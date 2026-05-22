A pocos días de celebrarse el Memorial Day 2026 en Estados Unidos, surgen dudas sobre cómo será el clima en las distintas regiones del país . Para aquellos que residen en Texas y están planificando realizar alguna actividad al aire libre como parte de este feriado nacional, no sería una buena decisión ante el reciente pronóstico meteorológico. ¿Qué le espera el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ previo al Día de los Caídos? Conoce los detalles completos en los siguientes párrafos.

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En un reciente informe otorgado por Carlos Robles, jefe de meteorología en Noticias Telemundo, explicó que se mantiene vigente una alerta de inundaciones en el estado mencionado a causa de múltiples rondas de lluvias que se registrarán durante este fin de semana y pueden extenderse hasta el lunes 25 de mayo.

“Hablamos del centro y sur de Texas; desde Austin hasta la ciudad de McAllen, incluyendo localidades del sur de Houston se encuentran bajo vigilancia de inundaciones”, explicó el experto en climatología.

Para esta noche del viernes 22 de mayo, se mantiene un riesgo de nivel 1 de tormentas en el noroeste del área metropolitana de Dallas Fort-Worth, así señaló el equipo meteorológico de CBS News .

La lluvia intensa que se registrará en Texas ha sido capaz de generar una alerta de inundación en el estado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso este sistema de tormentas se desplace hacia el este de Texas, es posible que sus habitantes también experimenten vientos fuertes y granizo pasando la medianoche del sábado 23 de mayo .

El arranque del fin de semana estará marcado por un ambiente cálido y húmedo, con el potencial de que desarrollen tormentas eléctricas de forma aislada o dispersa en la región . Los pronósticos también advierten la posibilidad de precipitaciones entre un 30 y 40%.

Lo alarmante ocurrirá en Houston, pues recibiría entre 2 a 3 pulgadas de lluvia durante este fin de semana , lo que obligaría a sus residentes suspender cualquier tipo de actividad al aire libre y a los conductores en reestructurar sus viajes por carretera.

Se prevé que Houston reciba entre 2 a 3 pulgadas de lluvia durante este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Retrasos en vuelos durante el Memorial Day 2026

En caso realices un vuelo durante este fin de semana y pretendas regresar el lunes 25 de mayo, fecha que se celebrará el Día de los Caídos en EE. UU., sería conveniente que tomes tus precauciones, pues existirán aeropuertos que cancelarían sus vuelos ante las condiciones climáticas que se registrarán para dicha fecha .

Según Robles, los aeropuertos de Houston y New Orleans podrían retardar sus operaciones ante las intensas lluvias durante el Memorial Day 2026; es posible que los vuelos se retrasen por varias horas o, en el peor de los casos, sean reprogramados.

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