Si resides en algún condado de California y estás pasando por una situación económica complicada, te interesará la iniciativa realizada por los bancos de alimentos del estado mencionado. Sucede que, del 26 al 29 de octubre, decenas de despensas abrirán sus puertas con la finalidad de que sus habitantes puedan acercarse y así recibir alimentos gratis. En caso quieras aprovechar esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.
California es un estado que obliga a sus residentes a contar con buenos ingresos económicos. Sin embargo, no todos los habitantes tienen los recursos suficientes para mantener ese estilo de vida.
Ante esta realidad, estos bancos de alimentos quieren brindar —momentáneamente— un alivio a estas familias para que puedan seguir ahorrando. Por eso razón, entregarán alimentos gratis.
Es posible que cada habitante reciba proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Es más, no se descarta la posibilidad de que ciertas despensas entreguen comida caliente.
Horarios y despensas disponibles en California del 26 al 29 de octubre
- Lunes 26 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army - Riverside
|3695 1st St., Riverside, CA 92501
|9 a.m. a 12 p.m.
|University Women’s Shelter
|4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 92507
|9 a.m. a 1 p.m.
|Inland Valley Recovery Services
|939 N D St., San Bernardino, CA 92410
|9 a.m. a 6:30 p.m.
|Volunteers of America/Ballington Academy
|799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 92408
|8 a.m. a 6 p.m.
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
- Martes 27 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|University Women’s Shelter
|4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 92507
|9 a.m. a 1 p.m.
|Inland Valley Recovery Services
|939 N D St., San Bernardino, CA 92410
|9 a.m. a 6:30 p.m.
|Volunteers of America/Ballington Academy
|799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 92408
|8 a.m. a 6 p.m.
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
- Miércoles 28 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army - Riverside
|3695 1st St., Riverside, CA 92501
|9 a.m. a 12 p.m.
|University Women’s Shelter
|4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 92507
|9 a.m. a 1 p.m.
|Trinity Evangelical Lutheran Church
|5969 Brockton Ave., Riverside, CA 92506
|8 a 10 a.m.
|Inland Valley Recovery Services
|939 N D St., San Bernardino, CA 92410
|9 a.m. a 6:30 p.m.
|Volunteers of America/Ballington Academy
|799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 92408
|8 a.m. a 6 p.m.
|Masjid Al Aqabah
|949 Waterman Ave. Fresno, CA 93706
|3 a 5 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
- Jueves 29 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|University Women’s Shelter
|4366 Bermuda Ave., Riverside, CA 92507
|9 a.m. a 1 p.m.
|Inland Valley Recovery Services
|939 N D St., San Bernardino, CA 92410
|9 a.m. a 6:30 p.m.
|Volunteers of America/Ballington Academy
|799 E Rialto Ave., San Bernardino, CA 92408
|8 a.m. a 6 p.m.
|West Fresno Family Resource Center
|1825 S. Delno Ave Fresno, CA 93706
|1 a 3 p.m.
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
Para que encuentres una despensa más cercana en California, te recomiendo que ingreses a la plataforma de California Food Banks. Este portal te revela los bancos de alimentos disponibles según el condado donde resides, lo cual te facilita en la búsqueda.
Es una buena oportunidad para seguir ahorrando. Acude a cualquiera de las despensas antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren filas en estos puntos.