

Desde ese momento debes guardarla porque la necesitarás en cualquier parte del proceso, ya sea un ajuste de estatus o un proceso consular. Es importante también porque cuando estés buscándote en el boletín de visas, después de que hayas ubicado cuál es tu categoría, va a ser mucho más fácil encontrar cuándo habrá una visa o Green Card disponible para ti.

Esta fecha suele ser clave para cualquier trámite migratorio que estés realizando en USCIS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa la fecha de prioridad en el formulario I-130?

Entendiendo que esa fecha determina cuándo podrás continuar con tu trámite de Green Card y que los casos se procesan por orden cronológico: primero los más antiguos y después los más recientes, conocer tu fecha de prioridad y revisar el boletín de visas cada mes es clave para no perder su turno.

Para ubicarla sigue estos pasos:

Esta aparece en el aviso de aprobación Formulario I-797 que USCIS te envía cuando acepta tu petición. En la parte superior derecha encontrarás el campo “Priority Date”.

También puede consultar tu cuenta en línea de USCIS o la del Centro Nacional de Visas cuando el caso ya fue transferido al Departamento de Estado.

Cómo usar la fecha de prioridad para entender el boletín de visas

Desde Lluis Law, bufete de abogados de inmigración en Los Ángeles, explican:

Cada mes, compare su fecha con la que publique el boletín de visas.

Si su fecha es igual o anterior, su caso ya está al día (current) y puede avanzar.

Si es posterior, todavía no hay visa disponible.

Cuando el boletín muestra la letra C, significa que las visas están disponibles para todos los solicitantes. Si aparece U, no hay visas temporalmente.

Es importante resaltar que la fecha de prioridad varía según cada caso, ya que se determina específicamente por el tipo de trámite presentado ante el USCIS o el Departamento de Trabajo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo saber en qué fecha de prioridad van

Cuando el boletín avanza, USCIS y el Centro Nacional de Visas (NVC) están procesando casos más recientes.

Cuando retrocede, algunos casos se retrasan temporalmente por exceso de demanda.

Para no confundirse, solo debes fijarte en tu categoría y tu país dentro de las tablas.

Si tu fecha está antes del límite, ya puedes continuar. Si está después, espera el siguiente boletín.

Puedes verificar tu progreso cada mes en la web oficial del Departamento de Estado (state.gov).

Qué hacer cuando tu fecha de prioridad está vigente

Cuando el boletín indica que tu caso ya está “current”, significa que tu visa está disponible. Es momento de continuar el proceso:

Si te encuentras dentro de Estados Unidos: puedes presentar el Formulario I-485 y solicitar el ajuste de estatus. Esto te permite obtener la residencia sin salir del país. Por eso, cuando tu caso está “current”, conviene presentar el I-485 tan pronto como seas elegible y mantener el caso activo.

puedes presentar el Formulario I-485 y solicitar el ajuste de estatus. Esto te permite obtener la residencia sin salir del país. Por eso, cuando tu caso está “current”, conviene presentar el I-485 tan pronto como seas elegible y mantener el caso activo. Si te encuentras fuera de Estados Unidos: el Centro Nacional de Visas te enviará una notificación para iniciar el proceso consular. Deberás reunir documentos civiles, completar formularios y acudir a la entrevista en el consulado correspondiente.

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