Si eres beneficiario actual de DACA en Texas y tu permiso de empleo (EAD) está por vencer, es crucial que actúes con anticipación para no perder tu autorización de trabajo. Renovar entre 120 y 150 días antes del vencimiento es clave, ya que desde octubre de 2025 ya no existe la extensión automática y si tu permiso expira debes dejar de laborar inmediatamente. Como esta situación afectaría a más de 86 mil beneficiarios del Estado de la Estrella Solitaria, en esta nota te detallamos lo que debes hacer.

Cabe mencionar que aunque muchos comenzaron a realizar los trámites hace semanas e incluso meses, sus papeles aún no llegan, situación que les ha generado incertidumbre. “Lo ideal es renovar lo antes posible y no esperar hasta que el permiso esté por vencer, pero la realidad es que aun haciendo las cosas correctamente puede ocurrir que la renovación no llegue a tiempo”, señaló Jesús Suday, abogado de inmigración, a N+ Univision, quien recordó que antes las renovaciones se resolvían en semanas.

Cientos de 'dreamers' han reportado demoras en las respuestas a sus solicitudes de renovación de su beneficio de DACA. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ HACER PARA NO PERDER TU PERMISO DE EMPLEO COMO BENEFICIARIO DE DACA EN TEXAS?

Para no perder tu permiso de empleo (EAD) de USCIS, los beneficiarios de DACA en Texas deben renovarlo a tiempo. Se recomienda hacerlo entre 120 y 150 días antes de que venza, ya que cuando expire, perderán automáticamente la autorización de trabajo. Lo ideal es revisar la fecha de vencimiento en tu notificación de aprobación (Formulario I-797) y anotarlo.

Si te encuentras en Texas podrás seguir renovando tu estatus y permiso de trabajo cada 2 años. Sin embargo, para las solicitudes nuevas iniciales en este estado, USCIS acepta la I-821D, pero NO aprueba permisos de trabajo nuevos, publica Texas Inmigration Law Council.

Quienes obtuvieron DACA antes del 16 de julio de 2021 siguen protegidos y pueden renovar. Pero si no lo obtuviste antes de esa fecha, aún puedes solicitarla, aunque el Departamento de Seguridad Nacional no está aprobando solicitudes nuevas ni de autorización de empleo, precisa USA.gov.

Ten en cuenta los retrasos

Los tiempos de espera para renovaciones aumentaron aproximadamente 70 días, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, según datos de USCIS que publicó CNN, por tanto la recomendación es hacer este trámite cuando antes.

Contacta a USCIS si hay problemas

Si tu permiso está por expirar y la renovación aún no está aprobada, no dejes que venza. En estos casos contacta a USCIS.

Teléfono: 1-800-375-5283 (presionar 2 para español)

1-800-375-5283 (presionar 2 para español) Buscar respuestas en FAQs oficiales de USCIS sobre DACA

Si tienes dudas sobre tu caso específico en Texas, consulta con un abogado de inmigración o representante acreditado por el DOJ antes de presentar cualquier solicitud.

Renovarlo entre 120 y 150 días antes es crucial porque ya no hay extensión automática y los tiempos promedian 70 días (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ NECESITO PARA RENOVAR DACA?

Para renovar DACA presentando el formulario I-821D, necesitas los siguientes documentos y formularios:

Formularios principales

Formulario I-821D, Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) — formulario de renovación.

I-765, Solicitud de Autorización de Empleo (para el permiso de trabajo).

I-765WS, Formulario en papel que debe completarse y cargarse junto con la solicitud en línea .

Pago

Tarifa total: US$495

US$410 para el Formulario I-765

US$85 para servicios biométricos

Se paga con tarjeta de crédito/débito/prepaga o retiro bancario en el portal pay.gov de USCIS

Documentos de respaldo (cargar después del pago)

Copia de tu solicitud de renovación de DACA anterior (para guiarte al completar los campos).

Pruebas de residencia continua en EE.UU. desde la última aprobación de DACA.

Documentación que demuestre que no tienes condenas penales descalificantes.

Si aplica: información sobre ingresos, gastos y activos (para el formulario I-765WS)

Pasos clave

Consigue una copia de tu solicitud de renovación anterior.

Crea una cuenta en el portal en línea de USCIS (myUSCIS).

Completa y firma el I-821D, luego el I-765.

Completa el I-765WS en papel y súbelo.

Paga la tarifa de 49 dólares.

Sube los documentos de respaldo.

RECOMENDACIÓN: Marca explícitamente que estás renovando (no solicitando por primera vez) y usa tu solicitud anterior para mantener información consistente.

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