Tener un automóvil en Nueva York ofrece libertades prácticas —desde escapadas de fin de semana al Valle del Hudson y los Hamptons o acercarse con comodidad a fiestas familiares en Queens o el Bronx o donde sea— pero también trae costos que muchos no prevén. Más allá del pago mensual del seguro o de la gasolinera, existe un cargo fijo que se exige en el primer registro del vehículo en el estado: una tarifa obligatoria de US$75. Este monto no es una multa ni una novedad reciente; forma parte del proceso administrativo del DMV y suele sorprender a quienes, recién llegados a la ciudad o comprando su primer auto, creen que con el pago del vehículo y el seguro bastará para empezar a manejar.

Por ello, en esta nota te explico exactamente a quiénes aplica, en qué se divide, qué otros costos podrían sumarse según el condado (por ejemplo, Manhattan vs. Nassau County) y consejos prácticos para evitar contratiempos al registrar un auto en Nueva York.

Al registrar tu auto por primera vez, debes tener en cuenta que debes pagar esta tarifa obligatoria de US$75 al DMV de nueva York (Foto: Freepik)

LA TARIFA OBLIGATORIA DE US$75 QUE MUCHOS CONDUCTORES DESCONOCEN

Si estás registrando por primera vez un automóvil o camioneta en el estado de Nueva York, deberás pagar una tarifa obligatoria de US$75 además de los impuestos y cargos habituales del registro. El pago es parte del trámite inicial y, aunque pueda parecer pequeño frente al precio del vehículo, conviene considerarlo dentro del presupuesto total al comprar.

¿QUIÉNES DEBEN PAGAR ESTE CARGO?

Personas que compran un automóvil y realizan el registro inicial en Nueva York.

Conductores que adquieren una camioneta y necesitan placas estatales.

Residentes que trasladan un vehículo desde otro estado y completan el primer registro en Nueva York.

No suele aplicarse en la mayoría de las renovaciones, porque está vinculada específicamente al primer registro del vehículo en el sistema estatal.

¿POR QUÉ EXISTE LA TARIFA Y CÓMO SE DESGLOSA?

El estado divide los US$75 en dos conceptos administrativos: emisión de placas y certificado de título. A continuación, verás el detalle.

Concepto Monto Emisión de placas vehiculares US$25 Certificado de título de propiedad US$50 Total obligatorio US$75

US$25 cubren la fabricación y emisión de las placas oficiales de Nueva York.

US$50 corresponden al certificado de título, que acredita legalmente la propiedad del vehículo.

COSTOS ADICIONALES QUE PUEDEN AUMENTAR EL TOTAL

Los US$75 son solo una parte del desembolso. Según el precio del vehículo, tipo y peso, y el lugar de residencia dentro del estado, es probable que tengas cargos adicionales:

Cargo adicional Descripción breve Impuesto sobre la venta Calculado según el precio de compra y la tasa local del condado Tarifa de registro Varía por tipo y peso del vehículo Cargos por peso y motor Afectan a vehículos pesados o de mayor cilindrada Tarifas para vehículos eléctricos Pueden existir cargos específicos o diferentes períodos de registro

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS COMPRADORES PRIMERIZOS

Incluye los US$75 en tu presupuesto inicial junto al impuesto sobre la venta, seguro, matrícula, y costos de inspección.

Reúne la documentación antes de ir al DMV: identificación, comprobante de residencia en NY, título o documento de transferencia, y comprobante de compra. Si procesas a través de un concesionario, pregunta qué cargos gestionan ellos.

Aprovecha recursos comunitarios: algunas organizaciones comunitarias en barrios con alta población hispana (por ejemplo centros comunitarios en Washington Heights o Jackson Heights) ofrecen guías y asistencia en español para trámites vehiculares.

RESUMEN RÁPIDO

Existe una tarifa obligatoria de US$75 para el primer registro de un vehículo en Nueva York.

Se divide entre emisión de placas (US$25) y certificado de título (US$50).

Se aplica además de impuestos, costos de registro y otras tarifas estatales o locales.

Es una tarifa histórica, pero sigue sorprendiendo a compradores primerizos.

Conocer estos cargos ayuda a planificar mejor el presupuesto y evitar sorpresas en el DMV.

Se cree que millones de personas conducen a diario por las calles de Nueva York (Foto: AFP)

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