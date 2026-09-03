Un nuevo proyecto de ley en California busca impedir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilicen guantes con descargas eléctricas en sus operativos migratorios. Se trata de un proyecto de ley que aún se encuentra en curso para concretarse, pero está por buen camino para convertirse en una normativa. ¿De cuál se trata y qué especifica exactamente? Los detalles a continuación.

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Es importante señalar que ICE aprobó un contrato de $16.7 millones para la adquisición de 6,000 pares de guantes capaces de dar descargas eléctricas. Según lo señalado por la agencia, la compra de estos artículos tiene un solo objetivo: usarlos para controlar a los detenidos y manifestantes durante operativos migratorios.

Tras este anuncio, los defensores de las comunidades migrantes en Estados Unidos han manifestado su rechazo por la compra de dichos artículos, ya que se trata de un método que pondría en riesgo la integridad física de los objetivos de ICE.

ICE ha sido la agencia más criticada debido a la fuerza desmedida aplicada en sus operativos migratorios. (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Qué proyecto de ley impediría que ICE utilice los guantes eléctricos en California

California ha sido uno de los estados que está en contra del uso de dichos guantes eléctricos en su territorio mediante el impulso de un proyecto que busca prohibirlos temporalmente.

Se trata de la propuesta legislativa AB 2760 , el cual estipula que se pretende restringir el uso de estos artículos por parte de las agencias locales, estatales y federales del estado mencionado hasta el 1 de enero de 2030.

No sería lo único, este proyecto también propone que las agencias estatales y locales no podrían usar fondos públicos para comprar estos guantes eléctricos, al tiempo que les exige modificar sus políticas de uso de la fuerza para dejar “expresamente prohibido” estas herramientas.

Eso sí, se debe puntualizar que la definición de esta propuesta no incluye tasers, pistolas eléctricas paralizantes u otras armas similares que incapacitan mediante la descarga eléctrica.

Solo falta la firma del gobernador Gavin Newson para promulgar el proyecto de ley AB 2760. (Foto: AP)

Se deberá realizar un estudio para autorizar su uso previo a la fecha planteada de restricción

Existe un punto a tomar en cuenta: antes de que se concrete el plazo planteado: el Departamento de Justicia de California deberá investigar qué tan seguros son estos guantes eléctricos, cuáles son sus efectos y qué medidas de protección son necesarias en caso se autorice su uso.

Esta entidad estatal tendrá hasta el 1 de enero de 2029 para entregar las conclusiones y las recomendaciones solicitadas a la Legislatura de California. De esa manera, se evaluará y se tomará la decisión si dichos guantes eléctricos podrán ser usados en el territorio del estado.