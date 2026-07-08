Conocer y respetar las leyes de tránsito vigentes en San Antonio, Texas, no solo ayuda a prevenir accidentes y evitar multas, sino que también puede reducir la posibilidad de una detención durante un control vehicular. Las autoridades recuerdan que cumplir con las normas viales es una obligación para todos los conductores, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), las reglas de tránsito vigentes en 2026 establecen una serie de obligaciones que deben cumplirse al circular por las carreteras y calles del estado. A continuación, repasamos las diez más importantes.

1. Existen restricciones para el uso del celular al conducir

Enviar o leer mensajes electrónicos mientras se conduce está prohibido en todas las carreteras de Texas. Además, existen reglas específicas para determinados conductores:

Quienes tienen un permiso de aprendizaje no pueden utilizar teléfonos celulares durante sus primeros seis meses al volante.

Está prohibido usar dispositivos portátiles mientras se circula por una zona escolar.

Los conductores menores de 18 años no pueden utilizar dispositivos móviles de mano mientras conducen.

Los conductores de autobuses escolares tienen prohibido usar teléfonos celulares cuando transportan estudiantes.

2. El cinturón de seguridad es obligatorio para todos

En Texas, todos los ocupantes de un vehículo deben usar el cinturón de seguridad, tanto quienes viajan en los asientos delanteros como en los traseros. No cumplir con esta obligación puede derivar en multas y aumentar significativamente el riesgo de sufrir lesiones graves en caso de accidente.

En San Antonio, Texas, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

3. Debes cambiar de carril o reducir la velocidad ante vehículos de emergencia

La ley conocida como “Move Over or Slow Down” obliga a los conductores a cambiar de carril cuando encuentren vehículos de emergencia detenidos en la vía. Si no es posible hacerlo de manera segura, deben reducir considerablemente la velocidad.

Esta disposición aplica para patrullas, ambulancias, grúas y vehículos de asistencia vial. Ignorarla puede generar sanciones económicas importantes.

4. Es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil

Todo vehículo que circule legalmente en Texas debe tener un seguro vigente de responsabilidad civil. Conducir sin esta cobertura puede derivar en multas, la suspensión de la licencia e incluso la retención del vehículo.

5. El vehículo debe tener registro y placas vigentes

Las autoridades exigen que todos los automóviles cuenten con un registro actualizado y placas visibles. Circular con documentos vencidos o sin placas puede dar lugar a infracciones administrativas y detenciones de tránsito.

6. Respetar los límites de velocidad es fundamental

Exceder los límites de velocidad puede ocasionar multas, puntos en el historial de conducción y sanciones más severas en zonas escolares o de construcción.

Además, el Departamento de Transporte recomienda disminuir la velocidad cuando haya lluvia, hielo, niebla, tráfico intenso o trabajos en la vía. También aconseja mantener una mayor distancia de seguridad, prestar atención a las luces intermitentes de advertencia, seguir las marcas del pavimento y respetar las señales que anuncian reducciones del límite de velocidad.

7. Los menores deben viajar en asientos infantiles adecuados

Los niños deben utilizar sistemas de retención infantil apropiados para su edad, peso y estatura. No cumplir con esta norma constituye una infracción grave relacionada con la seguridad vial.

8. Es obligatorio detenerse ante un autobús escolar

Cuando un autobús escolar activa sus luces rojas intermitentes y despliega el brazo de alto, todos los conductores deben detenerse conforme a las normas de tránsito. No hacerlo puede acarrear fuertes sanciones.

En San Antonio, Texas, los conductores deben detenerse cuando un autobús escolar activa sus luces rojas y despliega la señal de alto. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

9. Está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas

Manejar en estado de intoxicación es una de las infracciones más graves en Texas. Dependiendo del caso, las consecuencias pueden incluir multas elevadas, suspensión de la licencia y arresto inmediato.

10. Debes obedecer una detención realizada por la autoridad

Si un oficial ordena detener el vehículo, el conductor debe hacerlo de forma segura y cooperar con la inspección. Entre las obligaciones se encuentran:

Detenerse en un lugar seguro.

Presentar la licencia de conducir.

Mostrar la prueba del seguro cuando sea solicitada.

No obedecer las instrucciones de un agente puede derivar en cargos más graves además de las infracciones de tránsito correspondientes.

Respetar estas normas no solo permite conducir de manera más segura en San Antonio y el resto de Texas, sino que también ayuda a evitar multas, sanciones administrativas y complicaciones legales durante cualquier control de tránsito.

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