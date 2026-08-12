El aumento del Seguro Social no siempre llega completo: estos factores podrían afectar tu depósito en 2027 (Foto referencial: Valerie Macon / AFP)
El aumento del Seguro Social no siempre llega completo: estos factores podrían afectar tu depósito en 2027 (Foto referencial: Valerie Macon / AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

Los deberán estar atentos a los ajustes previstos para 2027, ya que podrían modificar el monto que reciben cada mes, el dinero que se descuenta de sus pagos y los impuestos aplicables según sus ingresos. Aunque todavía no ha anunciado las cifras definitivas, ya hay proyecciones sobre el próximo ajuste por costo de vida (COLA), los límites para quienes trabajan mientras cobran beneficios y el tope salarial sujeto al impuesto del programa. A continuación, te explicamos qué cambios se esperan y cómo prepararte para revisar el impacto en tu depósito.

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COLA, impuestos y límites de ingresos: los cambios del Seguro Social que debes vigilar para 2027 (Foto: AFP / Freepik)
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LOS CAMBIOS PREVISTOS EN EL SEGURO SOCIAL PARA 2027 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TUS DEPÓSITOS E IMPUESTOS

Para . Lo que existe son proyecciones oficiales sobre el ajuste de los pagos, los límites de ingresos y el tope salarial sujeto al impuesto; las cifras finales se conocerán en octubre de 2026.

A continuación, te mostramos una tabla con el cambio proyectado para 2027 y su posible impacto:

CambioProyección para 2027Impacto
Ajuste por costo de vida (COLA)Aún no confirmadoPodría aumentar el cheque mensual desde enero de 2027, pero el porcentaje oficial depende de la inflación de julio, agosto y septiembre de 2026.
Tope salarial sujeto al impuesto de Seguro SocialUS$190,200Quienes ganen más que el tope de 2026 (US$184,500), pagarían el impuesto de Seguro Social sobre US$5,700 adicionales de salario.
Límite de ingresos antes de la edad plena de jubilaciónUS$25,200Quienes cobren beneficios y sigan trabajando podrían ganar más antes de que la SSA retenga parte de sus pagos.
Límite en el año en que se alcanza la edad plenaUS$67,200Aplicaría antes del mes en que la persona llegue a su edad plena de jubilación.

Cabe precisar que estas proyecciones aparecen en el informe de fideicomisarios de la SSA: para 2027 calcula una base salarial de US$190,200 y límites de ingresos de US$25,200 y US$67,200. Aún pueden cambiar cuando la agencia publique las cifras oficiales.

¿CUÁL SERÁ EL EFECTO EN TU CHEQUE?

. Algunas estimaciones privadas, como , anticipan un aumento cercano a 3.8% y 4.2%, pero no es un dato confirmado por la SSA. Hay que tener en cuenta de que si la inflación termina siendo distinta, el incremento también lo será.

Además, un aumento bruto no garantiza que el depósito neto suba en la misma proporción. La prima de Medicare Parte B, si se descuenta directamente del beneficio, podría absorber parte del incremento; sus montos para 2027 tampoco han sido anunciados oficialmente.

IMPUESTOS A CONSIDERAR

  • Para trabajadores: la tasa de Seguro Social no está proyectada a cambiar, ya que seguirá siendo de 6.2% para empleados y 12.4% para trabajadores por cuenta propia, pero de US$190,200.
  • Para jubilados: no se ha anunciado un cambio en las reglas federales que gravan los beneficios. Actualmente, hasta 50% o 85% del Seguro Social puede ser imponible según el ingreso provisional del contribuyente. Los umbrales vigentes son US$25,000 y US$34,000 para declarantes individuales, y US$32,000 y US$44,000 para parejas que presentan una declaración conjunta; al no estar indexados automáticamente, un COLA puede hacer que algunas personas crucen esos límites.

EN SÍNTESIS

Para 2027 se espera un cheque mensual más alto, pero el monto final del depósito y el efecto tributario dependerán del COLA oficial, Medicare, tus ingresos laborales y el resto de tus ingresos imponibles.

Además del posible aumento en los cheques, se esperan ajustes en el límite de ganancias para quienes siguen trabajando y en el máximo de salarios gravados por el Seguro Social (Foto: AFP)
Además del posible aumento en los cheques, se esperan ajustes en el límite de ganancias para quienes siguen trabajando y en el máximo de salarios gravados por el Seguro Social (Foto: AFP)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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