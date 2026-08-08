Los autobuses escolares de Broward comienzan a circular con una nueva regla que los conductores de la comunidad hispana del condado no pueden ignorar. Quienes manejan a diario por zonas como Miramar, Pembroke Pines, Hollywood, Weston o Fort Lauderdale, y suelen cruzarse con los “school buses” amarillos mientras llevan a sus hijos a la escuela, se dirigen al trabajo o regresan de un turno nocturno, deben saber que esas unidades incorporan cámaras de alta tecnología capaces de registrar en video a cualquier vehículo que no se detenga cuando se despliega la señal de “STOP”, tal y como informa NBC. Esa conducta puede terminar en una citación civil de US$225 enviada por correo al domicilio del propietario, un golpe fuerte para familias que ya lidian con el costo de la renta, la gasolina, el mercado y otros gastos habituales en el sur de Florida.

NUEVAS CÁMARAS EN LOS BUSES ESCOLARES DE BROWARD

Las cámaras forman parte del Broward County School Bus Safety Program, impulsado por Broward County Public Schools (BCPS) en cooperación con la empresa BusPatrol, que gestiona esquemas similares en otros distritos del estado. El objetivo es reducir el riesgo de incidentes cuando los menores suben o bajan del vehículo y reforzar el cumplimiento de la normativa que obliga a detenerse cuando el bus permanece inmóvil con la señal de alto desplegada y las luces rojas activas.

El plan alcanzará prácticamente toda la flota de transporte estudiantil del distrito, con entre 1,000 y 1,300 unidades equipadas con múltiples cámaras y sistemas para identificar placas. Para muchas familias hispanas que viven en sectores como Plantation, Lauderhill, Sunrise, North Lauderdale o Tamarac, y que dependen del servicio para trasladar a sus hijos, esta medida añade una capa extra de seguridad en las calles del condado.

Los conductores que cometan algunas infracciones relacionadas con los autobuses escolares, ahora pueden recibir una una multa debido a las cámaras con IA que se instalarán (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ INFRACCIONES DETECTAN Y CUÁNTO CUESTAN?

La nueva tecnología identifica a los conductores que pasan de manera ilegal junto a un bus escolar cuando la señal de “STOP” está desplegada y el vehículo permanece detenido para recoger o dejar estudiantes. En la práctica, la infracción se configura cuando un automovilista no se detiene en las situaciones en las que la normativa de Florida lo exige.

Infracción Multa Adelantar de forma indebida a un bus escolar con la señal de “STOP” activa US$225 No detener el auto cuando el autobús está recogiendo o dejando alumnos US$225

Se trata de sanciones de carácter civil, con un monto de 225 dólares por cada episodio documentado, sin aplicación de puntos sobre la licencia de conducir. Una parte de la recaudación financia el sistema de transporte, mejoras en seguridad y esfuerzos para atraer y retener choferes, mientras que otra fracción se destina a la empresa encargada de operar las cámaras.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE MULTAS?

En Broward, muchos conductores —incluidos quienes viven en comunidades hispanas y circulan con frecuencia por corredores como Pines Boulevard, Broward Boulevard o University Drive— quieren saber cómo se procesan las citaciones. En este condado, las sanciones no se generan sin revisión humana previa.

El procedimiento se desarrolla así:

La cámara instalada en el bus registra un posible incumplimiento cuando un vehículo pasa sin detenerse mientras la señal de “STOP” está activa. El sistema almacena imágenes y evidencia del momento, incluyendo la placa y la posición del auto en relación con el autobús. Personal autorizado analiza cada caso para comprobar que se violó la norma antes de aprobar la citación. Si se confirma el incumplimiento, la notificación de US$225 se envía por correo al propietario en la dirección registrada.

Con este esquema, las autoridades buscan evitar errores y controversias como las que han enfrentado otros programas en Florida, donde se cuestionó la falta de control previo sobre las sanciones.

RAZONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN BROWARD

La motivación principal es la protección de los estudiantes. Cada año se registran reportes de situaciones en las que vehículos pasan junto al bus sin detenerse, incluso cuando los menores cruzan la calle. En sectores con alta presencia de familias hispanas, como Miramar, Weston o áreas de Hollywood y Dania Beach, muchos padres confían en el transporte escolar porque trabajan en horarios extendidos y no siempre pueden encargarse del traslado.

Las autoridades de transporte de Broward County Public Schools sostienen que el sistema automatizado permitirá documentar mejor las conductas peligrosas, reducir el número de conductores que se arriesgan a no detenerse y reforzar el respeto a la norma en los cruces más concurridos del condado. Gracias a las cámaras, ya no dependen únicamente de los reportes que los choferes presentaban de forma manual, sino que cuentan con evidencia directa de cada incidencia.

Este lunes 10 de agosto inician las clases en las escuelas públicas de Broward (Foto: AP)

LO QUE DEBEN RECORDAR LOS CONDUCTORES EN BROWARD

Con el inicio del año escolar, previsto para el 10 de agosto, se recomienda extremar precauciones cerca de las rutas de transporte estudiantil. Un momento de distracción puede terminar en una citación de US$225 y, lo más grave, en un incidente que afecte a menores o peatones.

Estas recomendaciones ayudan a evitar sanciones: