Convertirse en víctima de un engaño puede generar una gran frustración, especialmente cuando se desconoce a dónde acudir para buscar justicia. En caso residas en los Estados Unidos , existen canales institucionales específicos diseñados para proteger a los consumidores y así detener las tácticas de los estafadores. ¿Qué se debe hacer exactamente para actuar a la brevedad posible? Los detalles completos te los brindaré en esta nota.

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Nadie está libre de esta intención maliciosa por parte de los malhechores; en cuestión de minutos, puedes caer en sus trampas y ser víctima de estafa en distintas modalidades, tales como económicas, trámites migratorios, beneficios de desempleo, entre otras.

Con el propósito de evitar estos riesgos, el portal USA GOV te brinda las herramientas necesarias para la prevención, denuncia y manejo de casos de fraude, las cuales te las detallaré a continuación.

Dónde reportar y denunciar una estafa en Estados Unidos

Si estás seguro completamente que fuiste víctima de una estafa, tendrás que ingresar a este ENLACE . El sistema te solicitará que brindes una serie de datos para recabar más detalles al respecto; el proceso puede tomarte dos minutos como máximo.

La intención de estos malhechores es aprovecharse de las personas para obtener beneficios económicos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Me robaron mi identidad: qué hacer

En primer lugar, debes estar seguro de que tu identidad ha sido clonada y eso puedes identificarlo en caso ocurran estas situaciones:

Recibe facturas de productos que no compraste.

Llaman para cobrarte deudas de cuentas que no abriste.

Aparece una información en tu informe de crédito que desconoces.

Rechazaron tus solicitudes de préstamo.

Dejas de recibir el correo postal con tus cuentas o no lo encuentras en tu buzón.

Si consideras que te ocurrió una de estas situaciones, realiza la denuncia. Para ello, deberás contactarte a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) mediante su sitio web o llamando al 1-877-438-4338.

Dicha plataforma también ofrece a los usuarios las herramientas necesarias para solucionar los perjuicios generados por el robo de tu identidad. Para ello, es necesarios que sigas las recomendaciones indicadas.

El robo de identidad también es una modalidad de estafa recurrente en Estados Unidos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Estafas por trámites migratorios en EE. UU.: qué hacer y cómo prevenir

De acuerdo a USA GOV, se trata de una de las modalidades más aplicadas por las estafadores, pues gran cantidad de inmigrantes realizan trámites migratorios para ajustar su estatus, viajar, entre otras acciones. Bajo ese contexto, es necesario seguir estos pasos para evitar ser víctima de fraude:

Infórmate sobre los trámites migratorios en los sitios web oficiales del Gobierno de Estados Unidos.

Guarda copias de los documentos que entregue y de las cartas que recibas del Gobierno de EE. UU.

Conserva los recibos entregados por USCIS.

ConsultA con un abogado de inmigración para que le ayude con sus trámites.

No contraste notarios para resolver tus asuntos de inmigración.

En caso hayas sido víctima bajo esta modalidad, deberás contactarte al 1-877-382-4357 (marca 2 para español) o al 1-866-653-4261 (TTY, en caso tengas problemas auditivos).

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