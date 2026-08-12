Los beneficiarios del Seguro Social deberán estar atentos a los ajustes previstos para 2027, ya que podrían modificar el monto que reciben cada mes, el dinero que se descuenta de sus pagos y los impuestos aplicables según sus ingresos. Aunque la Administración del Seguro Social (SSA) todavía no ha anunciado las cifras definitivas, ya hay proyecciones sobre el próximo ajuste por costo de vida (COLA), los límites para quienes trabajan mientras cobran beneficios y el tope salarial sujeto al impuesto del programa. A continuación, te explicamos qué cambios se esperan y cómo prepararte para revisar el impacto en tu depósito.

COLA, impuestos y límites de ingresos: los cambios del Seguro Social que debes vigilar para 2027 (Foto: AFP / Freepik)

LOS CAMBIOS PREVISTOS EN EL SEGURO SOCIAL PARA 2027 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TUS DEPÓSITOS E IMPUESTOS

Para 2027 todavía no hay cambios definitivos anunciados por la SSA. Lo que existe son proyecciones oficiales sobre el ajuste de los pagos, los límites de ingresos y el tope salarial sujeto al impuesto; las cifras finales se conocerán en octubre de 2026.

A continuación, te mostramos una tabla con el cambio proyectado para 2027 y su posible impacto:

Cambio Proyección para 2027 Impacto Ajuste por costo de vida (COLA) Aún no confirmado Podría aumentar el cheque mensual desde enero de 2027, pero el porcentaje oficial depende de la inflación de julio, agosto y septiembre de 2026. Tope salarial sujeto al impuesto de Seguro Social US$190,200 Quienes ganen más que el tope de 2026 (US$184,500), pagarían el impuesto de Seguro Social sobre US$5,700 adicionales de salario. Límite de ingresos antes de la edad plena de jubilación US$25,200 Quienes cobren beneficios y sigan trabajando podrían ganar más antes de que la SSA retenga parte de sus pagos. Límite en el año en que se alcanza la edad plena US$67,200 Aplicaría antes del mes en que la persona llegue a su edad plena de jubilación.

Cabe precisar que estas proyecciones aparecen en el informe de fideicomisarios de la SSA: para 2027 calcula una base salarial de US$190,200 y límites de ingresos de US$25,200 y US$67,200. Aún pueden cambiar cuando la agencia publique las cifras oficiales.

¿CUÁL SERÁ EL EFECTO EN TU CHEQUE?

El COLA es el ajuste que más influirá en el depósito mensual. Algunas estimaciones privadas, como AOL Media LLC, anticipan un aumento cercano a 3.8% y 4.2%, pero no es un dato confirmado por la SSA. Hay que tener en cuenta de que si la inflación termina siendo distinta, el incremento también lo será.

Además, un aumento bruto no garantiza que el depósito neto suba en la misma proporción. La prima de Medicare Parte B, si se descuenta directamente del beneficio, podría absorber parte del incremento; sus montos para 2027 tampoco han sido anunciados oficialmente.

IMPUESTOS A CONSIDERAR

Para trabajadores: la tasa de Seguro Social no está proyectada a cambiar, ya que seguirá siendo de 6.2% para empleados y 12.4% para trabajadores por cuenta propia, pero se aplicaría a un tramo mayor de ingresos si se confirma el nuevo tope de US$190,200.

la tasa de Seguro Social no está proyectada a cambiar, ya que seguirá siendo de 6.2% para empleados y 12.4% para trabajadores por cuenta propia, pero se aplicaría a un tramo mayor de ingresos si se confirma el nuevo tope de US$190,200. Para jubilados: no se ha anunciado un cambio en las reglas federales que gravan los beneficios. Actualmente, hasta 50% o 85% del Seguro Social puede ser imponible según el ingreso provisional del contribuyente. Los umbrales vigentes son US$25,000 y US$34,000 para declarantes individuales, y US$32,000 y US$44,000 para parejas que presentan una declaración conjunta; al no estar indexados automáticamente, un COLA puede hacer que algunas personas crucen esos límites.

EN SÍNTESIS

Para 2027 se espera un cheque mensual más alto, pero el monto final del depósito y el efecto tributario dependerán del COLA oficial, Medicare, tus ingresos laborales y el resto de tus ingresos imponibles.

Además del posible aumento en los cheques, se esperan ajustes en el límite de ganancias para quienes siguen trabajando y en el máximo de salarios gravados por el Seguro Social (Foto: AFP)

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