Si manejas por California para dejar a tus hijos en la escuela, ir al trabajo en Los Ángeles, cruzar una calle residencial del Área de la Bahía o circular por Fresno durante la hora de entrada, hay una señal a la que conviene prestar todavía más atención: la del límite de velocidad escolar. Desde el 1 de enero de 2026, una nueva ley estatal permite que ciudades y condados reduzcan el máximo permitido en determinadas áreas educativas de 25 a 20 millas por hora (mph). En algunos tramos residenciales, además, la restricción puede ser de 15 mph. La medida no modificó de golpe todas las calles del estado, pero abrió una transición que ya se observa en algunas comunidades. Para las familias que conducen cada mañana entre tráfico, autobuses escolares, peatones y estudiantes que van caminando o en bicicleta, la recomendación es sencilla: antes de acelerar o seguir la ruta habitual, hay que revisar los letreros.

La Assembly Bill 382, conocida como AB 382, permite que una autoridad local establezca un máximo de 20 mph cerca de los planteles mediante una ordenanza o resolución. Esa facultad estará vigente hasta el 1 de enero de 2031. Después de esa fecha, el estándar estatal cambiará a 20 mph en los sectores que cumplan las condiciones legales y tengan la señalización correspondiente.

Esto significa que no existe una sola regla para todo California. En una misma ciudad, e incluso entre vías cercanas, una persona al volante puede encontrarse con un tramo marcado a 25 mph, otro a 20 mph y otro a 15 mph. El aviso instalado en la calle es la referencia inmediata que debe respetarse.

En California se creó una ley que permite mayores cambios al límite de velocidad en zonas cercanas a escuelas (Foto: AP) / Ellen Schmidt

¿QUÉ CAMBIÓ EN CALIFORNIA DESDE 2026?

El ajuste está relacionado con la Assembly Bill 382, una norma de seguridad peatonal firmada en 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026.

Durante el período de transición, las autoridades municipales y de condado pueden aprobar límites de 20 mph alrededor de centros educativos. La California Highway Patrol explicó que la legislación permite bajar el máximo de 25 a 20 mph mediante una ordenanza o resolución local hasta el 1 de enero de 2031. Desde entonces, el cambio será parte del marco estatal bajo las condiciones establecidas.

Punto clave Lo que establece la norma Ley Assembly Bill 382 (AB 382). Entrada en vigor 1 de enero de 2026. Cambio inmediato Las autoridades locales pueden establecer 20 mph mediante ordenanza o resolución. Período de transición Del 1 de enero de 2026 al 1 de enero de 2031. Cambio estatal posterior Desde el 1 de enero de 2031, el estándar será de 20 mph en sectores escolares que cumplan los requisitos y cuenten con señalización. Límite que aún puede verse 25 mph en áreas sin ajuste local aplicable. Límites más bajos Algunas calles residenciales cercanas a escuelas pueden estar marcadas a 15 mph.

La expresión legal prima facie aparece en la normativa y puede resultar técnica. Para quien conduce, el punto práctico es claro: se trata de una restricción legalmente aplicable cuando se presentan las condiciones contempladas por la ley. Si la ciudad aprueba la medida e instala las señales requeridas, el nuevo máximo debe cumplirse.

NO TODAS LAS ESCUELAS TIENEN 20 MPH

Uno de los errores más comunes es pensar que cada área escolar de California pasó automáticamente de 25 mph a 20 mph el 1 de enero de 2026. Eso no ocurrió.

Hasta 2031, la reducción depende de decisiones de cada jurisdicción, de la actualización de las reglas municipales y de la colocación de avisos en las vías. La modificación puede ser aprobada en forma local durante esta etapa, mientras que el cambio general previsto por la legislación estatal comenzará en 2031.

Para quienes manejan, el escenario actual puede resumirse de la siguiente manera:

25 mph: sigue siendo un límite posible en áreas escolares donde no se haya aprobado una reducción local o no exista un letrero con una cifra menor.

sigue siendo un límite posible en áreas escolares donde no se haya aprobado una reducción local o no exista un letrero con una cifra menor. 20 mph: puede establecerse por ciudades y condados que adopten una ordenanza o resolución bajo la AB 382.

puede establecerse por ciudades y condados que adopten una ordenanza o resolución bajo la AB 382. 15 mph: puede aplicarse en determinados sectores, especialmente en vías residenciales que cumplan los requisitos previstos en el California Vehicle Code.

puede aplicarse en determinados sectores, especialmente en vías residenciales que cumplan los requisitos previstos en el California Vehicle Code. La señal manda: si un aviso publicado indica 15 mph o 20 mph, ese es el máximo que corresponde en ese tramo.

Esta diferencia es especialmente importante durante las mañanas y tardes, cuando se forman filas de vehículos frente a los planteles, padres estacionan en doble fila, menores cruzan con mochilas, ciclistas circulan por la zona y guardias escolares dirigen el tránsito. En barrios donde muchas familias van a pie o donde los abuelos recogen a los estudiantes, disminuir la velocidad puede tener un impacto directo en la seguridad vial.

SARATOGA YA INSTALÓ 80 SEÑALES NUEVAS

Uno de los casos más claros de aplicación local de la AB 382 se encuentra en Saratoga, ciudad del condado de Santa Clara, en el Área de la Bahía.

El Concejo Municipal aprobó el 21 de enero de 2026 una actualización de su ordenanza de regulación vial. Más adelante, la ciudad completó la instalación de 80 nuevas señales cerca de centros educativos para aplicar los máximos revisados.

La municipalidad no estableció una sola cifra para todas las calles. Algunos sectores quedaron señalizados a 15 mph y otros a 20 mph, una muestra de por qué no se debe asumir que la misma restricción se repite alrededor de cada campus.

Límite Ejemplos de calles incluidas en Saratoga 15 mph Glasgow Drive, Chateau Drive, De Sanka Avenue, Goleta Avenue, Herriman Avenue, Komina Avenue, Lynde Avenue y Oak Street. 20 mph Marilyn Lane, Marshall Lane, Sobey Road, Prospect Road, Fruitvale Avenue, Allendale Avenue, Saratoga Avenue y Crestbrook Drive.

También figuran Third Street y Saratoga-Sunnyvale Road entre las vías marcadas a 20 mph, según la información oficial de la ciudad.

El caso de Saratoga deja ver que la medida no es solamente una discusión legislativa en Sacramento. Ya se refleja en letreros nuevos, trayectos cotidianos y calles que padres, alumnos y residentes utilizan para llegar al colegio, al empleo o a actividades después de clases.

FRESNO APROBÓ BAJAR A 20 MPH

Fresno también avanzó antes de la fecha estatal de 2031. El Concejo Municipal aprobó por unanimidad una resolución para reducir de 25 mph a 20 mph alrededor de los planteles de la ciudad.

La implementación requerirá reemplazar avisos en una urbe con 149 escuelas, según declaraciones del director de Obras Públicas de Fresno. El costo estimado del proyecto se ubica entre $400,000 y $500,000.

Ciudad Medida adoptada Situación de implementación Saratoga Límites de 15 mph y 20 mph en sectores escolares seleccionados La ciudad instaló 80 señales nuevas Fresno Resolución para reducir de 25 mph a 20 mph cerca de escuelas Requiere sustituir señalización alrededor de 149 planteles Resto de California Depende de cada ciudad o condado hasta 2031 Los conductores deben revisar los avisos locales

Para Fresno, una ciudad donde muchas familias dependen del automóvil para llevar a los niños a clase y donde los recorridos combinan avenidas amplias, vecindarios residenciales y rutas con alta circulación, el reemplazo de los letreros será el paso decisivo para que la disposición se aplique en la práctica.

¿QUÉ DEBEN HACER CONDUCTORES EN LOS ÁNGELES?

En Los Ángeles, el Inland Empire, San Diego, el Valle Central o el Área de la Bahía, la regla práctica es no asumir que todas las áreas escolares funcionan igual. Una calle puede conservar 25 mph; otra, a pocas cuadras, puede mostrar una nueva restricción de 20 mph; y algunas vías residenciales pueden estar establecidas en 15 mph.

Antes de pasar frente a una escuela, conviene revisar:

La señal de velocidad instalada en la calle.

Los horarios indicados en los letreros educativos, si los hay.

La presencia de estudiantes entrando o saliendo del campus.

Los cruces peatonales y las indicaciones de los guardias de cruce.

Bicicletas, scooters y personas caminando cerca de la vía.

Las luces y señales relacionadas con autobuses escolares.

Autos detenidos o maniobrando durante la hora de drop-off y pick-up.

La rutina de dejar o recoger a los niños puede resultar estresante, especialmente en sectores con tráfico pesado. Sin embargo, no es momento para seguir de largo sin observar los letreros. La AB 382 vuelve aún más importante identificar el máximo publicado en la cuadra por la que se circula.

Millones de familias en el estado de California se sentirán más seguros con estos nuevos cambios (Foto: AP) / Marcio Jose Sanchez

EL CAMBIO ESTATAL MÁS AMPLIO LLEGARÁ EN 2031

La AB 382 cuenta con dos etapas. La primera es la que California vive desde 2026: las autoridades locales pueden actuar antes de tiempo y establecer 20 mph por medio de una ordenanza o resolución. La segunda comenzará el 1 de enero de 2031, cuando esa cifra pasará a ser el estándar estatal en los sectores que cumplan las condiciones previstas y estén correctamente señalizados.

Fecha Qué ocurre 1 de enero de 2026 Entra en vigor la AB 382 y las autoridades locales pueden establecer 20 mph en zonas escolares. 2026-2030 Ciudades y condados pueden implementar cambios propios mediante ordenanzas, resoluciones y nueva señalización. 1 de enero de 2031 El estándar estatal pasa a 20 mph en sectores escolares que cumplan las condiciones legales y tengan la señalización correspondiente.

En otras palabras, no es necesario esperar hasta 2031 para ajustar los hábitos al volante. Algunas ciudades ya modificaron sus restricciones y otras pueden hacerlo en cualquier momento durante este período de transición.

La recomendación más simple también es la más importante: mira el aviso antes de entrar a un área escolar y respeta la cifra publicada. En California, un plantel puede estar rodeado por vías de 25 mph, 20 mph o incluso 15 mph, según la ubicación, el tipo de calle y las decisiones de la autoridad local. Bajar la velocidad toma solo unos segundos; prevenir un accidente puede depender de ello.