¿Usas el auto para casi todos tus traslados en Los Ángeles? Podrías recibir hasta US$600 al sumarte al One Car Challenge, una iniciativa de LA Metro que busca transformar la forma en que los residentes se movilizan por el condado. En los siguientes párrafos te explicamos ¿en qué consiste esta propuesta y quiénes pueden participar? Cabe precisar que este programa se puso a prueba anteriormente en Santa Mónica y ahora se expandió a nivel condal, por lo que contempla la participación de hasta 2,000 hogares.

LA Metro te paga por dejar el auto en casa, pero tendrás que demostrar que no lo usaste (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ES EL ONE CAR CHALLENGE?

El One Car Challenge es un programa piloto de LA Metro dirigido a residentes del condado de Los Ángeles, California, que ofrece hasta US$600 por reducir el uso del automóvil y optar por otras formas de transporte durante cinco semanas. La iniciativa busca disminuir el tráfico, las emisiones y la dependencia del vehículo particular. La idea es que los participantes prueben trasladarse mediante transporte público, caminatas, bicicleta, viajes compartidos u otras alternativas.

Así funciona el desafío de Metro para dejar el auto en casa

El hogar debe registrarse en el programa y, si es aceptado, elige un vehículo que permanecerá estacionado durante el reto. Durante cinco semanas, ese auto no debe utilizarse. El hogar puede seguir usando otro vehículo, si tiene más de uno, o recurrir a distintos medios alternativos para sus traslados. Los participantes registran las lecturas del odómetro mediante la aplicación GoCarma y pueden tener que enviar fotografías para demostrar que el vehículo elegido no recorrió millas. También deben completar los cuestionarios o actividades de seguimiento requeridos cada semana. Al cumplir con los requisitos, reciben incentivos semanales de hasta US$120, por un total máximo de US$600 al finalizar el periodo.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL ONE CAR CHALLENGE?

Los residentes del condado de Los Ángeles mayores de 21 años. El reto está dirigido a hogares con más de un coche, aunque también pueden participar hogares con un solo coche.

Los requisitos son:

Vivir en el condado de Los Ángeles.

Tener 21 años o más.

Formar parte de un hogar que tenga al menos un vehículo; también pueden participar hogares con un solo auto si aceptan no utilizarlo durante el reto.

Mantener un vehículo sin usar durante cinco semanas.

Registrarte en línea para participar.

Usar la aplicación móvil de GoCarma para reportar o verificar el kilometraje del vehículo.

Estar dispuesto a enviar fotografías del odómetro al inicio, durante y al final del programa, si la organización lo solicita.

Completar las actividades y requisitos de seguimiento del reto para poder recibir el incentivo de hasta US$600.

PASOS PARA REGISTRARTE EN EL RETO

Un hogar puede registrarse en el One Car Challenge mediante el portal oficial de LA Metro: metro.net/onecar. Las inscripciones ya están abiertas para residentes elegibles del condado de Los Ángeles. Solamente sigue estos pasos:

Entra al sitio de registro de LA Metro y completa la solicitud en línea. Confirma que cumples los requisitos básicos: vivir en el condado de Los Ángeles, tener al menos 21 años y contar con uno o más vehículos en el hogar. Proporciona la información del hogar y del vehículo que permanecerá estacionado durante el reto. Descarga y usa la aplicación GoCarma, la herramienta asociada de Metro para el seguimiento del programa. Autoriza o completa el registro de las lecturas del odómetro. La app puede recopilar la información de forma automática o pedir fotografías del odómetro para comprobar la reducción de uso del vehículo. Una vez aceptado, mantén al menos un auto del hogar estacionado durante cinco semanas y utiliza medios alternativos para tus traslados.

¿CÓMO SE VERIFICAN LOS VIAJES DURANTE LAS CINCO SEMANAS?

Si piensa que puedes usar boletos de autobús, recibos o ubicaciones para confirmar tus viajes sin tu auto durante las cinco semanas, estás equivocado. LA Metro comprueba principalmente que el vehículo inscrito permanezca sin uso mediante lecturas del odómetro y encuestas requeridas.

Así funciona la verificación

Debes usar la aplicación GoCarma para registrar las lecturas del odómetro del auto que te comprometiste a permanecer estacionado.

Metro puede pedirte subir fotos del odómetro, normalmente al inicio y durante el reto; en algunos casos, también al finalizar las cinco semanas.

Cada semana deberás completar la encuesta o registro solicitado por el programa.

La recompensa semanal se carga después de que presentes la encuesta y la lectura o fotografía requerida del odómetro.

El objetivo es comprobar que el vehículo seleccionado no acumule millas mientras participas, no controlar cada trayecto que hagas por transporte público, caminando, en bicicleta o compartiendo un viaje, tal como se hizo anteriormente en Santa Mónica.

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE ACEPTA L.A. METRO EN EL ONE CAR CHALLENGE

LA Metro permite usar distintos medios alternativos al auto particular durante el One Car Challenge. Entre ellos:

Transporte público, como Metro Rail y autobuses.

Bicicletas compartidas (bike share).

Caminar.

Viajes compartidos o carpooling.

Cualquier otro medio de transporte alternativo que permita desplazarse sin utilizar el vehículo que el hogar se comprometió a dejar estacionado.

OJO: el reto no exige utilizar una sola alternativa; por lo tanto, cada participante puede combinar opciones según sus necesidades, por ejemplo, tomar el Metro para ir al trabajo, caminar para trayectos cortos y compartir un viaje en auto cuando sea necesario. Lo importante es mantener al menos un vehículo del hogar estacionado durante las cinco semanas del programa.

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