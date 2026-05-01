Si tienes pensado manejar este fin de semana en California, toma nota: un importante tramo de la Interestatal 805 (I-805) permanecerá cerrado temporalmente, lo que podría afectar tus tiempos de traslado.

El cierre comenzará el viernes 01 de mayo por la noche (9:00 p.m.) y se extenderá hasta el lunes 4 de mayo a las 5:00 a.m. Durante ese periodo, todos los carriles en dirección norte estarán cerrados entre la State Route 52 y Miramar Road, al sur de Nobel Drive, en la ciudad de San Diego.

¿Por qué cerrarán la I-805 en California?

La razón principal es la ejecución de trabajos de infraestructura como parte del proyecto de drenaje y gestión de activos en la I-805. En concreto, se realizará el reemplazo de alcantarillas bajo la autopista, una obra clave para mejorar el sistema de drenaje y evitar problemas a largo plazo.

Este proyecto, valorado en 53.7 millones de dólares, también incluye:

Rehabilitación de alcantarillas

Mejora del pavimento

Refuerzo de la seguridad vial

Modernización de la infraestructura en tramos de la I-5, I-805 y SR-78

Cierre de la I-805 en dirección norte del 1 al 4 de mayo en San Diego. | Crédito: CalTrans

Rutas alternas y desvíos en la I-805 en California

Durante el cierre, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas. Por ejemplo:

Conectarse a la Interstate 8 en dirección oeste para luego incorporarse a la Interstate 5 hacia el norte.

En la zona de University City, se permitirá circular por el carril derecho de la I-805 entre Governor Drive y Nobel Drive.

Eso sí, ten en cuenta que las entradas y salidas en Nobel Drive estarán completamente cerradas, por lo que deberás planificar tu recorrido con anticipación.

El cierre de la I-805 en California afectará el tránsito durante todo el fin de semana por trabajos de mantenimiento. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué más deben saber los conductores

Las autoridades colocarán señales electrónicas temporales para orientar a los conductores durante el cierre. Además:

Las rutas de autobuses del sistema MTS hacia La Jolla y University Town Center seguirán operando con normalidad .

. Residentes y negocios cercanos a Nobel Drive podrían experimentar ruido y luces por las obras nocturnas.

por las obras nocturnas. El cronograma podría cambiar dependiendo del clima o incidentes en el tráfico.

Si vas a circular por esta zona, lo mejor es revisar el estado del tráfico en tiempo real en QuickMap y salir con tiempo extra. Este tipo de trabajos, aunque molestos a corto plazo, buscan mejorar la seguridad y la fluidez en una de las autopistas más transitadas de San Diego.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!