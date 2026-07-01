Llegó julio y, como cada inicio de mes, se realizó un depósito importante para quienes cobran beneficios del Seguro Social, en específico para los receptores de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Aunque la mayoría destina ese dinero a cubrir gastos básicos como alimentos, vivienda y salud, este programa está pensado justamente como un apoyo para personas con recursos limitados que necesitan una red de seguridad económica. Por eso, cualquier movimiento en el calendario de pagos genera expectativa entre los beneficiarios, que suelen estar muy atentos a sus depósitos mensuales y a posibles ajustes. En este contexto, te contamos quiénes obtendrán dos depósitos en este periodo.

El doble depósito de SSI en julio no es un bono adicional, sino un pago adelantado (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ BENEFICIARIOS DEL SSI RECIBIRÁN DOS DEPÓSITOS EN JULIO DE 2026?

En julio de 2026, todos los beneficiarios del SSI verán dos depósitos porque el pago de agosto se adelanta al 31 de julio. ¿La razón? El 1 de agosto cae en sábado y, al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Entonces, ¿qué pasa con los pagos de SSI?

El pago “normal” de SSI de julio ya se depositó el miércoles 1 de julio de 2026, como indica el calendario oficial de la SSA.

El pago de SSI correspondiente a agosto 2026 se adelanta y se deposita el viernes 31 de julio de 2026, por eso en el mes de julio aparecen dos depósitos.

¿A quiénes aplica el doble depósito?

Aplica a todas las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), sin importar si además cobran otros beneficios del Seguro Social (jubilación, incapacidad, sobrevivientes).

Vale precisar que no es un bono ni dinero extra: el segundo depósito es simplemente el pago de agosto, adelantado porque el 1 cae en fin de semana o día no laborable.

¿Cuánto pueden recibir?

El pago mensual básico de SSI en 2026 es el mismo en toda la nación. La cantidad exacta según la SSA es:

US$994 para una sola persona

US$1,491 para una pareja

No todas las personas reciben la misma cantidad. Dependerá de algunos factores como:

Es posible que puedas recibir una cantidad mayor si vives en un estado que añade dinero al pago federal de SSI.

Es posible que puedas recibir menos si tú o tu familia tiene otros ingresos. Dónde y con quién vive también hace una diferencia en la cantidad de su pago de SSI.

En 2026, el monto básico del SSI es de 994 dólares para una persona y 1,491 dólares para una pareja, aunque la cifra final puede variar según otros ingresos, el estado donde viven y si reciben complementos estatales al pago federal (Foto: Freepik / AFP)

EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI QUE QUEDAN EN 2026

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL DOBLE BENEFICIO DE LA SSI EN JULIO?

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir.

Recibirán el doble beneficio de SSI en julio las personas que ya están aprobadas en el programa y cumplen las condiciones básicas de elegibilidad.

Tener 65 años o más.

Ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños).

Los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada.

Generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

El cambio en el calendario del Seguro Social ha hecho que beneficiarios del SSI reciban dos depósitos (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER SI EL DOBLE PAGO DE SSI NO LLEGA LA FECHA INDICADA DE JULIO?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO DEL SSI?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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