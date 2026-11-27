Si resides en Chicago y cuentas con un vehículo, tienes que prestar total atención a este reciente anuncio. Sucede que las autoridades de esta ciudad confirmaron que, desde el 1 de diciembre, comenzará a aplicar multas a todo aquel que se estacione en plena calle. ¿Por qué se está tomando esta radical medida? Déjame explicártelo en los siguientes párrafos.

Por qué se aplicará multas en Chicago desde el 1 de diciembre

La medida responde a la temporada invernal que llegará a Chicago. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Según información de Univision 66 Chicago , desde la fecha indicada, iniciará la prohibición de estacionamiento nocturno durante la temporada invernal, la cual se mantendrá vigente hasta el 1 de abril de 2027.

La aplicación de dicha disposición se debe a que Chicago tiene altas posibilidades de registrar acumulaciones de nieve entre diciembre de 2026 y marzo de 2027; por lo tanto, se necesita que las vías se mantengan libres para ejecutar labores de limpieza .

La medida se aplicará en alrededor de 107 millas (172.2 km) de las calles principales de la “Ciudad de los Vientos”. En ese sentido, los conductores no podrán estacionar sus vehículos en dichos espacios desde las 3 a.m. hasta las 7 p.m. en el periodo indicado.

Qué ocurre si no se cumple esta disposición en Chicago

Entre las 3:00 a.m. y 7 a.m. de los días que conforman el periodo señalado, los vehículos no deben estar estacionados en las principales calles de Chicago. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Tomando en cuenta la información del Departamento de Calles y Saneamiento de Chicago, los conductores que infrinjan la disposición podrán resultar afectados económicamente.

Un infractor deberá pagar alrededor de $150 por el servicio de remolque, $60 por la multa aplicada y otros cargos diarios por el almacenamiento del vehículo . Con lo indicado, lo recomendable es acatar esta orden para evitar estos cargos económicos.

En caso te interese conocer qué calles de Chicago están sujetas a esta disposición, puedes consultar los mapas oficiales de la ciudad o estar pendiente a los letreros colocados en cada vía. Recuerda, es importante acatar este mandato para facilitar el trabajo de limpieza.