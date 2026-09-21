Si te encuentras en un proceso para obtener la residencia en Estados Unidos, este trámite exige máxima precisión. Las autoridades migratorias del país implementaron ajustes en el formulario DS-260, y cualquier dato contradictorio, omisión o error en tus respuestas puede ocasionar el retraso de tu solicitud o, en el peor de los casos, el rechazo definitivo de tu caso. Esta nota te revelará cuáles son las inconsistencias más frecuentes que debes evitar.

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Este formulario significa un paso fundamental para obtener la famosa Green Card, la cual te permite residir y laborar legalmente en los Estados Unidos. Por esa razón, la información brindada en la solicitud debe ser correcta, pues será analizada para determinar si el solicitante es elegible para acercarse a este beneficio migratorio.

El formulario DS-260 es clave para la obtención de la Green Card; por esa razón, se necesita rellenar con información consistente. (Crédito: Magnific)

Cuáles son los nuevos cambios aplicados en el formulario DS-260

Distintos abogados especializados en temas migratorios señalaron que los ajustes en este formulario se han aplicado desde el 17 de septiembre, precisando que es importante brindar la información correcta.

Como primer punto, los solicitantes deberán reportar el historial laboral y los viajes internacionales realizados en los últimos 15 años. Se recomienda precisar las empresas donde se laboró, la experiencia en cada centro laboral, los países visitados y la duración de cada viaje realizado.

También se solicitará mayor información respecto a los familiares, ya sea padres, cónyuges, hermanos, hijos, entre otros. Se espera que este nueva versión del formulario pida nombres completos, fechas de nacimiento y nacionalidades.

De detectarse una inconsistencia en el formulario DS-260, las autoridades migratorias pueden retrasas o finalizar tu caso. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / PRIHODKO

Tu estado civil también será importante para este trámite. Eso sí, una convivencia o unión marital de hecho no siempre puede equivaler a un matrimonio legal para las autoridades migratorias. Entonces, antes de marcar “casado”, es necesario verificar si se cuenta con dicho estado civil.

¿Qué ocurre si en una DS-160 anterior se precisó ser “casado(a)”? Los letrados precisan que se trataría de una inconsistencia, lo que obligaría a las autoridades a recabar más pruebas.

Qué ocurre si ya envié mi formulario DS-260 antes de los cambios

Los letrados especializados en migración precisan que haber enviado el DS-260 previamente no implica una modificación inmediata, debido a que las acciones a seguir varían según el estado del expedientes y los detalles específicos de cada caso.