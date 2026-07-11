Si sueles manejar por Los Ángeles, presta atención: hay una nueva regla de estacionamiento que conviene tener muy presente, porque una maniobra que muchos conductores consideran normal ahora puede terminar en una multa de US$63. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (Los Angeles County Sheriff’s Department) comenzó a reforzar la vigilancia sobre vehículos aparcados demasiado cerca de los cruces peatonales. Esta medida afecta a zonas patrulladas por el condado y áreas no incorporadas del condado, donde encontrar lugar para estacionar es habitual en barrios con alta densidad peatonal. La norma responde a la ley estatal de “daylighting”, diseñada para mejorar la visibilidad en las esquinas y reducir puntos ciegos entre conductores y peatones; aunque la regulación está vigente desde el 1 de enero de 2025, la imposición de multas se ha vuelto más consistente en los últimos meses.

¿POR QUÉ ESTÁN COLOCANDO MULTAS DE US$63 EN LOS ÁNGELES?

La razón principal es que las autoridades buscan evitar que los vehículos aparcados cerca de las intersecciones bloqueen la visión de quienes conducen o caminan por la zona. La ley de “daylighting” establece que los automóviles no pueden permanecer estacionados dentro de una distancia específica antes de un cruce peatonal, incluso cuando no exista una línea roja pintada en el borde de la calle o un cartel que indique la prohibición. En otras palabras, muchos conductores pueden pensar que si no hay una señal visible tienen permitido estacionar, pero la restricción aplica igualmente.

Restricción de estacionamiento Distancia prohibida Antes de un cruce peatonal marcado o no marcado 20 pies Antes de un cruce con extensión de acera (curb extension) 15 pies

Para tener una referencia sencilla, esa distancia equivale aproximadamente al espacio que ocupa un vehículo SUV grande. La idea es dejar libre la esquina para que los conductores puedan ver a peatones, ciclistas y otros vehículos antes de avanzar.

¿QUIÉNES SON LOS CONDUCTORES AFECTADOS POR ESTA NUEVA VIGILANCIA?

La medida afecta principalmente a quienes estacionan sus vehículos demasiado cerca de intersecciones dentro de zonas donde el Los Angeles County Sheriff’s Department tiene jurisdicción.

Los conductores que pueden recibir una multa son aquellos que:

Estacionan dentro de los 20 pies previos a un cruce peatonal.

Dejan el vehículo dentro de los 15 pies permitidos en casos donde existe una extensión de acera.

Consideran que pueden estacionar porque no hay pintura roja en la calle.

Aparcan en esquinas reduciendo la visibilidad de peatones y otros vehículos.

El objetivo, según las autoridades, es prevenir accidentes, especialmente en un condado donde las intersecciones representan una parte importante de los incidentes con peatones. De acuerdo con la información difundida sobre esta normativa, aproximadamente el 36% de las muertes de peatones en Los Ángeles County ocurren en intersecciones, por lo que estas zonas están siendo consideradas puntos prioritarios de seguridad.

LA MULTA POR INCUMPLIR LA NORMA ES DE US$63

Si un oficial detecta que un vehículo está estacionado violando la ley de “daylighting”, el conductor puede recibir una citación económica.

Infracción Multa Estacionar bloqueando la zona de visibilidad cercana a un cruce peatonal US$63

Lo importante aquí es que la sanción no depende únicamente de que exista una señalización adicional. La propia norma estatal establece las distancias que deben mantenerse libres.

Las autoridades de L. A. County están colocando multas de US$63 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

TAMBIÉN ESTÁN APLICANDO OTRA REGLA PARA CIERTOS VEHÍCULOS

Además de la ley de “daylighting”, las autoridades del condado también comenzaron a aplicar una regulación adicional relacionada con vehículos que no cumplen ciertas características de estacionamiento. Esta medida apunta principalmente a vehículos considerados demasiado grandes o inadecuados para determinadas zonas no incorporadas de Los Ángeles County.

Los vehículos afectados pueden incluir aquellos que superen alguno de estos límites:

Característica del vehículo Límite establecido Longitud Más de 20 pies Ancho Más de 8 pies Altura Más de 7.5 pies

Esta infracción también contempla una multa de US$63, pero en algunos casos puede generar consecuencias adicionales, como el remolque inmediato del vehículo y cargos extra por almacenamiento y retiro.

¿QUÉ DEBEN REVISAR AHORA LOS CONDUCTORES DE LOS ÁNGELES?

Para evitar una sorpresa al regresar al automóvil, lo más recomendable es prestar atención a las esquinas antes de estacionar. Una distancia que parece suficiente a simple vista puede no cumplir con la normativa.

Estos son algunos puntos clave que conviene recordar:

No estacionar cerca de cruces peatonales aunque no haya una línea roja.

Revisar siempre la distancia desde la intersección antes de dejar el vehículo.

Tener especial cuidado en zonas con alta circulación peatonal.

Verificar si el tamaño del vehículo cumple con las reglas locales.

La aplicación de estas normas busca cambiar una costumbre bastante extendida entre algunos conductores de Los Ángeles: aprovechar cada espacio disponible para estacionar. Ahora, dejar libre la esquina ya no es solo una recomendación de seguridad, sino una obligación que puede terminar en una multa de US$63.

La multa asciende a los US$63 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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