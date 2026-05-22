Una medida que busca acelerar los procesos de expulsión y robustecer la campaña gubernamental contra la inmigración ilegal ha tomado por sorpresa a los inmigrantes que esperan su cita en las cortes de Estados Unidos, ya que acelera los procesos de deportación. Se trata de la mayor incorporación simultánea en la historia del Departamento de Justicia (DOJ), ya que la administración del presidente Donald Trump hizo oficial este jueves 21 de mayo la juramentación a más de 80 nuevos jueces federales de inmigración. Según explicaron funcionarios del Departamento de Justicia, son 77 jueces permanentes y 5 temporales para fortalecer el sistema de tribunales de inmigración en Estados Unidos que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Aquí te explico al detalle lo que significan realmente estas adiciones y el impacto que tendrá en momentos en que millones de peticiones de asilo en la frontera sur continúan acumulándose en el sistema de inmigración.

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¿Qué está pasando con los jueces federales de inmigración?

Los jueces de inmigración son quienes deciden si una persona puede permanecer legalmente en Estados Unidos o si será deportada y operan como empleados bajo la tutela del Departamento de Justicia y, aunque la normativa exige que actúen de manera neutral, la administración Trump ha generado controversia al referirse a ellos de forma pública como “jueces de deportación” en convocatorias oficiales de empleo, instándoles a “administrar justicia” frente a “inmigrantes ilegales que son criminales, según destacan desde N+ Univision.

Estas más de 80 incorporaciones llegan después de que el gobierno removiera a más de 100 jueces migratorios durante el último año. Algunos de los jueces despedidos afirmaron que fueron apartados por no impulsar suficientemente las deportaciones o por tener experiencia defendiendo inmigrantes.

Además, el DOJ ha emitido directivas estrictas que limitan la capacidad de los jueces para otorgar asilo, conceder alivios migratorios o dictar la liberación bajo fianza de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En total, 77 jueces permanentes y cinco temporales representan la promoción más numerosa registrada en la historia del Departamento de Justicia de EE.UU.. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué significa la incorporación de más jueces de inmigración

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo el anuncio el jueves 21 de mayo. La juramentación de los nuevos jueces de inmigración busca reducir la acumulación de casos en las cortes migratorias del país. De esta manera, el gobierno de Donald Trump planea agilizar procesos migratorios y reforzar el control fronterizo.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), agencia adscrita al Departamento de Justicia, informó que la cifra total de jueces alcanzó los 700 magistrados y calificó esta incorporación como la promoción más grande de nuevos jueces de inmigración en la historia de Estados Unidos.

La medida busca acelerar los procesos de expulsión y robustecer la campaña gubernamental contra la inmigración ilegal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Además, la Casa Blanca también ha impulsado criterios más estrictos para revisar solicitudes migratorias y este endurecimiento se ha enfocado especialmente en los procesos de asilo.

La mayoría de los nuevos jueces poseen antecedentes como fiscales, abogados del ICE o experiencia en el ámbito legal militar. Una minoría restante proviene de judicaturas estatales y locales o del sector privado.

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