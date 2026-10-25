Cada familia tendrá la oportunidad de recibir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cada familia tendrá la oportunidad de recibir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Si resides en algún condado de California y estás pasando por una situación económica complicada, te interesará la iniciativa realizada por los bancos de alimentos del estado mencionado. Sucede que, del 26 al 29 de octubre, decenas de despensas abrirán sus puertas con la finalidad de que sus habitantes puedan acercarse y así recibir alimentos gratis. En caso quieras aprovechar esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.

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California es un estado que obliga a sus residentes a contar con buenos ingresos económicos. Sin embargo, no todos los habitantes tienen los recursos suficientes para mantener ese estilo de vida.

Ante esta realidad, estos bancos de alimentos quieren brindar —momentáneamente— un alivio a estas familias para que puedan seguir ahorrando. Por eso razón, entregarán alimentos gratis.

Es posible que cada habitante reciba proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Es más, no se descarta la posibilidad de que ciertas despensas entreguen comida caliente.

Cada familia puede recibir distintos productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada familia puede recibir distintos productos perecibles y no perecibles. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ludmila Nilava

Horarios y despensas disponibles en California del 26 al 29 de octubre

  • Lunes 26 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Salvation Army - Riverside3695 1st St., Riverside, CA 925019 a.m. a 12 p.m.
University Women’s Shelter4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 925079 a.m. a 1 p.m.
Inland Valley Recovery Services939 N D St., San Bernardino, CA 924109 a.m. a 6:30 p.m.
Volunteers of America/Ballington Academy799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 924088 a.m. a 6 p.m.
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
  • Martes 27 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
University Women’s Shelter4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 925079 a.m. a 1 p.m.
Inland Valley Recovery Services939 N D St., San Bernardino, CA 924109 a.m. a 6:30 p.m.
Volunteers of America/Ballington Academy799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 924088 a.m. a 6 p.m.
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m.
  • Miércoles 28 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Salvation Army - Riverside3695 1st St., Riverside, CA 925019 a.m. a 12 p.m.
University Women’s Shelter4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 925079 a.m. a 1 p.m.
Trinity Evangelical Lutheran Church5969 Brockton Ave., Riverside, CA 925068 a 10 a.m.
Inland Valley Recovery Services939 N D St., San Bernardino, CA 924109 a.m. a 6:30 p.m.
Volunteers of America/Ballington Academy799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 924088 a.m. a 6 p.m.
Masjid Al Aqabah949 Waterman Ave. Fresno, CA 937063 a 5 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m.
  • Jueves 29 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
University Women’s Shelter4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 925079 a.m. a 1 p.m.
Inland Valley Recovery Services939 N D St., San Bernardino, CA 924109 a.m. a 6:30 p.m.
Volunteers of America/Ballington Academy799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 924088 a.m. a 6 p.m.
West Fresno Family Resource Center1825 S. Delno Ave Fresno, CA 937061 a 3 p.m.
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 9001311:30 a.m. a 1 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m.
Es una buena oportunidad para los habitantes de los distintos condados que conforman California. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es una buena oportunidad para los habitantes de los distintos condados que conforman California. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para que encuentres una despensa más cercana en California, te recomiendo que ingreses a la . Este portal te revela los bancos de alimentos disponibles según el condado donde resides, lo cual te facilita en la búsqueda.

Es una buena oportunidad para seguir ahorrando. Acude a cualquiera de las despensas antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren filas en estos puntos.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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