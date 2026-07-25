El 23 de julio de 2026, la Junta Escolar de Miami-Dade tomó una decisión que ha generado mucha preocupación entre los padres: poner fin al almuerzo gratuito universal después de cuatro años de ofrecer comidas sin costo a todos los alumnos. Aunque el cambio se aplicará desde el próximo año escolar, ya se aclaró que, según las directrices federales, 121 centros educativos seguirán dando comidas gratuitas a todos sus estudiantes. ¿Cómo saber si la escuela de tu hijo está entre esas 121 y qué hacer si no aparece en la lista? En esta nota absolvemos ambas dudas.

No todos los alumnos perderán el almuerzo gratis: más de cien escuelas seguirán ofreciendo comidas sin costo a toda su comunidad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SABER SI TU ESCUELA ESTÁ ENTRE LAS 121?

Para saber si la escuela de tu hijo está entre las 121 que seguirán dando desayuno y almuerzo gratis, tienes que revisar la información oficial del distrito y usar el portal para padres. Por lo tanto, haz lo siguiente:

El distrito de Escuelas Públicas de Miami-Dade publicó la lista de los 121 planteles que se mantienen en el programa de comidas gratuitas universales (CEP); esa lista está disponible a través del Departamento de Alimentos y Nutrición (mdcpsnutrition.net o nutrition.dadeschools.net) y en los comunicados sobre el nuevo esquema de comidas. Haz clic aquí para ver la lista completa .

. Las autoridades recomiendan revisar las comunicaciones oficiales: correos electrónicos, cartas, mensajes en el portal para padres y avisos de la propia escuela, donde debe indicarse si el centro educativo de tu hijo es uno de los 121 que seguirán ofreciendo desayuno y almuerzo gratis para todos.

Si tienes dudas, la forma más rápida es llamar directamente a la escuela o acercarte a la oficina y preguntar: “¿Nuestra escuela está incluida entre las 121 con comidas gratuitas universales para el próximo año escolar?”. El personal fue instruido para responder sobre este cambio.

El almuerzo gratuito universal dejará de existir y se aplicarán nuevos criterios de elegibilidad (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ HACER SI TU ESCUELA NO ESTÁ EN LA LISTA?

En las escuelas que no forman parte de las 121, las comidas gratis o a precio reducido dependerán de la situación económica y del acceso de la familia a programas federales como SNAP, TANF, Medicaid, Head Start, foster care, programas para migrantes o personas sin hogar, entre otros.

Si tu hijo está “certificado directamente” porque tu familia ya recibe uno de esos beneficios, no tendrás que llenar ninguna solicitud: el distrito lo identifica automáticamente y el estudiante seguirá recibiendo comidas gratis.

Si no tienen certificación directa, pero crees que califican por ingresos, tendrás que completar la solicitud de comidas gratuitas o de precio reducido cuando se abra el periodo. El distrito ha informado que el plazo de solicitud comenzará el 10 de agosto de 2026, y se hará a través del sistema de nutrición escolar y del portal para padres.

El distrito anunció un “período de gracia” de 30 días al inicio del año escolar, durante el cual todos los estudiantes recibirán comidas gratis mientras se procesan las solicitudes y se determina el estatus de cada alumno; por eso es importante enviar la aplicación lo antes posible para evitar interrupciones.

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