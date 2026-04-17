Las autoridades del Departamento de Transporte de California (Caltrans) han advertido a los conductores en California que un importante tramo de la I-805 en dirección sur permanecerá completamente cerrado a partir de la noche del viernes 17 de abril, lo que generará desvíos durante todo el fin de semana. El cierre se iniciará a las 9 p.m. Se prevé la reapertura de este sector de la autopista a las 5 a.m. del lunes 20 de abril, por lo que el tránsito se verá afectado durante el fin de semana. Ante ello, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas a través de los conectores de la I-5, la SR-52 y la I-8. Pero, ¿cuál es la razón por la que cerrarán? Aquí te lo digo.
¿Qué tramo de la I-805 estará cerrado?
El cierre afectará todos los carriles en dirección sur de un segmento clave de la I-805, una de las autopistas más transitadas del sur de California.
En concreto, el bloqueo comenzará en la bifurcación con la Interestatal 5 y terminará en la salida de Governor Drive.
Además, no habrá acceso de entrada ni salida en el área de Nobel Drive durante el periodo de cierre.
¿Por qué se cierra la autopista?
Caltrans informó que el cierre responde a trabajos de infraestructura esenciales.
Los equipos realizarán el reemplazo de alcantarillas ubicadas bajo la autopista, además de mejoras en el pavimento y trabajos en los arcenes para reforzar la seguridad vial.
Estas intervenciones forman parte de un proyecto más amplio de mantenimiento estatal.
Un proyecto de modernización
Las obras se enmarcan dentro del Programa Estatal de Protección y Operación de Carreteras, con una inversión total de 53,7 millones de dólares.
De ese monto, 47,6 millones provienen de fondos federales y los 6,1 millones restantes corresponden a financiamiento estatal.
El objetivo es mejorar la durabilidad de la vía y reducir riesgos para los conductores.
Rutas alternas recomendadas
Durante el cierre, las autoridades sugieren utilizar vías alternas para acceder a la I-805 en dirección sur.
Entre las principales opciones están los conectores de la I-5, la SR-52 y la I-8, que permitirán redistribuir el tráfico mientras duren las obras.
El transporte público no se verá afectado
Pese al cierre de la autopista, Caltrans confirmó que el servicio de autobuses y trolebuses en la zona continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas durante el fin de semana de trabajos.
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