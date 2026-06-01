Planificar un viaje a los destinos más espectaculares de Florida suele ser una experiencia emocionante, pero la mayoría de turistas suelen olvidar un factor que modificaría los presupuestos que tienen previsto: los taxes . Cuando pagas un hospedaje, disfrutas de una cena o compras recuerdos en Orlando o Miami, el precio puede modificarse debido a los impuestos que se tributan en ambas ciudades. Para que no tengas una mala experiencia al viajar, esta nota te explicará sobre estos cargos adicionales y otros detalles relevantes.

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Es común que una gran cantidad de turistas que disfrutaron sus vacaciones por primera vez en Orlando o Miami hayan quedado sorprendidos con los precios que pagaron al momento de comprar o reservar un alojamiento.

Es decir, inicialmente vieron una tarifa en la publicidad o recibieron un presupuesto por parte de los empleados del hotel; sin embargo, al momento de pagar la cuenta, descubren que el cobro final supera la cantidad acordada en un principio.

¿Esto por qué sucede? Se debe a los taxes, que son impuestos estatales y locales fijados sobre el valor de un producto o servicio , los cuales se suman al momento de pagar en caja.

Este mecanismo es utilizado por el Gobierno de Florida para recaudar recursos destinados a los servicios públicos. Al no existir un impuesto estatal a los ingresos de sus habitantes, la región sostiene sus finanzas principalmente de los tributos al consumo.

Los taxes en Orlando y Miami te obligarían a ahorrar más dinero de lo planificado para disfrutar de tus vacaciones en una de las ciudades. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son las tasas de impuesto sobre la renta en Orlando y Miami

Según datos otorgados por el portal Avalara , los sale tax rates en Miami y Orlando se sitúan para el presente año en 7% (6% de Florida y 1% del condado de Miami-Dade) y 6.5% (6% de Florida y 0,5% del condado de Orange), respectivamente.

Para una mejor comprensión, te ofreceré un ejemplo. Si compras alguna prenda en Miami cuyo valor inicial era de $100, al momento de cancelar en caja el costo final será de 107% debido a los taxes aplicados.

En el caso de los restaurantes, no solo te pueden cobrar los impuestos que se solicitan en Miami u Orlando, existe la posibilidad de que te añadan costos de propinas, que oscilan entre el 15 y 20%, lo cual incrementa más la cuenta que planificabas pagar en un principio.

Los restaurantes de Orlando y Miami no solo te aplican los taxes, también pueden añadir propinas al precio final. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En relación a los tributos hoteleros y de hospedaje tienden a superar a los que se aplican en restaurantes y tiendas de ropa; los usuarios pueden pagar un cargo adicional de entre 12,5% y 13,5$ sobre la tarifa base.

Con lo señalado, es necesario que incrementes un poco más de dinero al presupuesto inicial que tenías en mente si estás planificando disfrutar de tus vacaciones en Orlando o Miami.

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