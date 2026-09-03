Si eres inmigrante y conduces un camión con licencia de conducir comercial (CDL) en Estados Unidos, es posible que un inspector te evalúe durante una revisión en carretera para determinar si puedes comunicarte en inglés de manera funcional. Este requisito forma parte de las normas federales de seguridad para conductores comerciales y su cumplimiento puede ser revisado durante un control en ruta. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar si un camionero domina el idioma y qué consecuencias podría enfrentar si no supera la prueba? En esta nota te lo contamos.

La evaluación puede afectar la continuidad del viaje y quedar registrada en el historial de inspecciones (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SE EVALÚA EL DOMINIO FUNCIONAL DEL INGLÉS EN LOS CONDUCTORES CON CDL?

La evaluación no busca medir un nivel académico de inglés ni exige que el conductor hable el idioma a la perfección. Su objetivo es verificar que pueda desenvolverse de manera adecuada en situaciones relacionadas con la conducción y la seguridad en carretera. De acuerdo con la regla federal de calificación de conductores, se exige que una persona pueda leer y hablar inglés lo suficiente para conversar con el público, comprender señales y letreros de tránsito, responder consultas oficiales y completar reportes o registros requeridos.

Esto se aplica a conductores de vehículos comerciales sujetos a la normativa federal, incluidos quienes operan en comercio interestatal, precisa la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

Durante un control, el proceso suele ser de dos pasos:

Entrevista inicial en inglés. El inspector se comunica con el conductor en inglés y valora si puede comprender instrucciones y responder de forma suficiente a preguntas oficiales sobre su identidad, licencia, viaje, carga, documentación, horas de servicio o condiciones básicas del vehículo.

El inspector se comunica con el conductor en inglés y valora si puede comprender instrucciones y responder de forma suficiente a preguntas oficiales sobre su identidad, licencia, viaje, carga, documentación, horas de servicio o condiciones básicas del vehículo. Reconocimiento de señales. Si aprueba la entrevista, pero hay dudas sobre su comprensión de letreros, el inspector puede mostrar señales de tránsito —incluidos mensajes electrónicos variables— y pedir que explique su significado. La finalidad es comprobar que puede entender señales estadounidenses en inglés, no evaluar acento u ortografía ni inglés conversacional avanzado.

En otras palabras, un conductor no tiene que hablar inglés perfecto, solamente debe poder comunicarse de manera efectiva en un contexto de seguridad vial y entender la información indispensable para conducir y responder a una autoridad.

Los inspectores revisan si el camionero puede desenvolverse en inglés de forma funcional durante una revisión en carretera (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ CONSECUENCIAS PODRÍA ENFRENTAR EL CONDUCTOR SI NO SUPERA LA PRUEBA?

Si el inspector documenta que el conductor no alcanza el estándar de dominio funcional:

Puede emitir una citación por incumplir el requisito de inglés de 49 CFR § 391.11(b)(2).

El conductor puede recibir una orden de fuera de servicio (out of service, OOS), lo que significa que no puede continuar operando el camión hasta que se resuelva la orden conforme a las reglas aplicables.

La empresa transportista debe disponer de otro conductor calificado o tomar otras medidas para mover legalmente el vehículo y la carga; no puede permitir que la misma persona continúe el viaje. Si se trata de un camionero independiente sin alguien que lo reemplace, la unidad y la carga pueden quedar detenidos durante más tiempo hasta que encuentre un remplazo.

La infracción puede quedar registrada en los historiales de inspección y seguridad del conductor y del transportista, con posibles consecuencias operativas y regulatorias.