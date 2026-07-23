Si estás en medio de una reclamación o apelación de beneficios por incapacidad ante la Administración del Seguro Social (SSA), es importante que sepas que la manera de hacer estos trámites cambió. Ahora, buena parte del proceso se maneja en línea, así que tendrás que usar plataformas digitales para iniciar tu solicitud, revisarla y recibir avisos importantes, en lugar de depender únicamente de documentos impresos o visitas presenciales. En esta nota te contamos cuáles son esas nuevas herramientas que tendrás que utilizar y cómo pueden ayudarte a llevar tu caso de incapacidad con más orden y seguridad.

La modernización del Seguro Social llegó también a los casos de incapacidad: ahora podrás iniciar, seguir y actualizar tu reclamación usando herramientas en línea (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG)

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA SOLICITUDES DE BENEFICIOS POR INCAPACIDAD

La SSA anunció, el 21 de julio de 2026, mejoras importantes a my Social Security, ampliando las opciones de autoservicio y avisos disponibles para las personas que están en el proceso de reclamación y apelación de los beneficios por incapacidad. Estas nuevas herramientas brindarán a los usuarios mayor visibilidad, un acceso más rápido a la información y un procesamiento de casos más eficiente a lo largo del ciclo de vida de una reclamación por incapacidad.

“Nuestro enfoque de servicio que prioriza lo digital se está extendiendo ahora a la incapacidad mediante el Claim Status Tracker (herramienta de seguimiento del estatus de la reclamación), la ampliación de los avisos digitales y el envío de documentos por internet, lo que permite al Seguro Social ofrecer mejores resultados a las personas de los EE.UU. Al poner más herramientas a disposición por internet, estamos capacitando a los reclamantes a mantenerse informados y administrar sus beneficios del Seguro Social con mayor facilidad y confianza”, dijo el Comisionado del Seguro Social, Frank J. Bisignano.

Por su parte, el Oficial de Adjudicación de Beneficios por Incapacidad, Jay Ortiz, aseguró que estas herramientas digitales “optimizarán las operaciones y permitirán a los reclamantes mantenerse informados y responder con prontitud a los acontecimientos importantes durante el proceso de audiencia, eliminando así la necesidad de que las oficinas de audiencias realicen llamadas y permitiéndoles, en cambio, centrarse en la revisión oportuna de los casos”.

El Seguro Social está ampliando sus servicios digitales (Foto: AFP / Freepik)

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA SOLICITUDES DE BENEFICIOS POR INCAPACIDAD DE LA SSA

Tras los cambios anunciados por la Administración del Seguro Social, las solicitudes y el seguimiento de beneficios por incapacidad se centran en varias herramientas digitales nuevas y mejoradas. Las principales son:

1. Cuenta personal my Social Security

Es el punto de entrada para la mayoría de trámites en línea, ya que puedes solicitar beneficios, subir formularios y ver avisos. Desde esta cuenta se pueden enviar directamente varios formularios relacionados con la incapacidad (tratamiento médico reciente, medicamentos y antecedentes laborales), sin tener que acudir en persona.

2. Track Disability Claim Status Online (Seguimiento del estatus de su solicitud por incapacidad en internet)

Es una herramienta dentro de my Social Security que permite ver en tiempo real el estatus de la reclamación por incapacidad y de las apelaciones. Muestra hitos en tiempo real como: recepción de la solicitud, preparación del caso para audiencia, emisión de la decisión y estado de revisiones ante apelaciones. Entre sus características se incluyen:

Notificación cuando la oficina de audiencias reciba una solicitud de audiencia.

Actualizaciones de estatus a medida que la oficina de audiencias revisa la información y prepara el caso para la audiencia.

Actualizaciones de estatus cuando se emite una decisión de audiencia.

Actualizaciones de estatus de las solicitudes de revisión de apelaciones, recepción de solicitudes de revisión y finalización de las acciones.

3. Envío de formularios de incapacidad por internet

Desde la cuenta my Social Security, ahora se pueden llenar y enviar en línea formularios clave como:

HA‑4631 (Tratamiento médico reciente).

HA‑4632 (Información sobre medicamentos).

HA‑4633 (Antecedentes laborales).

Recuerda: el envío por internet ayuda a garantizar que los evaluadores reciban la información rápidamente y favorece un procesamiento de casos más eficiente.

4. Centro de mensajes (Message Center)

Dentro de my Social Security, los reclamantes pueden acceder de forma segura a cartas y avisos relacionados con su caso, incluidas “proffer letters” (cartas de presentación de pruebas). También pueden ver electrónicamente 26 tipos de avisos adicionales relacionados con sus audiencias y apelaciones, y recibir notificaciones por correo electrónico o SMS cuando haya nuevos documentos disponibles. Cabe precisar que se seguirá enviando por correo postal las notificaciones impresas a los reclamantes y a sus representantes nombrados.

Estos son los avisos que ya están disponibles digitalmente a los titulares de la cuenta:

Aviso de Audiencia

Solicitud basada en razón justificada para presentación tardía

Solicitud para retirar una petición de audiencia

Por favor, contáctenos

Aplazamiento de la audiencia

Aviso de audiencia modificado

Aviso de continuación de audiencia

Aviso sobre las formas de asistir a una audiencia

Carta de acuse de recibo de la solicitud de audiencia

Aviso para justificar el no asistir a la audiencia

Respuesta a la solicitud de procesamiento acelerado

Razón justificada encontrada para reprogramar la audiencia.

Solicitud de traslado de audiencia

Cuestionarios para reclamantes

Renuncia al aviso por escrito oportunamente

Momento de presentar pruebas

Aviso de registro oficial

Aprobación del acuerdo de honorarios por parte del juez de derecho administrativo

Desaprobación del acuerdo de honorarios por parte del juez de derecho administrativo

Aviso sobre la representación

Aviso de cierre del expediente

Aviso sobre la sustitución de parte por fallecimiento del reclamante

Carta del Congreso

Plantilla o patrón de carta

Carta de restricción al reclamante

Carta sobre el estatus del caso

Aviso de recordatorio de audiencia

Carta de presentación de pruebas

5. Solicitud en línea de beneficios por incapacidad

La SSA mantiene y refuerza la solicitud de beneficios por incapacidad completamente en línea, accesible desde su sitio oficial.

La persona puede completar la solicitud, subir información médica y laboral y luego usar las herramientas anteriores para seguir el avance de su caso.

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