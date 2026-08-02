Por otorgar tarifas de residente y apoyo económico a estudiantes sin estatus migratorio legal, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) demandó al estado de Colorado, alegando que estas políticas contravienen la ley federal y colocan en desventaja a ciudadanos de otros estados. La acción legal abre un nuevo capítulo en la pelea entre Washington y los estados sobre hasta dónde pueden llegar las ayudas educativas para jóvenes indocumentados que crecieron y estudiaron en el país. ¿Qué sostiene exactamente la demanda, qué papel juegan las leyes estatales de matrícula, cómo ha reaccionado Colorado y por qué todo esto importa para quienes ya estudian o quieren ir a la universidad? Te lo contamos en detalle en esta nota.

La querella cita una norma federal que limita beneficios de educación superior según la residencia y plantea un choque directo con las políticas estatales que ampliaron el acceso a la universidad para migrantes (Foto: El Departamento de Justicia de EE.UU)

¿QUÉ ESTÁ DEMANDANDO EXACTAMENTE EL DOJ?

El DOJ presentó la demanda el 23 de julio de 2026 ante una corte federal en Colorado, apuntando contra la ley estatal conocida como ASSET (Advancing Students for a Stronger Tomorrow), aprobada en 2013, y otras normas relacionadas, las cuales permiten que estudiantes indocumentados que residen y estudiaron en Colorado paguen matrícula de residente en universidades públicas y accedan a becas y ayuda financiera estatal, siempre que cumplan ciertos requisitos (años de residencia, haber ido a high school local, etc.).

El gobierno federal pide al tribunal que prohíba aplicar esas leyes, tanto en lo relativo a la matrícula estatal como al acceso a becas y asistencia financiera para estudiantes sin estatus legal.

¿CUÁL ES EL ARGUMENTO LEGAL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA?

El DOJ se apoya principalmente en el Título 8, Sección 1623 del Código de Estados Unidos, que establece que las personas sin estatus migratorio legal no pueden recibir beneficios de educación superior basados en la residencia de un estado, a menos que esas mismas ventajas se ofrezcan también a cualquier ciudadano estadounidense, sin importar dónde viva. A partir de esa norma, la demanda sostiene que Colorado “discrimina inconstitucionalmente” a los ciudadanos de otros estados, ya que ellos no pueden acceder a la matrícula reducida que sí se concede a estudiantes indocumentados que residen en Colorado.

“Al otorgarles a los inmigrantes indocumentados la matrícula estatal, Colorado está violando la ley federal y subsidiando la educación de inmigrantes indocumentados a expensas de los contribuyentes. Este Departamento no cesará en su labor hasta que se cumpla la promesa del presidente Trump: los inmigrantes indocumentados no recibirán beneficios que se les niegan a nuestros propios ciudadanos”, señaló el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward, Jr.

Por su parte, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del DOJ, dijo: “Se trata de una simple cuestión de derecho federal: las universidades no pueden ofrecer beneficios a inmigrantes indocumentados que no ofrezcan a ciudadanos estadounidenses. Este Departamento de Justicia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país”.

La ley ASSET permite desde 2013 que ciertos jóvenes sin estatus migratorio paguen como residentes y accedan a becas estatales (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ BUSCA CONSEGUIR EL GOBIERNO FEDERAL CON LA DEMANDA?

En su demanda, el Departamento de Justicia pide al tribunal que se prohíba la aplicación de las leyes de Colorado que exigen a las universidades ofrecer matrículas a precio de residente a todos los extranjeros que mantengan su residencia en el estado, independientemente de si se encuentran legalmente en Estados Unidos, se lee en el sitio web de DOJ.

Asimismo, solicita que se prohíba a Colorado aplicar dichas leyes para otorgar asistencia financiera y becas a inmigrantes indocumentados.

¿QUÉ RESPONDIÓ COLORADO?

Las autoridades estatales y organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o American Civil Liberties Union (ACLU) de Colorado han defendido la ley ASSET, calificando la demanda como un intento de revertir una política bipartidista que desde hace años permite que jóvenes que crecieron en Colorado accedan a la universidad a un costo razonable, publica ColoradoPolitics.

¿QUÉ IMPLICARÍA PARA LOS ESTUDIANTES?

Si el DOJ gana y el tribunal concede la medida que pide, las universidades públicas de Colorado ya no podrían ofrecer matrícula estatal ni becas financiadas por el estado a estudiantes sin estatus migratorio legal, a menos que extiendan esos mismos beneficios a cualquier ciudadano estadounidense, incluso los que viven fuera de Colorado, algo que sería muy poco probable.

Por ahora, la demanda recién se presentó, así que el proceso tomará tiempo, pues habrá escritos de defensa, posibles audiencias, y quizá recursos ante cortes superiores. Mientras un juez no emita una orden, las leyes de Colorado siguen vigentes, salvo que un tribunal disponga una suspensión temporal.

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