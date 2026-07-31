Mientras se acerca el inicio de clases, Dallas multiplica las opciones de ayuda: hay eventos con exámenes físicos escolares sin costo, revisión de salud, entrega de mochilas y material escolar, y jornadas especiales del distrito Dallas ISD para registrar a los estudiantes y brindar recursos adicionales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Mientras se acerca el inicio de clases, Dallas multiplica las opciones de ayuda: hay eventos con exámenes físicos escolares sin costo, revisión de salud, entrega de mochilas y material escolar, y jornadas especiales del distrito Dallas ISD para registrar a los estudiantes y brindar recursos adicionales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Como falta poco para el inicio de un , muchos padres de familia ya están haciendo cuentas para comprar útiles y ropa para el regreso a clases. Si el dinero no te alcanza, hay una buena noticia: habrá entrega de artículos escolares gratis y ayuda médica este sábado 1 de agosto. ¿Dónde será exactamente, en qué horarios y cuáles son los requisitos? A continuación, te detallamos todo lo que debes saber antes del regreso a clases en Texas.

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En Dallas, el regreso a clases viene acompañado de ayuda comunitaria: ferias gratuitas donde los estudiantes pueden recibir mochilas y útiles (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En Dallas, el regreso a clases viene acompañado de ayuda comunitaria: ferias gratuitas donde los estudiantes pueden recibir mochilas y útiles (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

AYUDA MÉDICA Y ARTÍCULOS ESCOLARES GRATIS EN DALLAS ESTE 1 DE AGOSTO

La ayuda médica y los artículos escolares gratis se ofrecerán en varios eventos en Dallas el 1 de agosto de 2026, con sedes, horarios y requisitos distintos. Aquí están los principales:

FERIA DEL ALCALDE – FAIR PARK

¿Qué ofrecen? Mochilas y útiles escolares nuevos, vacunas requeridas para la escuela, exámenes médicos (físicos, dentales y de la vista), cortes de cabello y otros apoyos para el regreso a clases.

¿Dónde? Fair Park, 3809 Grand Ave., Dallas, TX.

¿En qué horario? De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos principales:

  • Como el evento está dirigido a estudiantes de Dallas, suelen pedir registro previo en la Feria de Regreso a Clases del Alcalde.
  • Los menores deben acudir acompañados por un adulto; se recomienda llevar identificación y datos escolares para facilitar el proceso.
  • Entregas y servicios hasta agotar existencias.

PARK SOUTH FAMILY YMCA – SUR DE DALLAS

¿Qué ofrecen? Exámenes físicos escolares gratis, revisiones generales de salud, útiles escolares y zapatos deportivos para estudiantes, .

¿Dónde? Park South Family YMCA, 2500 Romine Ave., Dallas, TX.

¿En qué horario? De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos principales:

  • Al ser un evento gratuito y abierto al público, se recomienda registro previo, aunque aceptan personas que lleguen sin registrarse (“walk‑ups”).
  • Llegar temprano, ya que si estás dentro de los 50 primeros podrás recibir exámenes físicos y si te encuentras entre los 100 primeros te entregarán útiles/zapatos.
  • Para más información, llama al YMCA al 214‑421‑5301.

DREAM CENTER DALLAS – MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS

¿Qué ofrecen? Al menos 1,500 mochilas con útiles escolares, recursos adicionales y zapatos nuevos para estudiantes, además de actividades familiares, .

¿Dónde? Dream Center Dallas, 1900 S. Ewing Ave., Dallas, TX 75216.

¿En qué horario? A partir de las 10:00 a.m.

Requisitos principales:

  • Se recomienda que los estudiantes estén presentes al momento de recibir la mochila y los artículos.
  • Se atenderá por orden de llegada, sin registro previo obligatorio, hasta agotar existencias.

KIEST RECREATION CENTER – MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES

¿Qué ofrecen? Mochilas y útiles escolares gratuitos en una feria de regreso a clases.

¿Dónde? Kiest Recreation Center, Dallas, TX.

¿En qué horarios? De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Requisitos principales:

  • Los estudiantes deben estar presentes para recibir los apoyos.
  • Entrega hasta agotar existencias; se sugiere llegar temprano.
  • Evento abierto a la comunidad, sin costo.

A continuación, una tabla resumida para dar a conocer la ayuda médica y entrega de artículos escolares gratis especificando el lugar, horario y qué ofrecen cada evento del 1 de agosto en Dallas:

Lugar / eventoHorario (1 de agosto)¿Qué ofrecen?
Feria del Alcalde – Fair Park8:00 a.m. – 2:00 p.m.Mochilas y útiles escolares, vacunas, exámenes médicos, cortes de cabello y otros servicios.
Park South Family YMCA11:00 a.m. – 2:00 p.m.Exámenes físicos escolares, orientación de salud, útiles escolares y zapatos deportivos.
Dream Center Dallas (Oak Cliff)Desde las 10:00 a.m.Al menos 1,500 mochilas con útiles, zapatos nuevos, juegos y actividades familiares.
Kiest Recreation Center10:00 a.m. – 1:00 p.m.Mochilas y útiles escolares gratuitos, entrega hasta agotar existencias.
Ellis Davis Field House (Dallas ISD)9:00 a.m. – 2:00 p.m.Evento de registro/regreso a clases, apoyos y recursos escolares para familias del distrito.
Fourth Avenue Church of Christ (United Way)9:00 a.m. – 1:00 p.m.Feria comunitaria con útiles escolares y apoyos adicionales para estudiantes.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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