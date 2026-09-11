Las autoridades de Chicago han solicitado a toda la ciudadanía apagar las luces exteriores durante tres noches consecutivas. No se trata de un simple acto, ya que tiene un propósito y requiere la colaboración de todos los vecinos para lograr el impacto esperado. ¿Por qué se ha realizado esta solicitud? La respuesta podrás conocerla en este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR El vuelo que perdió todos sus controles y aun así logró salvar a 184 personas

Por qué se está solicitando apagar las luces en Chicago durante tres días consecutivos

La petición proviene de Chicago Animal Care and Control, un servicio de control de animales en esta ciudad perteneciente al estado de Illinois. El propósito se debe a que millones de aves migrarán durante la noche y utilizan señales naturales para orientarse.

En ese sentido, las luces artificiales que se ubican en los exteriores de hogares y edificios pueden perjudicar su trayecto o, incluso, acercarse hacia las ventanas hasta el punto de que existe un riesgo de impacto.

Esta organización benéfica realizó su petición durante tres noches consecutivas; es decir, desde el pasado jueves 10 hasta el sábado 12 de septiembre. En ese sentido, las familias u empresas deberán apagar o reducir sus luces exteriores desde las 11 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente.

La razón se debe a que millones de aves migrarán en horas de la noche pasando por el estado de Illinois. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Se trata de una solicitud con seriedad, debido a los registros brindados por Birdcast. Esta plataforma señaló que, durante la noche del 9 de septiembre, alrededor de 11 millones de aves cruzaron el estado de Illinois; entonces, se trata de una petición para salvaguardar a estos seres voladores en los siguientes días.

Qué se recomienda hacer durante estas noches en Chicago

Tal como te indiqué, te debes enfocar especialmente en el horario de 11 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente. De apoyar esta causa, tienes que reducir aquellos aparatos que brinden iluminación en las zonas exterior de tu hogar, ya sea en el patio o jardín.

Reduciendo la luz artificial, permitirás que estas aves puedan migrar correctamente hacia su destino. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En caso necesitas mantener las luces prendidas por razones de seguridad, no habría inconveniente alguno, pero reduce su intensidad si existe la posibilidad. El propósito es tampoco que te perjudiques.

También puedes reducir la iluminación artificial del interior de tu hogar cerrando las persianas o cortinas; de esa manera, la luz no saldrá en su totalidad hacia el exterior.