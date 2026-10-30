Las celebraciones de Halloween en Estados Unidos estarán marcadas por un contraste meteorológico durante este sábado 31 de octubre. Mientras que en algunas regiones se prevén lluvias que complicarían los recorridos al aire libre para pedir dulces, otras partes del país experimentarán un ambiente cálido. En caso pretendas saber con exactitud qué revela el pronóstico, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas todos los detalles.

En la fecha señalada, padres e hijos recorren las distintas calles del territorio estadounidense con el propósito de recolectar dulces y celebrar distintos eventos relacionados a Halloween. Se trata de una experiencia divertida, pues gran parte de los menores de edad portan un disfraz.

Pese a ello, el mal tiempo sería el único factor que puede arruinar las celebraciones en este país. En ese sentido, The Weather Channel ya emitió un reporte sobre el panorama climático durante el día de Halloween.

Si bien se esperan lluvias en ciertas partes del país para dicha fecha, no impedirán que las familias realicen los habituales recorridos para solicitar dulces. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué esperar del clima en EE. UU. durante las celebraciones de Halloween

Es importante mencionar que el reporte presentado por el portal especializado en meteorología abarca el periodo entre las 5 y 9 p.m. (hora local), un horario preferido por las familias para recorrer las calles y así celebrar el día de Halloween.

Para comenzar, la región noreste del país experimentará un clima aceptable para dicha fecha, pues no existe posibilidad de lluvias ni nevadas; sin embargo, se recomienda a las personas que residen en Nueva Inglaterra en llevar una chaqueta para contrarrestar un clima frío en horas de la noche.

Respecto a la región sur del país, sus residentes deben tomar sus precauciones ante la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante la noche de Halloween. Es más, se espera que las ciudades de Miami, Nashville, Jackson y New Orleans resulten más impactadas con estas condiciones.

Si bien este clima no impide que padres y niños visiten casa por casa para recibir dulces, The Weather Channel aconseja llevar un paragua.

La región noreste del país presentará un clima ideal durante la noche de Halloween. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

El Medio Oeste presenta un panorama similar: posibilidad de lluvias ligeras, pero con temperaturas agradables en horas de la noche del 31 de octubre. Las zonas que deben prestar mayor atención son las llanuras de Nebraska y Kansas hasta el valle inferior del río Ohio.

Tampoco se descartan precipitaciones de corta duración en zonas de las Dakotas, Minnesota, Wisconsin y la península superior de Michigan.

En esa línea, ciertas zonas de la región Oeste —California, Nevada, Oregón y Arizona— pueden registrar lluvias en dicho día; lo preocupante es que pueden complicar el traslado de las personas durante este 31 de octubre.

“Las nubes y las precipitaciones también harán que las temperaturas sean un poco más frías de lo habitual para Halloween en la mayoría de las zonas”, se lee en el reporte.

Con lo señalado, gran parte de EE. UU. puede disfrutar de una Noche de Brujas sin complicaciones climáticas, pero es necesario llevar paragua o usar ropa abrigadora ante un ligero descenso de las temperaturas durante la noche.