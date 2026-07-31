Como falta poco para el inicio de un nuevo ciclo escolar en Estados Unidos, muchos padres de familia ya están haciendo cuentas para comprar útiles y ropa para el regreso a clases. Si el dinero no te alcanza, hay una buena noticia: en Dallas habrá entrega de artículos escolares gratis y ayuda médica este sábado 1 de agosto. ¿Dónde será exactamente, en qué horarios y cuáles son los requisitos? A continuación, te detallamos todo lo que debes saber antes del regreso a clases en Texas.

En Dallas, el regreso a clases viene acompañado de ayuda comunitaria: ferias gratuitas donde los estudiantes pueden recibir mochilas y útiles (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

AYUDA MÉDICA Y ARTÍCULOS ESCOLARES GRATIS EN DALLAS ESTE 1 DE AGOSTO

La ayuda médica y los artículos escolares gratis se ofrecerán en varios eventos en Dallas el 1 de agosto de 2026, con sedes, horarios y requisitos distintos. Aquí están los principales:

FERIA DEL ALCALDE – FAIR PARK

¿Qué ofrecen? Mochilas y útiles escolares nuevos, vacunas requeridas para la escuela, exámenes médicos (físicos, dentales y de la vista), cortes de cabello y otros apoyos para el regreso a clases.

¿Dónde? Fair Park, 3809 Grand Ave., Dallas, TX.

¿En qué horario? De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos principales:

Como el evento está dirigido a estudiantes de Dallas, suelen pedir registro previo en la Feria de Regreso a Clases del Alcalde.

Los menores deben acudir acompañados por un adulto; se recomienda llevar identificación y datos escolares para facilitar el proceso.

Entregas y servicios hasta agotar existencias.

PARK SOUTH FAMILY YMCA – SUR DE DALLAS

¿Qué ofrecen? Exámenes físicos escolares gratis, revisiones generales de salud, útiles escolares y zapatos deportivos para estudiantes, se lee en Telemundo 39.

¿Dónde? Park South Family YMCA, 2500 Romine Ave., Dallas, TX.

¿En qué horario? De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Requisitos principales:

Al ser un evento gratuito y abierto al público, se recomienda registro previo, aunque aceptan personas que lleguen sin registrarse (“walk‑ups”).

Llegar temprano, ya que si estás dentro de los 50 primeros podrás recibir exámenes físicos y si te encuentras entre los 100 primeros te entregarán útiles/zapatos.

Para más información, llama al YMCA al 214‑421‑5301.

DREAM CENTER DALLAS – MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS

¿Qué ofrecen? Al menos 1,500 mochilas con útiles escolares, recursos adicionales y zapatos nuevos para estudiantes, además de actividades familiares, publica Hoy Dallas.

¿Dónde? Dream Center Dallas, 1900 S. Ewing Ave., Dallas, TX 75216.

¿En qué horario? A partir de las 10:00 a.m.

Requisitos principales:

Se recomienda que los estudiantes estén presentes al momento de recibir la mochila y los artículos.

Se atenderá por orden de llegada, sin registro previo obligatorio, hasta agotar existencias.

KIEST RECREATION CENTER – MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES

¿Qué ofrecen? Mochilas y útiles escolares gratuitos en una feria de regreso a clases.

¿Dónde? Kiest Recreation Center, Dallas, TX.

¿En qué horarios? De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Requisitos principales:

Los estudiantes deben estar presentes para recibir los apoyos.

Entrega hasta agotar existencias; se sugiere llegar temprano.

Evento abierto a la comunidad, sin costo.

A continuación, una tabla resumida para dar a conocer la ayuda médica y entrega de artículos escolares gratis especificando el lugar, horario y qué ofrecen cada evento del 1 de agosto en Dallas:

Lugar / evento Horario (1 de agosto) ¿Qué ofrecen? Feria del Alcalde – Fair Park 8:00 a.m. – 2:00 p.m. Mochilas y útiles escolares, vacunas, exámenes médicos, cortes de cabello y otros servicios. Park South Family YMCA 11:00 a.m. – 2:00 p.m. Exámenes físicos escolares, orientación de salud, útiles escolares y zapatos deportivos. Dream Center Dallas (Oak Cliff) Desde las 10:00 a.m. Al menos 1,500 mochilas con útiles, zapatos nuevos, juegos y actividades familiares. Kiest Recreation Center 10:00 a.m. – 1:00 p.m. Mochilas y útiles escolares gratuitos, entrega hasta agotar existencias. Ellis Davis Field House (Dallas ISD) 9:00 a.m. – 2:00 p.m. Evento de registro/regreso a clases, apoyos y recursos escolares para familias del distrito. Fourth Avenue Church of Christ (United Way) 9:00 a.m. – 1:00 p.m. Feria comunitaria con útiles escolares y apoyos adicionales para estudiantes.

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