Desde el 1 de septiembre, las escuelas de manejo e instructores en todo Texas deberán adaptarse a la Ley SB 1366, una normativa pensada en aquellos residentes que pretenden aprender a conducir un vehículo. Significa nuevos cambios para transformar la formación al volante en el estado mencionado. Te invito a leer esta nota completa para que sepas cuáles son las modificaciones.

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De qué trata de la Ley SB 1366

Según información de Bill Track 50 , esta normativa obliga a la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) en actualizar los cursos de educación vial y seguridad al volante en el estado mencionado para incluir normas sobre zonas de obras y mantenimiento.

Los cursos deben explicar los riesgos de infringir leyes de tránsito en estas zonas riesgosas y las sanciones aplicables según la Sección 5420404 del Código de Transporte de Texas. En ese sentido, la TDLR debió crear estas reglas antes del 1 de mayo de 2026.

La implementación de esta nueva normativa surge ante las cifras preocupantes sobre accidentes y fallecimientos en zonas de obras en las carreteras de Texas. Solo en el 2024 se registraron aproximadamente 27,900 percances automovilísticos y 215 decesos , según el TDLR .

Con lo señalado, el objetivo de la Ley SB 1366 es aumentar la seguridad y concientización de los conductores en áreas de construcción y mantenimiento vial .

Si bien la legislación entró en vigor el 1 de septiembre de 2025, todos los cursos de educación vial y seguridad al volante deberán estar plenamente actualizados desde el 1 de septiembre de 2026.

Estos cursos pretenden que los conductores tejanos estén actualizados al momento de conducir en zonas de mantenimiento vial. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son los cambios aplicados en los cursos con la implementación de la Ley SB 1366

Desde la fecha señalada, el TDLR exige, como mínimo, que el plan de estudios de educación vial y seguridad al volante incluya lo siguiente:

Cómo conducir de manera segura mediante zonas de construcción o mantenimiento.

Cómo identificar los señaleros y las señales de tráfico en zonas de construcción o mantenimiento.

Tener conocimiento sobre las sanciones, multas y peligros inherentes, como lesiones corporales, muertes y daños a la propiedad, asociados con la violación de las leyes de tránsito en zonas de obras de construcción y mantenimiento.

El propósito es que los futuros conductores tejanos estén preparados al momento de transitar por zonas de obras y mantenimiento. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para quiénes aplica el cambio de clases de manejo en Texas

La actualización se aplicará a dos tipos de cursos regulados por la TLDR: Driver Edition Courses y Driving Safety Courses. El primero está dirigido para obtener licencias en Texas, tanto para adolescentes como para adultos; mientras que el segundo curso enseña normas de tránsito y pueden servir para resolver ciertas infracciones de tránsito.

Eso sí, no todos los conductores deberán repetir clases. Esta regla se aplicará únicamente a cursos que inicien desde el 1 de septiembre de 2026.

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