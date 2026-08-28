Si trabajas como camionero o planeas solicitar una licencia de conducir comercial (CDL) en California, debes saber que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado impulsa una regulación de emergencia para evaluar el dominio del inglés de determinados conductores. De aprobarse, la medida exigiría que los solicitantes de una licencia comercial demuestren que pueden comprender instrucciones, leer señales de tránsito y comunicarse con claridad durante la evaluación. La propuesta también contempla revisiones para conductores que ya tengan una CDL y sean remitidos al DMV por la Patrulla de Carreteras de California (CHP). Como el proceso todavía no está finalizado, te explicamos por qué el 28 de agosto de 2026 es una fecha clave.

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Si solicitas una CDL en California, la propuesta contempla una evaluación para comprobar que puedes comprender indicaciones, interpretar señales y comunicarte con claridad durante el proceso de licencia (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

28 DE AGOSTO: LA FECHA CLAVE DE LA PROPUESTA DEL DMV PARA EVALUAR EL INGLÉS DE CAMIONEROS

El 28 de agosto de 2026 es clave porque ese día termina el período de aviso previo que la ley de California exige antes de que el DMV pueda formalizar su regulación de emergencia sobre la evaluación de inglés a conductores comerciales. Por lo tanto, cuando venza ese plazo, el organismo puede presentar la medida ante la Oficina de Ley Administrativa de California (OAL), que decidirá si la aprueba o la rechaza.

Cabe recordar que el DMV publicó el aviso oficial el 21 de agosto. La normativa estatal le exige avisar con al menos cinco días hábiles de anticipación a las personas inscritas en su lista de alertas regulatorias; por eso, el conteo concluye el viernes 28.

¿Qué sigue después del 28 de agosto?

Tras completar ese requisito de notificación, el DMV podrá enviar a la OAL su propuesta de reglamento de emergencia. Esta oficina revisará si el expediente cumple los requisitos legales para una regulación de emergencia.

OJO: la regla no entra en vigor solo por llegar al 28 de agosto, así que no te alarmes y mantén la calma.

¿A quién afectaría?

La propuesta de evaluar el dominio del inglés a determinados conductores contempla dos grupos:

Personas que soliciten por primera vez una licencia de conducir comercial (CDL) de California.

Conductores que ya tienen una CDL y sean remitidos al DMV por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) tras no demostrar un dominio suficiente del inglés durante una interacción o inspección.

El proyecto busca incorporar las secciones 26.04 y 26.06 al Título 13 del Código de Regulaciones de California. Si la OAL autoriza la acción de emergencia, el DMV podrá avanzar hacia la implementación de la evaluación y el proceso de revisión previstos.

La propuesta afectaría a personas que soliciten por primera vez una licencia comercial de California y a algunos titulares de CDL remitidos por la Patrulla de Carreteras de California tras una inspección (Foto: AFP)

¿POR QUÉ CALIFORNIA IMPULSÓ LA REGULACIÓN DE EMERGENCIA?

California impulsó la regulación de emergencia para alinear sus procedimientos de licencias comerciales con los requisitos federales de dominio del inglés para conductores de vehículos comerciales. La justificación es de seguridad vial: las autoridades sostienen que los camioneros deben poder leer señales y avisos en inglés, responder preguntas de policías e inspectores, comunicarse con el público y completar reportes obligatorios, publica el Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD).

La exigencia de inglés para conductores comerciales no es nueva. La norma federal 49 CFR §391.11(b)(2) establece que un conductor de vehículos comerciales en el comercio interestatal debe poder leer y hablar inglés lo suficiente para: comunicarse con el público, entender señales y dispositivos de tránsito en inglés, responder a consultas oficiales, y completar informes y registros requeridos.