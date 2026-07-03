Con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una gran cantidad de personas se movilizará por las carreteras aprovechando los días libres. Si también vas a conducir, debes saber que se desplegará un amplio operativo de seguridad vial en autopistas y rutas principales de distintos estados, coordinado por autoridades federales, estatales y locales para atender el aumento de tráfico propio del feriado. Los controles serán más frecuentes para reducir accidentes en uno de los fines de semana más concurridos del año. ¿Cómo será y qué se multará? A continuación, te lo contamos.

El récord de viajes por el 250 aniversario de la independencia llega con más controles en carretera y sanciones más severas para los infractores (Foto: Freepik)

¿CÓMO SERÁ EL OPERATIVO DE SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS EL 4 DE JULIO EN EE.UU.?

Con motivo de la Independencia de Estados Unidos habrá un operativo nacional con más patrullas, controles de sobriedad y vigilancia estricta de velocidad y conducción peligrosa en carreteras y autopistas, por lo que se impondrán multas por conductas de riesgo.

Así será el operativo de seguridad vial

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), policías estatales y cuerpos locales han coordinado un amplio despliegue por el feriado del 4 de julio, especialmente porque coincide con el 250 aniversario y se espera récord de viajes.

En estados como Nueva York se anunció que habrá más patrullas en acción entre el 2 y el 5 de julio, con controles de velocidad, alcohol, drogas, uso de cinturón y vigilancia de maniobras imprudentes en rutas principales y autopistas. Asimismo, se suspenderán obras viales y cierres de carriles para aliviar la congestión y hacer más fluido el tránsito durante el fin de semana festivo. “Diviértanse celebrando esta festividad histórica y el 250.º aniversario de la independencia de nuestra nación, pero háganlo con responsabilidad”, dijo la gobernadora Hochul.

Se instalarán puntos de control de sobriedad para detectar conductores bajo los efectos del alcohol o sustancias, y se observará la conducción agresiva, cambios bruscos de carril y manejo distraído (uso del celular).

Más patrullas, controles de sobriedad y vigilancia de velocidad en las principales carreteras por el feriado del 4 de julio (Foto: Freepik)

LAS MULTAS QUE SE APLICARÁN EL 4 DE JULIO EN EE.UU.

Aunque los detalles varían según el estado, las principales conductas que se sancionarán con especial rigor son:

Exceso de velocidad: se aplicará tolerancia cero a quienes superen los límites en autopistas y carreteras; en algunos lugares, las infracciones rápidas se remiten automáticamente al DMV para revisar la posible suspensión de la licencia. Así que a terne mucho cuidado.

se aplicará tolerancia cero a quienes superen los límites en autopistas y carreteras; en algunos lugares, las infracciones rápidas se remiten automáticamente al DMV para revisar la posible suspensión de la licencia. Así que a terne mucho cuidado. Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: se emitirán cargos por DUI/DWI, con posibles arrestos, multas altas, puntos en la licencia y suspensión del permiso de conducir.

se emitirán cargos por DUI/DWI, con posibles arrestos, multas altas, puntos en la licencia y suspensión del permiso de conducir. Violación de la ley “Move Over”: en estados como Nueva York, no reducir la velocidad ni cambiar de carril al acercarse a vehículos detenidos (policía, grúas, ambulancias) puede costar al menos US$150 y dos puntos en la licencia por la primera infracción.

en estados como Nueva York, no reducir la velocidad ni cambiar de carril al acercarse a vehículos detenidos (policía, grúas, ambulancias) puede costar al menos US$150 y dos puntos en la licencia por la primera infracción. Conducción distraída: uso del teléfono celular, mensajería, grabar videos u otras distracciones al volante también estarán bajo la mira y pueden implicar sanciones económicas y puntos.

uso del teléfono celular, mensajería, grabar videos u otras distracciones al volante también estarán bajo la mira y pueden implicar sanciones económicas y puntos. Manejo imprudente o agresivo: los cambios de carril peligrosos, no respetar distancia, frenadas bruscas para “competir”, no ceder el paso, entre otros comportamientos que aumentan el riesgo de accidentes, también serán motivo de multa.

Las multas de tránsito varían de un estado a otro

Las diferencias en multas de tránsito este 4 de julio dependen del estado donde conduzcas: todos reforzarán controles por exceso de velocidad, alcohol y conducción peligrosa, pero los montos, puntos en la licencia y sanciones adicionales (como suspensión del permiso o cárcel) varían según la legislación estatal. Por ejemplo:

Nueva York: además de vigilar velocidad y DUI, la Policía Estatal pondrá especial foco en la ley Move Over; no reducir la velocidad ni cambiar de carril al acercarse a vehículos detenidos (patrullas, ambulancias, grúas) puede implicar multas de alrededor de US$150 y dos puntos en la licencia en la primera infracción, con sanciones mayores si se repite.

además de vigilar velocidad y DUI, la Policía Estatal pondrá especial foco en la ley Move Over; no reducir la velocidad ni cambiar de carril al acercarse a vehículos detenidos (patrullas, ambulancias, grúas) puede implicar multas de alrededor de US$150 y dos puntos en la licencia en la primera infracción, con sanciones mayores si se repite. Texas: el Departamento de Seguridad Pública (DPS) anunció “cero tolerancia” al exceso de velocidad, conducción imprudente y manejar bajo los efectos del alcohol; las multas se calculan según los límites superados y pueden incluir arresto por DUI, suspensión de licencia y costos elevados en seguros.

el Departamento de Seguridad Pública (DPS) anunció “cero tolerancia” al exceso de velocidad, conducción imprudente y manejar bajo los efectos del alcohol; las multas se calculan según los límites superados y pueden incluir arresto por DUI, suspensión de licencia y costos elevados en seguros. California y otros estados del Oeste: en algunos estados, el exceso de velocidad grave dejó de ser considerado solo una multa y puede derivar en proceso por conducción temeraria, con sanciones que van desde mayores montos económicos hasta pérdida temporal o definitiva de la licencia.

En la mayoría de estados, el DUI/DWI (manejar bajo la influencia de alcohol o drogas) sigue siendo la infracción más severa del operativo, por lo que se sanciona con arresto, multas altas, puntos en la licencia, suspensión del permiso e incluso pena de cárcel en casos reincidentes o con accidente.

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