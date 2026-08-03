El inesperado incremento del envío de la carta G-56 ha causado preocupación en la comunidad migrante de Estados Unidos . No se trata de un documento cualquiera; es necesario prestarle atención de manera inmediata, ya que es capaz de definir la estancia en el país. ¿En qué consiste exactamente y por qué genera intriga? Todas las dudas serán resueltas en los siguientes párrafos.

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En qué consiste la carta G-56

El portal Richards Jurusik Inmigration Law indica que este documento es conocido como “Citación”, el cual suele ser emitida por dos entidades migratorias: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El propósito de esta “carta” es notificar a un inmigrante que acuda a una sede determinada para que gestione su situación migratoria. Para ciertos expertos legales, se trataría de un trámite habitual; sin embargo, la realidad puede ser diferente.

En una conversación con N+ Univision , Álex Gálvez, especialista en temas migratorios, señaló que, actualmente, estas “cartas” suelen ser enviadas a aquellos extranjeros que poseen deportaciones antiguas, han cometido delitos o ingresaron durante el mandato de Joe Biden.

En términos simples, esta carta representa una citación para acudir a una oficina migratoria. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué debe hacer un inmigrante que recibe una carta G-56

En caso seas un migrante que reside en cualquier estado del país, es posible que recibas este formulario en el momento menos imaginado. En ese sentido, Gálvez recomendó acudir a un experto legal para descubrir cuál es la finalidad de dicha citación y si es necesario asistir.

“Son muchos pretextos que ICE está usando ( en la Carta G-56). A veces ponen ‘tenemos que darles documentos’, ‘tenemos que hablarle del caso’, pero no es cierto. Es una trampa para arrestar”, añadió.

El abogado Gálvez recomendó que aquellos que reciban la carta G-56 deben acudir hacia un abogado para recibir asesoría. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Lo ideal es que el migrante revele los detalles completos sobre su situación migratoria en Estados Unidos al abogado contratado; de esa manera, el letrado analizará el caso e indicará cuáles son los riesgos al asistir a dicha citación.

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