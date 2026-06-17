Con el fin de fortalecer la vigilancia fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) planea instalar un sistema de barrera vehicular en el condado de Brewster, Texas. El 9 de junio de 2026, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una exención que deja sin efecto ciertas leyes, regulaciones y requisitos legales para permitir la construcción de este proyecto a lo largo de 17 millas no contiguas de barreras para vehículos y unas 205 millas de carreteras de patrullaje de clase funcional 2 (FC‑2), que tendrán hasta 24 pies de ancho y estarán equipadas con tecnología de detección. ¿En qué consiste este proyecto y qué pueden hacer los ciudadanos antes del 13 de julio? Te lo explicamos a continuación.

CBP acelera una nueva barrera en Texas con exenciones legales (Foto: Charly Triballeau / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE LA BARRERA VEHICULAR QUE BUSCA INSTALAR CBP EN TEXAS?

El plan consiste en construir una nueva barrera física pensada para detener vehículos, acompañada de caminos de patrullaje y tecnología de vigilancia, en un tramo del condado de Brewster, Texas.

Elementos principales del plan

La CBP quiere instalar un sistema de “barrera vehicular” a lo largo de aproximadamente 17 millas no contiguas, diseñado para impedir que autos, camionetas u otros vehículos crucen la frontera por zonas abiertas.

Junto a esa barrera, se proyectan alrededor de 205 millas de carreteras de patrullaje de clase funcional 2 (FC‑2), de hasta 24 pies de ancho, para que los agentes puedan desplazarse con rapidez a lo largo de la línea fronteriza.

Características de la barrera vehicular

Para este proyecto, se utilizará una barrera vehicular en lugar de una barrera peatonal de tipo bolardo. La barrera para vehículos contará con postes de acero sostenidos por rieles de acero continuo, con alturas alternas de aproximadamente 4 y 6 pies, y una separación entre rieles de aproximadamente 4 pies.

Los atributos del sistema de barrera pueden incluir, según las necesidades operativas de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.:

Cables de fibra óptica.

Postes de servicios públicos.

Cables de energía.

Cámaras de vigilancia.

Carreteras de acceso y patrullaje.

Refugios para servicios públicos a lo largo de la frontera internacional.

La construcción, mejora y mantenimiento de aproximadamente 205 millas de carreteras de patrullaje de Clase Funcional 2 (FC-2), tendrán hasta 24 pies de ancho. Las carreteras de patrullaje FC-2 estarán equipadas con tecnología de detección.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS HASTA EL 13 DE JULIO?

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está solicitando la opinión del público sobre la construcción prevista del sistema de barreras para vehículos y carreteras en el condado de Brewster, Texas.

Por tal motivo, CBP invita al público a participar en el proceso de revisión y comentarios, que permanecerá abierto hasta el 13 de julio de 2026. Las personas interesadas pueden enviar sus acotaciones por correo electrónico a BigBendComments@cbp.dhs.gov, asegurándose de que el asunto indique “Construcción del sistema de barreras vehiculares del condado de Brewster”.

Adicionalmente, el organismo recibe propuestas al número telefónico (833) 412-2056 y a través de correspondencia postal dirigida a su sede en Washington D.C.

Todos los comentarios recibidos, incluidos los nombres y direcciones de quienes los envían, pasarán a formar parte del registro público.

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