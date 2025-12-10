En estas fechas, cuando muchas personas comienzan a organizar viajes por Navidad, es importante revisar las actualizaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos para entender cómo están las condiciones de seguridad en distintos destinos. Esa información ayuda a tener un panorama claro, especialmente cuando se trata de México, que recibe un flujo constante de visitantes desde territorio estadounidense.

Y al ver las alertas vigentes, uno se encuentra con que el Gobierno de EE. UU. mantiene en el nivel más alto —el de “no viajar”— a seis estados mexicanos debido a la presencia de delitos violentos, secuestros, actividades de cárteles y riesgos asociados a organizaciones criminales. La propia autoridad estadounidense menciona que incluso sus funcionarios tienen movilidad limitada en ciertas zonas y que los servicios de emergencia pueden ser insuficientes en áreas rurales.

Es importante que estés enterado de todo lo que sucede en los lugares que piensas visitar (Foto: Freepik)

A ESTOS ESTADOS MEXICANOS NO SE DEBE VIAJAR, SEGÚN GOBIERNO DE EE. UU.

1. Colima: homicidios selectivos y enfrentamientos entre grupos criminales

El Departamento de Estado explica que en Colima la mayoría de los homicidios están ligados a ajustes de cuentas entre organizaciones criminales. El problema es que los tiroteos han provocado heridos e incluso muertes de personas ajenas a estos grupos. Además, se advierte que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes han sido víctimas de secuestro.

2. Guerrero: retenes y presencia de grupos armados fuera del control gubernamental

En Guerrero, la alerta señala que existen regiones donde grupos armados operan sin supervisión del gobierno. Estos instalan retenes de manera frecuente y pueden ejercer violencia contra quienes transitan por ciertas carreteras, lo que incrementa el riesgo para cualquier viajero.

3. Michoacán: delincuencia persistente y episodios de violencia

El caso de Michoacán sigue siendo delicado. La advertencia describe una situación marcada por la delincuencia organizada y episodios constantes de violencia. Esto incluye desde enfrentamientos hasta bloqueos o incidentes que afectan la movilidad por carretera.

4. Sinaloa: zona prioritaria de operación criminal

Sinaloa continúa bajo la categoría de “no viajar” debido a la actividad de cárteles y organizaciones criminales. Aunque algunas áreas turísticas del país cuentan con medidas de seguridad reforzadas, en Sinaloa persisten riesgos como enfrentamientos y delitos graves que pueden comprometer la seguridad de viajeros.

5. Tamaulipas: violencia fronteriza y ataques a vehículos particulares y transporte

Tamaulipas es uno de los estados con advertencias más amplias. La autoridad estadounidense menciona tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, desapariciones forzadas, extorsión y agresión sexual. También se advierte sobre ataques a autobuses y automóviles, donde los pasajeros han sido secuestrados para exigir rescate.

6. Zacatecas: delitos violentos y actividad creciente de pandillas

Zacatecas mantiene una situación de riesgo debido a la violencia, la extorsión y la presencia de pandillas. Las disputas entre grupos criminales han afectado tanto a comunidades como a quienes se desplazan por carretera.

OTROS NIVELES DE ADVERTENCIA: “RECONSIDERAR VIAJE” Y “MAYOR PRECAUCIÓN”

Además de estos seis estados, el Departamento de Estado recomienda “reconsiderar viaje” a siete entidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Aunque no están en el nivel más alto, la actividad de pandillas y cárteles sigue siendo un factor de riesgo.

En la categoría de “tener mayor precaución” aparecen 17 estados, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Puebla y Oaxaca. Aunque son destinos con fuerte actividad turística, la advertencia señala que pueden registrarse robos, agresiones y otros delitos.

Solo Campeche y Yucatán figuran en el nivel más bajo, donde se sugiere simplemente tomar precauciones normales.

Estados Unidos considera a México un lugar peligroso, en especial 6 de sus estados (Foto: AFP) / ULISES RUIZ

