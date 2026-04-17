Las autoridades del Departamento de Transporte de California (Caltrans) han advertido a los conductores en California que un importante tramo de la I-805 en dirección sur permanecerá completamente cerrado a partir de la noche del viernes 17 de abril, lo que generará desvíos durante todo el fin de semana. El cierre se iniciará a las 9 p.m. Se prevé la reapertura de este sector de la autopista a las 5 a.m. del lunes 20 de abril, por lo que el tránsito se verá afectado durante el fin de semana. Ante ello, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas a través de los conectores de la I-5, la SR-52 y la I-8. Pero, ¿cuál es la razón por la que cerrarán? Aquí te lo digo.

¿Qué tramo de la I-805 estará cerrado?

El cierre afectará todos los carriles en dirección sur de un segmento clave de la I-805, una de las autopistas más transitadas del sur de California.

En concreto, el bloqueo comenzará en la bifurcación con la Interestatal 5 y terminará en la salida de Governor Drive.

Además, no habrá acceso de entrada ni salida en el área de Nobel Drive durante el periodo de cierre.

La I-805 en California tendrá desvíos obligatorios mientras avanzan las obras programadas en la autopista. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué se cierra la autopista?

Caltrans informó que el cierre responde a trabajos de infraestructura esenciales.

Los equipos realizarán el reemplazo de alcantarillas ubicadas bajo la autopista, además de mejoras en el pavimento y trabajos en los arcenes para reforzar la seguridad vial.

Estas intervenciones forman parte de un proyecto más amplio de mantenimiento estatal.

🚧FULL WEEKEND CLOSURE OF I-805🚧

Plan ahead for all lanes of SB I-805 to close from the I-5 split to Governor Dr.

⏰Fri, Apr 17 at 9PM to Mon, Apr 20 at 5AM

👷‍♀️Crews will conduct culvert replacement, pavement upgrades & roadside safety enhancements.

Use https://t.co/pt1qWYJmgc pic.twitter.com/r55Ilg55Sk — Caltrans District 11 (@SDCaltrans) April 14, 2026

Un proyecto de modernización

Las obras se enmarcan dentro del Programa Estatal de Protección y Operación de Carreteras, con una inversión total de 53,7 millones de dólares.

De ese monto, 47,6 millones provienen de fondos federales y los 6,1 millones restantes corresponden a financiamiento estatal.

El objetivo es mejorar la durabilidad de la vía y reducir riesgos para los conductores.

Rutas alternas recomendadas

Durante el cierre, las autoridades sugieren utilizar vías alternas para acceder a la I-805 en dirección sur.

Entre las principales opciones están los conectores de la I-5, la SR-52 y la I-8, que permitirán redistribuir el tráfico mientras duren las obras.

Conductores en California deberán planificar rutas alternas debido al cierre parcial de la I-805. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El transporte público no se verá afectado

Pese al cierre de la autopista, Caltrans confirmó que el servicio de autobuses y trolebuses en la zona continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas durante el fin de semana de trabajos.

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