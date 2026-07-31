Como falta poco para el inicio de un nuevo ciclo escolar en Estados Unidos, muchos padres de familia ya están haciendo cuentas para comprar útiles y ropa para el regreso a clases. Si el dinero no te alcanza, hay una buena noticia: en Dallas habrá entrega de artículos escolares gratis y ayuda médica este sábado 1 de agosto. ¿Dónde será exactamente, en qué horarios y cuáles son los requisitos? A continuación, te detallamos todo lo que debes saber antes del regreso a clases en Texas.
AYUDA MÉDICA Y ARTÍCULOS ESCOLARES GRATIS EN DALLAS ESTE 1 DE AGOSTO
La ayuda médica y los artículos escolares gratis se ofrecerán en varios eventos en Dallas el 1 de agosto de 2026, con sedes, horarios y requisitos distintos. Aquí están los principales:
FERIA DEL ALCALDE – FAIR PARK
¿Qué ofrecen? Mochilas y útiles escolares nuevos, vacunas requeridas para la escuela, exámenes médicos (físicos, dentales y de la vista), cortes de cabello y otros apoyos para el regreso a clases.
¿Dónde? Fair Park, 3809 Grand Ave., Dallas, TX.
¿En qué horario? De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Requisitos principales:
- Como el evento está dirigido a estudiantes de Dallas, suelen pedir registro previo en la Feria de Regreso a Clases del Alcalde.
- Los menores deben acudir acompañados por un adulto; se recomienda llevar identificación y datos escolares para facilitar el proceso.
- Entregas y servicios hasta agotar existencias.
PARK SOUTH FAMILY YMCA – SUR DE DALLAS
¿Qué ofrecen? Exámenes físicos escolares gratis, revisiones generales de salud, útiles escolares y zapatos deportivos para estudiantes, se lee en Telemundo 39.
¿Dónde? Park South Family YMCA, 2500 Romine Ave., Dallas, TX.
¿En qué horario? De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Requisitos principales:
- Al ser un evento gratuito y abierto al público, se recomienda registro previo, aunque aceptan personas que lleguen sin registrarse (“walk‑ups”).
- Llegar temprano, ya que si estás dentro de los 50 primeros podrás recibir exámenes físicos y si te encuentras entre los 100 primeros te entregarán útiles/zapatos.
- Para más información, llama al YMCA al 214‑421‑5301.
DREAM CENTER DALLAS – MOCHILAS, ÚTILES Y ZAPATOS
¿Qué ofrecen? Al menos 1,500 mochilas con útiles escolares, recursos adicionales y zapatos nuevos para estudiantes, además de actividades familiares, publica Hoy Dallas.
¿Dónde? Dream Center Dallas, 1900 S. Ewing Ave., Dallas, TX 75216.
¿En qué horario? A partir de las 10:00 a.m.
Requisitos principales:
- Se recomienda que los estudiantes estén presentes al momento de recibir la mochila y los artículos.
- Se atenderá por orden de llegada, sin registro previo obligatorio, hasta agotar existencias.
KIEST RECREATION CENTER – MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES
¿Qué ofrecen? Mochilas y útiles escolares gratuitos en una feria de regreso a clases.
¿Dónde? Kiest Recreation Center, Dallas, TX.
¿En qué horarios? De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Requisitos principales:
- Los estudiantes deben estar presentes para recibir los apoyos.
- Entrega hasta agotar existencias; se sugiere llegar temprano.
- Evento abierto a la comunidad, sin costo.
A continuación, una tabla resumida para dar a conocer la ayuda médica y entrega de artículos escolares gratis especificando el lugar, horario y qué ofrecen cada evento del 1 de agosto en Dallas:
|Lugar / evento
|Horario (1 de agosto)
|¿Qué ofrecen?
|Feria del Alcalde – Fair Park
|8:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Mochilas y útiles escolares, vacunas, exámenes médicos, cortes de cabello y otros servicios.
|Park South Family YMCA
|11:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Exámenes físicos escolares, orientación de salud, útiles escolares y zapatos deportivos.
|Dream Center Dallas (Oak Cliff)
|Desde las 10:00 a.m.
|Al menos 1,500 mochilas con útiles, zapatos nuevos, juegos y actividades familiares.
|Kiest Recreation Center
|10:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Mochilas y útiles escolares gratuitos, entrega hasta agotar existencias.
|Ellis Davis Field House (Dallas ISD)
|9:00 a.m. – 2:00 p.m.
|Evento de registro/regreso a clases, apoyos y recursos escolares para familias del distrito.
|Fourth Avenue Church of Christ (United Way)
|9:00 a.m. – 1:00 p.m.
|Feria comunitaria con útiles escolares y apoyos adicionales para estudiantes.
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