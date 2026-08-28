Si sueles manejar por el este del condado de Los Ángeles, toma nota antes de salir este fin de semana. La 60 Freeway, una vía clave para quienes se mueven entre Diamond Bar, Walnut, City of Industry y el Inland Empire, tendrá cierres completos nocturnos hacia el oeste durante cinco fines de semana seguidos. Para muchas familias del San Gabriel Valley, esto puede significar algo muy concreto: llegar más tarde a casa después del trabajo, tomar un desvío al volver de visitar a un familiar o dedicar más tiempo al trayecto de madrugada. No se trata de un cierre de uno o dos carriles, sino de un bloqueo total en un tramo importante de la autopista, además de accesos y conectores cercanos.

La medida forma parte de las obras del 57/60 Confluence Project, un plan de largo plazo para mejorar uno de los puntos más congestionados del sur de California. Los trabajos comenzarán el sábado 29 de agosto y se mantendrán, según el calendario anunciado, hasta el domingo 27 de septiembre de 2026.

FECHAS Y HORARIOS DE CIERRE

El San Gabriel Valley Council of Governments (SGVCOG) informó que los cierres afectarán todos los carriles de la SR-60 en dirección oeste entre Lemon Avenue y Diamond Bar Boulevard. Las labores se realizarán durante la madrugada, cuando normalmente hay menos tráfico, aunque quienes salen tarde de un restaurante, un almacén, un hospital o un turno de entrega igualmente deberán tomar precauciones.

Fin de semana Sábado Domingo 29 y 30 de agosto 12:01 a. m. – 6:00 a. m. 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 5 y 6 de septiembre 12:01 a. m. – 6:00 a. m. 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 12 y 13 de septiembre 12:01 a. m. – 6:00 a. m. 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 19 y 20 de septiembre 12:01 a. m. – 6:00 a. m. 12:01 a. m. – 8:00 a. m. 26 y 27 de septiembre 12:01 a. m. – 6:00 a. m. 12:01 a. m. – 8:00 a. m.

En otras palabras, si acostumbras tomar la 60 West durante esas horas, vale la pena revisar el mapa antes de encender el carro. Aunque los trabajos se programaron de noche, las calles cercanas pueden recibir más autos de lo habitual, especialmente alrededor de Grand Avenue y Diamond Bar Boulevard.

La 60 Freeway tendrá varios cierres durante cinco fines de semana (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

TRAMO Y ACCESOS AFECTADOS

El cierre principal irá desde Lemon Avenue hasta Diamond Bar Boulevard, en Diamond Bar. Durante las horas anunciadas, ningún vehículo podrá avanzar por la 60 Freeway en dirección oeste dentro de ese sector.

También quedarán cerrados estos accesos:

La rampa de Diamond Bar Boulevard hacia la SR-60 West.

Las rampas de entrada y salida de Grand Avenue hacia y desde la SR-60 West.

El conector de la SR-57 South hacia la SR-60 West.

El conector de la SR-60 West hacia la SR-57 South.

El puente de Grand Avenue.

Para quienes viven o trabajan cerca de estas salidas, el cambio puede sentirse incluso fuera de la autopista. Las autoridades instalarán señales de desvío, pero es recomendable no dejar el viaje para último minuto, sobre todo si debes llegar a un turno, recoger a alguien o regresar a casa después de una jornada larga.

¿POR QUÉ REALIZAN LAS OBRAS?

Los cierres son parte del 57/60 Confluence Project, una intervención impulsada por el SGVCOG, LA Metro, Caltrans, la Ciudad de Diamond Bar y City of Industry. La construcción actual comenzó en 2023 y se espera que concluya en julio de 2028.

El proyecto contempla nuevos puentes, cambios en rampas, mejoras en Grand Avenue y ajustes en los conectores de las rutas 57 y 60. La meta es ordenar el tránsito en un punto donde se mezclan vehículos particulares, camiones de carga y personas que recorren largas distancias todos los días para trabajar o estudiar.

Por este corredor pasan cerca de 350,000 vehículos al día. Es una cifra que ayuda a entender por qué un cierre nocturno puede tener impacto en tantas comunidades: la zona conecta áreas residenciales del valle con centros de empleo, comercios, bodegas y rutas hacia Orange County y el Inland Empire.

¿QUÉ HACER SI DEBES PASAR POR ALLÍ?

Antes de manejar por el área durante los fines de semana señalados, estas medidas pueden ayudarte a evitar una sorpresa en plena madrugada:

Consulta Google Maps, Waze o la aplicación de Caltrans antes de salir.

Si puedes, evita la SR-60 West entre Lemon Avenue y Diamond Bar Boulevard durante los horarios programados.

Sal con algunos minutos de margen, en especial si vas al trabajo, al aeropuerto o tienes un compromiso importante.

Sigue la señalización temporal y las indicaciones de los desvíos.

Considera que Grand Avenue, Diamond Bar Boulevard y las conexiones con la SR-57 podrían registrar tráfico adicional.

Verifica actualizaciones del SGVCOG antes de viajar, ya que las obras pueden cambiar por el clima u otras situaciones imprevistas.

En el sur de California, donde muchas personas organizan el día alrededor del tráfico, saber de estos cierres con anticipación puede ahorrar un mal rato. Si tienes la opción, busca otra ruta durante esas madrugadas y deja un poco más de tiempo para llegar a destino.