Conducir en Florida puede parecer sencillo para quienes llegan de otros estados o países, gracias a sus amplias carreteras, autopistas y señalización. Sin embargo, las leyes de tránsito del estado incluyen normas específicas que pueden sorprender a quienes no están familiarizados con el sistema vial estadounidense. Conocerlas no solo ayuda a evitar multas y sanciones, sino también posibles problemas durante una detención policial. Además, permite conducir con mayor seguridad y reducir el riesgo de cometer infracciones por desconocimiento de la normativa vigente.

Respetar las reglas de tránsito en Florida implica mucho más que obedecer los límites de velocidad. Las disposiciones sobre zonas escolares, vehículos de emergencia y exceso extremo de velocidad buscan reducir los accidentes en un estado donde millones de residentes y turistas circulan a diario.

Para los inmigrantes, además, evitar una infracción de tránsito puede tener un impacto aún mayor. Aunque Florida no publica estadísticas que indiquen cuántas personas son remitidas a las autoridades migratorias tras una infracción vial, N+ Univision señala que distintos registros y reportes periodísticos muestran que algunas detenciones migratorias han comenzado con paradas de tráfico, especialmente desde la ampliación de los acuerdos de colaboración entre agencias estatales y locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con ese medio, en 2025 Florida registró más de 20,000 arrestos relacionados con inmigración en menos de un año, aunque las autoridades no desglosan cuántos tuvieron como origen una infracción de tránsito.

Las principales leyes de tránsito que debes conocer en Florida

Norma Lo que debes saber Velocidad en MPH Todos los límites de velocidad se expresan en millas por hora (MPH). Señales de velocidad Son rectangulares, de fondo blanco con letras y números negros. Exceso extremo de velocidad Puede derivar en cargos penales cuando se superan ampliamente los límites establecidos. Zonas escolares Los límites suelen ser de entre 15 y 20 MPH durante horarios específicos. Move Over Law Debes cambiar de carril o reducir la velocidad al pasar junto a vehículos de emergencia detenidos. Controles de velocidad La policía utiliza radar, láser, patrullaje y observación directa. Condiciones climáticas Es obligatorio adaptar la velocidad cuando hay lluvia, poca visibilidad o trabajos en la vía.

1. En Florida la velocidad se mide en millas por hora

A diferencia de muchos países latinoamericanos, Florida utiliza millas por hora (MPH) para establecer los límites de velocidad.

Algunas equivalencias aproximadas son:

20 MPH = 32 km/h.

45 MPH = 72 km/h.

70 MPH = 113 km/h.

En las autopistas interestatales y carreteras de acceso limitado, el límite máximo suele ser de 70 MPH, aunque puede variar según las condiciones de la vía. En calles urbanas y zonas residenciales, lo habitual es encontrar límites de entre 25 y 45 MPH.

En Florida, los límites de velocidad se expresan en millas por hora (MPH), por lo que es importante conocer su equivalencia para evitar multas. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

2. Las señales de velocidad tienen un formato estándar

Las señales regulatorias de velocidad siguen el mismo diseño utilizado en todo Estados Unidos: son rectangulares, de fondo blanco y con letras negras.

Por ejemplo, una señal que indique “SPEED LIMIT 55” significa que el límite legal es de 55 MPH, salvo que existan restricciones especiales, como zonas escolares o áreas de construcción.

No respetar estas señales puede traducirse en multas, puntos en la licencia de conducir y un incremento en el costo del seguro del automóvil.

3. El exceso extremo de velocidad puede convertirse en un delito

Florida contempla sanciones especialmente severas para quienes circulan muy por encima del límite permitido.

La legislación incluye la figura de “dangerous excessive speeding” (exceso de velocidad peligroso), que puede aplicarse en casos como conducir 50 MPH o más por encima del límite o alcanzar 100 MPH o más, dependiendo de las circunstancias.

Estas situaciones pueden derivar en multas elevadas, cargos penales e incluso penas de cárcel, especialmente si existen antecedentes o si la conducta puso en riesgo a otras personas.

4. Las zonas escolares tienen reglas más estrictas

Las áreas cercanas a escuelas requieren especial atención.

En muchas de ellas el límite permitido es de 20 MPH, aunque en algunos casos puede ser de 15 MPH, según lo indiquen las señales.

Estas restricciones suelen aplicarse únicamente durante determinados horarios. Además, la ley establece sanciones severas para quienes adelanten ilegalmente a un autobús escolar detenido con las luces rojas activadas.

5. La Move Over Law protege a los vehículos de emergencia

Una de las normas que más dudas genera entre quienes recién comienzan a conducir en Florida es la Move Over Law.

Cuando un conductor se aproxima a una patrulla, ambulancia, camión de bomberos o vehículo de asistencia detenido con las luces de emergencia encendidas, debe cambiar de carril siempre que pueda hacerlo de manera segura.

Si cambiar de carril no es posible, deberá reducir la velocidad:

20 MPH por debajo del límite establecido.

Hasta 5 MPH cuando el límite de la vía sea de 20 MPH o menos.

El objetivo es proteger a policías, paramédicos, bomberos y trabajadores que realizan labores junto a la carretera.

6. La policía emplea distintas herramientas para controlar la velocidad

Los agentes de tránsito disponen de diversos métodos para detectar infracciones relacionadas con el exceso de velocidad, entre ellos:

Equipos de radar.

Sistemas láser de medición.

Seguimiento del vehículo desde una patrulla ( pacing ).

). Observación directa del comportamiento del conductor.

Estas pruebas pueden servir como evidencia para imponer multas o iniciar procesos judiciales cuando la infracción sea considerada grave.

La policía en Florida utiliza radares, sistemas láser y otros métodos para medir la velocidad de los conductores y detectar infracciones. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

7. La velocidad también debe adaptarse al clima

Respetar el límite publicado no siempre es suficiente.

La legislación exige que los conductores ajusten su velocidad cuando las condiciones de la vía representan un mayor riesgo, como ocurre durante lluvias intensas, baja visibilidad, obras de construcción o congestión vehicular.

En Florida, las tormentas repentinas son frecuentes y pueden reducir significativamente la visibilidad y la capacidad de frenado, por lo que disminuir la velocidad es una medida clave para prevenir accidentes y evitar sanciones.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!