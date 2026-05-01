El cierre de la I-805 en California afectará el tránsito este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
El cierre de la I-805 en California afectará el tránsito este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si tienes pensado manejar este fin de semana en , toma nota: un importante tramo de la Interestatal 805 (I-805) permanecerá cerrado temporalmente, lo que podría afectar tus tiempos de traslado.

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El cierre comenzará el viernes 01 de mayo por la noche (9:00 p.m.) y se extenderá hasta el lunes 4 de mayo a las 5:00 a.m. Durante ese periodo, todos los carriles en dirección norte estarán cerrados entre la State Route 52 y Miramar Road, al sur de Nobel Drive, en la ciudad de San Diego.

¿Por qué cerrarán la I-805 en California?

La razón principal es la ejecución de trabajos de infraestructura como parte del proyecto de drenaje y gestión de activos en la I-805. En concreto, se realizará el reemplazo de alcantarillas bajo la autopista, una obra clave para mejorar el sistema de drenaje y evitar problemas a largo plazo.

Este proyecto, valorado en 53.7 millones de dólares, también incluye:

  • Rehabilitación de alcantarillas
  • Mejora del pavimento
  • Refuerzo de la seguridad vial
  • Modernización de la infraestructura en tramos de la I-5, I-805 y SR-78
Cierre de la I-805 en dirección norte del 1 al 4 de mayo en San Diego. | Crédito: CalTrans
Cierre de la I-805 en dirección norte del 1 al 4 de mayo en San Diego. | Crédito: CalTrans

Rutas alternas y desvíos en la I-805 en California

Durante el cierre, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas. Por ejemplo:

  • Conectarse a la Interstate 8 en dirección oeste para luego incorporarse a la Interstate 5 hacia el norte.
  • En la zona de University City, se permitirá circular por el carril derecho de la I-805 entre Governor Drive y Nobel Drive.

Eso sí, ten en cuenta que las entradas y salidas en Nobel Drive estarán completamente cerradas, por lo que deberás planificar tu recorrido con anticipación.

El cierre de la I-805 en California afectará el tránsito durante todo el fin de semana por trabajos de mantenimiento. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
El cierre de la I-805 en California afectará el tránsito durante todo el fin de semana por trabajos de mantenimiento. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué más deben saber los conductores

Las autoridades colocarán señales electrónicas temporales para orientar a los conductores durante el cierre. Además:

  • Las rutas de autobuses del sistema MTS hacia La Jolla y University Town Center seguirán operando con normalidad.
  • Residentes y negocios cercanos a Nobel Drive podrían experimentar ruido y luces por las obras nocturnas.
  • El cronograma podría cambiar dependiendo del clima o incidentes en el tráfico.

Si vas a circular por esta zona, lo mejor es revisar el estado del tráfico en tiempo real en y salir con tiempo extra. Este tipo de trabajos, aunque molestos a corto plazo, buscan mejorar la seguridad y la fluidez en una de las autopistas más transitadas de San Diego.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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