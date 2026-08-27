Las tormentas eléctricas representan un riesgo serio que no se debe ignorar. En caso estés viviendo en Estados Unidos, es necesario que sepas cómo actuar a tiempo para que marques la diferencia entre la seguridad y el peligro ante la caída de un rayo. Te comentaré que existe un método recomendado por los expertos que protegerá tu vida denominada “30/30″. ¿En qué consiste? Para saber la respuesta y otros detalles importantes, sigue leyendo este artículo informativo.

La alerta por rayos eléctricos surge ante las víctimas mortales registradas en el 2026. Recientemente, una madre y su hija perdieron la vida en Florida a causa de este fenómeno climático, sumando un total de cuatro decesos en lo que va del año, según Telemundo 31.

Alexis Orengo, meteorólogo del medio citado, señaló que las ciudades de Tampa y Orlando registran la mayor frecuencia de descargas eléctricas nube a tierra en todo el país.

El especialista explica que la gran frecuencia de tormentas eléctricas en Florida se debe al encuentro de las brisas marinas provenientes del Atlántico y del Golfo, las cuales chocan en el interior de la península e impulsan la formación de este fenómeno.

Con lo indicado, los residentes de gran parte del estado están expuestos a ser impactados por uno de estos rayos en caso no tengan las precauciones necesarias. Existe la creencia de que eso no puede ocurrir; sin embargo, se trata de una percepción errónea.

Florida es uno de los estados con mayor frecuencia de tormentas eléctricas cada año. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Emanuele Rajmondo

Cómo saber si un rayo está cerca de mi posición y por qué se de aplicar la regla 30/30

Tal como advierte Jarymar Colón, especialista de Telemundo 31, si eres capaz de oír el estruendo de un trueno, significa que la tormenta está lo suficientemente cerca como para exponerte al impacto de un rayo. Para la especialista, una descarga puede caer a más de 10 millas de distancia.

En ese sentido, lo importante es que busques un refugio de manera inmediata, como un edificio cerrado; Colón aconseja evitar esconderse en árboles, cuerpos de agua o correr en espacios abiertos.

También recomienda aplicar la regla 30/30, el cual consiste en que si pasan menos de 30 segundos entre el relámpago y el trueno, la tormenta está muy próxima a tu posición, por lo que es necesario refugiarse rápidamente.

Cumplido ello, es necesario que permanezcas bajo resguardo 30 minutos después de escuchar el último trueno antes de volver a salir.

Si bien la regla 30/30 es recomendada, es necesario aplicar otros consejos para evitar el impacto de un rayo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo protegerme de las tormentas eléctricas en Estados Unidos si estoy dentro de mi casa

Posiblemente consideres que situado en el interior de tu hogar estás a salvo de los rayos eléctricos, pero te comentaré que seguirás expuesto al riesgo si cometes fallas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) comparte una serie de recomendaciones:

No tengas ningún tipo de contacto con el agua durante la tormenta eléctrica.

No uses equipos electrónicos durante la tormenta eléctrica.

Evitar usar teléfonos con cable durante la tormenta eléctrica.

Mantente alejado de las ventanas, puertas, porches y el concreto.

Cuántas personas pierden la vida en Estados Unidos a causa de tormentas eléctricas

Es importante resaltar lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés): los rayos eléctricos causan la muerte de un promedio de 20 personas y dejan ciento de heridos cada año en Estados Unidos.